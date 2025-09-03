CSBC Bihar Police Constable: बिहार पुलिस कांस्टेबल फिजिकल टेस्ट दिसंबर 2025 में होगा आयोजित, 19,838 पदों पर होगी भर्ती

CSBC Bihar Police Constable Exam 2025: बिहार पुलिस में सिपाही के 19838 पदों पर बहाली के दूसरे चरण की शारीरिक जांच परीक्षा दिसंबर 2025 में होगी। इसके साथ ही चालक सिपाही के 4361 पदों पर बहाली की लिखित परीक्षा भी दिसंबर 2025 में ही ली जायेगी।

इसके दूसरे चरण में शारीरिक दक्षता परीक्षा का आयोजन अब दिसंबर 2025 में किया जायेगा। लिखित परीक्षा के परीक्षाफल एवं उसके आधार पर द्वितीय चरण हेतु चयनित अभ्यर्थियों की सूची यथोचित समय पर प्रकाशित की जायेगी। चालक सिपाही की लिखित परीक्षा का आयोजन भी दिसंबर में ही किए जाने की बात कही गयी है।

बिहार पुलिस में कांस्टेबल ड्राइवर भर्ती के 4361 पदों में से 1772 पद अनारक्षित, 436 पद आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, 632 पद अनुसूचित जाति, 24 पद अनुसूचित जनजाति, 757 पद अत्यंत पिछड़ा वर्ग, 492 पद पिछड़ा वर्ग और 248 पद पिछड़ा वर्ग की महिलाओं के लिए आरक्षित हैं।

बिहार पुलिस कांस्टेबल भर्ती प्रक्रिया के जरिए कुल 19,838 पदों पर उम्मीदवारों की नियुक्ति की जाएगी। जिसमें 7935 पद अनारक्षित कैटेगरी के हैं। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 1983, अनुसूचित जाति के लिए 3174, अनुसूचित जनजाति के लिए 199, अत्यंत पिछड़ा वर्ग (ईबीसी) के लिए 3571, पिछड़ा वर्ग (बीसी) के लिए 2381, पिछड़े वर्गों की महिला के लिए 595 पद आरक्षित हैं। महिलाओं के लिए क्षैतिज आरक्षण के तहत 6717 पद आरक्षित हैं। स्वतंत्रता सेनानी के आश्रित के लिए क्षैतिज आरक्षण के लिए 397 पद हैं।

फिजिकल टेस्ट- (क) लंबाई (1) अनारक्षित (सामान्य) एवं पिछड़ा वर्ग के पुरुषों के लिए- न्यूनतम ठि5 सेन्टीमीटर ।

2) अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरूष के लिए न्यूनतम 160 सेन्टीमीटर ।

(3) अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन जाति के पुरूषों के लिए न्यूनतम 160 सेन्टीमीटर ।

(4) सभी वर्गों की महिलाओं के लिए न्यूनतम 155 सेन्टीमीटर ।

(ख) सीना (सिर्फ पुरुषों के लिए) - (1) अनारक्षित (सामान्य) / पिछड़ा वर्ग के पुरुषों के लिए -

बिना फुलाए - 81 सेन्टीमीटर (न्यूनतम)

फुलाकर - 86 सेन्टीमीटर (न्यूनतम)

(फुलाने के बाद सीना की माप में कम से कम 5 सेन्टीमीटर का अन्तर होना अनिवार्य होगा) ।

(2) अत्यन्त पिछड़ा वर्ग के पुरुषों के लिए -

बिना फुलाए - 81 सेन्टीमीटर (न्यूनतम)

फुलाकर - 86 सेन्टीमीटर (न्यूनतम)

(फुलाने के बाद सीना की माप में कम से कम 5 सेन्टीमीटर का अन्तर होना अनिवार्य होगा) ।

(3) अनुसूचित जाति / अनुसूचित जन जाति के पुरुषों के लिए -

बिना फुलाए - 79 सेन्टीमीटर (न्यूनतम)

फुलाकर - 84 सेन्टीमीटर (न्यूनतम)

(फुलाने के बाद सीना की माप में कम से कम 5 सेन्टीमीटर का अन्तर होना अनिवार्य होगा

वजन सभी वर्गों की महिला उम्मीदवारों का न्यूनतम वजन 48 किलो ग्राम होना जरूरी

लिखित परीक्षा के बाद दूसरा चरण- फिजिकल टेस्ट के नियम

दूसरा चरण - 'शारीरिक योग्यता/दक्षता परीक्षा' कुल 100 अंकों की होगी।

(प) दौड़ - अधिकतम 50 अंक । सभी कोटि के पुरुषों 1 मील (1.6 किमी) अधिकतम 6 मिनट में,

5 मिनट से कम 50 अंक

5 मिनट से 5 मिनट 20 सेकण्ड तक - 40 अंक

5 मिनट 20 सेकण्ड से अधिक एवं 5 मिनट 40 सेकण्ड तक 30 अंक

5 मिनट 40 सेकण्ड से अधिक एवं 6 मिनट तक 20 अंक

6 मिनट से अधिक समय लेने वाले पुरूष अभ्यर्थियों को असफल घोषित किया जायेगा ।

सभी कोटि की महिलाओं के लिए 1 किमी अधिकतम 5 मिनट में,

4 मिनट से कम 50 अंक

4 मिनट 20 सेकण्ड तक - 40 अंक

4 मिनट 40 सेकण्ड तक - 30 अंक

4 मिनट 40 सेकण्ड से अधिक एवं 5 मिनट तक - 20 अंक

5 मिनट से अधिक समय लेने वाली महिला अभ्यर्थियों को असफल घोषित किया जायेगा ।

- गोला फेंक अधिकतम 25 अंक सभी कोटि के पुरूषों के लिए 16 पौंड का गोला न्यूनतम 16 (सोलह) फीट फेंकना होगा।

16 फीट से 17 फीट तक 09 अंक

17 फीट से ज्यादा एवं 18 फीट तक 13 अंक

18 फीट से ज्यादा एवं 19 फीट तक 17 अंक

19 फीट से ज्यादा एवं 20 फीट तक 21 अंक

20 फीट से ज्यादा - 25 अंक

16 फीट से कम फेंकने वाले पुरूष अभ्यर्थियों को असफल घोषित किया जायेगा।

सभी कोटि की की महिलाओं के लिए 12 पौंड का गोला न्यूनतम 12 फीट फेंकना होगा

12 फीट से 13 फीट तक - 09 अंक

13 फीट से ज्यादा एवं 14 फीट तक 13 अंक

14 फीट से ज्यादा एवं 15 फीट तक 17 अंक

15 फीट से ज्यादा एवं 16 फीट तक 21 अंक

16 फीट से ज्यादा - 25 अंक

12 फीट से कम फेंकने वाली महिला अभ्यर्थियों को असफल घोषित किया जायेगा ।

ऊँची कूद- अधिकतम 25 अंक । सभी कोटि के पुरूषों के लिए न्यूनतम ऊँचाई 4 (चार) फीट

04 फीट 13 अंक

04 फीट 4 ईन्च 17 अंक

04 फीट 8 ईन्च- 21 अंक

05 फीट 25 अंक

04 फीट से कम कूदने वाले पुरूष अभ्यर्थियों को असफल घोषित किया जायेगा।

सभी कोटि की महिलाओं के लिए न्यूनतम ऊँचाई 3 (तीन) फीट

03 फीट - 13 अंक

03 फीट 4 ईन्च - 17 अंक

03 फीट 8 ईन्च - 21 अंक