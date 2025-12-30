खत्म हुआ इंतजार, बिहार पुलिस ड्राइवर रिजल्ट 2025 जारी; 4361 पदों पर होनी है भर्ती

संक्षेप: CSBC Bihar Police Driver Result 2025 OUT : बिहार पुलिस कांस्टेबल ड्राइवर भर्ती 2025 का रिजल्ट जारी हो गया है। इसके साथ ही हजारों अभ्यर्थियों का इंतजार खत्म हुआ, अब चयनित उम्मीदवार PET की तैयारी में जुटेंगे।

CSBC Bihar Police Driver Result 2025 OUT : बिहार पुलिस में सरकारी नौकरी का सपना देख रहे हजारों युवाओं के लिए बड़ी खबर सामने आई है। सेंट्रल सिलेक्शन बोर्ड ऑफ कांस्टेबल्स यानी CSBC ने आज 30 दिसंबर 2025 को बिहार पुलिस कांस्टेबल ड्राइवर भर्ती परीक्षा 2025 का रिजल्ट आधिकारिक तौर पर जारी कर दिया है। इस परीक्षा में 15,516 उम्मीदवार सफल हुए हैं। जिन अभ्यर्थियों ने इस परीक्षा में हिस्सा लिया था, वे अब बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट csbc.bihar.gov.in पर जाकर अपना रिजल्ट और मेरिट लिस्ट देख सकते हैं।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

4361 पदों पर होगी बिहार पुलिस में भर्ती इस भर्ती प्रक्रिया के तहत बिहार पुलिस में कांस्टेबल ड्राइवर के कुल 4361 पदों पर नियुक्ति की जानी है। CSBC द्वारा जारी किए गए रिजल्ट में उन उम्मीदवारों के रोल नंबर शामिल हैं, जिन्हें आगे की प्रक्रिया यानी PET (फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट) के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया है। यह रिजल्ट उन सभी अभ्यर्थियों के लिए अहम है, जिन्होंने 10 दिसंबर 2025 को आयोजित लिखित परीक्षा में भाग लिया था।

Bihar Police Driver Result 2025 का मुख्य हाइलाइट्स भर्ती संगठन: सेंट्रल सिलेक्शन बोर्ड ऑफ कांस्टेबल्स (CSBC)

पद का नाम: कांस्टेबल ड्राइवर

कुल रिक्तियां: 4361

परीक्षा तिथि: 10 दिसंबर 2025

रिजल्ट जारी होने की तिथि: 30 दिसंबर 2025

रिजल्ट का मोड: ऑनलाइन (PDF)

आधिकारिक वेबसाइट: csbc.bihar.gov.in

Bihar Police Constable Driver Result 2025 PDF जारी CSBC ने बिहार पुलिस ड्राइवर कांस्टेबल PET के लिए लिखित परीक्षा का परिणाम विज्ञापन संख्या 02/2025 के तहत जारी किया है। रिजल्ट PDF फॉर्मेट में उपलब्ध कराया गया है, जिसमें चयनित उम्मीदवारों की मेरिट लिस्ट दी गई है। अभ्यर्थी वेबसाइट पर जाकर या डायरेक्ट लिंक के जरिए अपनी मेरिट लिस्ट PDF डाउनलोड कर सकते हैं और यह जांच सकते हैं कि वे चयनित हुए हैं या नहीं।

Bihar Police Driver Result 2025 कैसे चेक करें? उम्मीदवार नीचे दिए गए आसान स्टेप्स को फॉलो करके अपना रिजल्ट देख सकते हैं:

1. सबसे पहले csbc.bihar.gov.in वेबसाइट पर जाएं।

2. होमपेज पर दिए गए लिंक

“Written Examination Results for Shortlisting of Candidates for PET for Post of Driver Constable in Bihar Police (Advt. No. 02/2025)”

पर क्लिक करें।

3. क्लिक करते ही रिजल्ट PDF फाइल के रूप में स्क्रीन पर खुल जाएगा।

4. PDF में अपना रोल नंबर खोजें।

5. रिजल्ट डाउनलोड करें और भविष्य के लिए सुरक्षित रख लें।