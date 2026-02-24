Hindustan Hindi News
CSBC Bihar Police Calendar 2026: बिहार पुलिस भर्तियों का कैलेंडर जारी, देखें कब कौन सी भर्ती और परीक्षा, अहम तिथियां

Feb 24, 2026 10:49 am ISTPankaj Vijay लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
CSBC Calendar 2026, Bihar Police Recruitment Exam dates : सीएसबीसी ने वर्ष 2026 के लिए भर्तियां का वार्षिक परीक्षा कैलेंडर जारी किया गया है। इस कैलेंडर में विभिन्न पदों के लिए रिक्तियों और परीक्षा की संभावित तिथियों की डिटेल्स दी गई है।

CSBC Calendar 2026, Bihar Police Recruitment Exam dates : बिहार सरकार के केन्द्रीय चयन पर्षद (सिपाही भर्ती) ने वर्ष 2026 के लिए भर्तियां का वार्षिक परीक्षा कैलेंडर जारी किया गया है। इस कैलेंडर में विभिन्न पदों के लिए रिक्तियों और परीक्षा की संभावित तिथियों की डिटेल्स दी गई है। सीएसबीसी कैलेंडर 2026 के मुताबिक अभी बिहार पुलिस रेडियो संगठन में सिपाही (तकनीकी) के 33 पदों पर, पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन विभाग में वनरक्षी के 1816 व वनपाल के 188 और कारा सुधार सेवाएं निरीक्षालय में कारा चालक-I के 81 पदों पर भर्तियां निकलेंगी। बिहार पुलिस कांस्टेबल के 19838 पदों पर भर्ती का फिजिकल टेस्ट 11 मार्च 2026 को संपन्न होगा। इसका फाइनल रिजल्ट जून 2026 में जारी कर दिया जाएगा।

यहां देखें सीएसबीसी भर्तियों का कैलेंडर, विभिन्न पदों का विवरण और महत्वपूर्ण तिथियां-

1. सिपाही (बिहार पुलिस):

◦ कुल रिक्तियां: 19,838।

◦ लिखित परीक्षा का परिणाम: 26 सितंबर 2025।

◦ शारीरिक दक्षता परीक्षा (PET): 15 दिसंबर 2025 से 11 मार्च 2026 तक।

◦ अंतिम परिणाम: जून 2026।

2. चालक सिपाही (बिहार पुलिस):

◦ कुल रिक्तियां: 4,361।

◦ लिखित परीक्षा का परिणाम: 30 दिसंबर 2025।

◦ शारीरिक दक्षता परीक्षा: 12 मार्च 2026 से 25 मार्च 2026 तक।

◦ वाहन चालन दक्षता परीक्षा: जुलाई 2026।

◦ अंतिम परिणाम: सितंबर-अक्टूबर 2026।

3. चलन्त दस्ता सिपाही (परिवहन विभाग):

◦ कुल रिक्तियां: 108।

◦ विज्ञापन प्रकाशन: मार्च 2025।

◦ लिखित परीक्षा: जून 2026।

◦ शारीरिक दक्षता परीक्षा: अक्टूबर-नवंबर 2026।

◦ अंतिम परिणाम: दिसंबर 2026।

4. मद्य निषेध सिपाही:

◦ कुल रिक्तियां: 1,685 (1603+82)।

◦ लिखित परीक्षा: जून 2026; परिणाम: सितंबर 2026।

◦ अंतिम परिणाम: दिसंबर 2026।

5. कक्षपाल (कारा एवं सुधार सेवाएं):

◦ कुल रिक्तियां: 2,417।

◦ इस पद के लिए भी लिखित परीक्षा जून में और अंतिम परिणाम दिसंबर 2026 में संभावित है।

6. विशेष शाखा सिपाही (बिहार पुलिस):

◦ कुल रिक्तियां: 83।

◦ विज्ञापन: फरवरी 2026; लिखित परीक्षा: जून 2026।

◦ अंतिम परिणाम: दिसंबर 2026।

7. सिपाही (चालक) - बिहार पुलिस रेडियो संगठन:

◦ रिक्तियां: 993 ।

◦ विज्ञापन: मार्च 2026।

लिखित परीक्षा- जून 2026

◦ शारीरिक दक्षता परीक्षा: नवंबर-दिसंबर 2026।

◦ अंतिम परिणाम: जनवरी 2027।

जो भर्तियां अभी आनी हैं -

8. सिपाही (तकनीकी) – बिहार पुलिस रेडियो संगठन

रिक्ति: 33

विज्ञापन: मार्च

लिखित परीक्षा: जून

परिणाम: सितंबर

शारीरिक परीक्षा: नवंबर–दिसंबर

अंतिम परिणाम: जनवरी 2027

9. वनरक्षी

विभाग: पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन

रिक्ति: 1,816

विज्ञापन: मार्च

लिखित परीक्षा: सितंबर

परिणाम: नवंबर

शारीरिक परीक्षा: दिसंबर

अंतिम परिणाम: फरवरी 2027

10. वनपाल

विभाग: पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन

रिक्ति: 99 + 89 = 188

विज्ञापन: अप्रैल

लिखित परीक्षा: सितंबर

परिणाम: नवंबर

शारीरिक परीक्षा: दिसंबर

अंतिम परिणाम: फरवरी 2027

11. कारा चालक – I

विभाग: कारा एवं सुधार सेवाएं

रिक्ति: 81

विज्ञापन: अप्रैल

लिखित परीक्षा: सितंबर

परिणाम: नवंबर

शारीरिक परीक्षा: दिसंबर

अंतिम परिणाम: मार्च 2027

Pankaj Vijay

Pankaj Vijay

पंकज विजय| वरिष्ठ पत्रकार

