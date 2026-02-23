आ गया मौका! बिहार पुलिस में 993 पदों पर भर्ती, 12वीं पास युवाओं के लिए सुनहरा अवसर
बिहार पुलिस कॉन्स्टेबल ऑपरेटर भर्ती 2026 का नोटिफिकेशन जारी, 12वीं पास उम्मीदवार 1 मार्च से 31 मार्च तक आवेदन कर सकते हैं। जानें योग्यता, आयु सीमा, चयन प्रक्रिया और आवेदन तरीका।
CSBC Bihar Police Constable Operator Recruitment 2026: सरकारी नौकरी का सपना देखने वाले युवाओं के लिए एक बड़ी खबर सामने आई है। केंद्रीय कांस्टेबल चयन बोर्ड ने वर्ष 2026 के लिए कॉन्स्टेबल ऑपरेटर भर्ती का आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इस भर्ती अभियान के जरिए कुल 993 पदों को भरा जाएगा। खास बात यह है कि इसमें आवेदन करने के लिए सिर्फ 12वीं पास होना जरूरी है, जिससे बड़ी संख्या में युवाओं के लिए यह मौका बेहद अहम बन गया है। जो उम्मीदवार लंबे समय से पुलिस विभाग में नौकरी का इंतजार कर रहे थे, उनके लिए यह भर्ती एक मजबूत अवसर लेकर आई है। आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन रखी गई है ताकि उम्मीदवार घर बैठे आसानी से फॉर्म भर सकें।
मार्च में होगी आवेदन प्रक्रिया शुरू
इस भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन 1 मार्च 2026 से शुरू होंगे और 31 मार्च 2026 तक चलेंगे। यानी उम्मीदवारों के पास पूरे एक महीने का समय रहेगा। इच्छुक अभ्यर्थियों को सलाह दी गई है कि अंतिम तारीख का इंतजार करने के बजाय समय रहते आवेदन कर लें, ताकि किसी तकनीकी परेशानी से बचा जा सके। भर्ती प्रक्रिया बिहार पुलिस के विशेष शाखा और ऑपरेटर पदों के लिए आयोजित की जा रही है, जिसमें चयन पारदर्शी परीक्षा प्रणाली के आधार पर होगा।
कितने पदों पर होगी भर्ती
इस भर्ती अभियान के तहत कुल 993 पदों को भरा जाएगा। ये पद कॉन्स्टेबल ऑपरेटर, स्पेशल ब्रांच और जीडी श्रेणी से जुड़े हैं। पदों की संख्या को फिलहाल अस्थायी माना जा रहा है, जरूरत के अनुसार इसमें बदलाव भी संभव है। नौकरी का स्थान बिहार रहेगा, इसलिए राज्य में सरकारी सेवा करने के इच्छुक उम्मीदवारों के लिए यह शानदार अवसर माना जा रहा है।
क्या है जरूरी शैक्षणिक योग्यता
इस भर्ती में आवेदन करने के लिए उम्मीदवार का किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10+2 यानी इंटरमीडिएट पास होना अनिवार्य है। किसी विशेष विषय की बाध्यता नहीं रखी गई है, जिससे साइंस, आर्ट्स या कॉमर्स किसी भी स्ट्रीम के छात्र आवेदन कर सकते हैं। सरल शब्दों में कहें तो जिसने 12वीं पास कर ली है, वह इस भर्ती के लिए पात्र है।
आयु सीमा क्या रखी गई है
आयु की गणना 1 अगस्त 2026 के आधार पर की जाएगी। अलग अलग वर्गों के लिए आयु सीमा अलग निर्धारित की गई है। सामान्य वर्ग के पुरुष और महिला उम्मीदवारों की आयु 18 से 25 वर्ष के बीच होनी चाहिए। बीसी और ईबीसी वर्ग के पुरुष उम्मीदवारों को 27 वर्ष तक की छूट दी गई है। बीसी और ईबीसी वर्ग की महिला उम्मीदवार 28 वर्ष तक आवेदन कर सकती हैं। एससी और एसटी वर्ग के उम्मीदवारों को अधिकतम 30 वर्ष तक की आयु सीमा का लाभ मिलेगा। इस तरह आरक्षित वर्गों को नियमानुसार आयु में छूट दी गई है।
कैसे होगा चयन, समझिए आसान भाषा में
इस भर्ती में चयन कई चरणों में किया जाएगा ताकि योग्य उम्मीदवारों का सही तरीके से चयन हो सके। सबसे पहले लिखित परीक्षा आयोजित होगी। इसमें सामान्य ज्ञान, बेसिक समझ और संबंधित विषयों से प्रश्न पूछे जाएंगे। यह परीक्षा उम्मीदवारों की बुनियादी तैयारी और क्षमता को जांचने के लिए होगी। लिखित परीक्षा पास करने वाले उम्मीदवारों को फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट और फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट देना होगा। इसमें लंबाई, दौड़ और अन्य शारीरिक मापदंडों की जांच की जाएगी। इन चरणों को सफलतापूर्वक पार करने के बाद दस्तावेज सत्यापन किया जाएगा, जिसके बाद अंतिम चयन सूची जारी होगी।
आवेदन कैसे करें, पूरा तरीका जान लें
उम्मीदवारों को आवेदन करने के लिए आधिकारिक वेबसाइट csbc.bihar.gov.in पर जाना होगा। वहां भर्ती से संबंधित लिंक पर क्लिक करके रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन के दौरान मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी देना जरूरी होगा, क्योंकि आगे की सारी जानकारी उसी पर भेजी जाएगी। इसके बाद आवेदन शुल्क जमा करना होगा, फिर फोटो और हस्ताक्षर अपलोड करने होंगे। फॉर्म जमा करने के बाद उसका प्रिंट आउट सुरक्षित रखना जरूरी है, क्योंकि आगे की प्रक्रिया में इसकी जरूरत पड़ सकती है।
