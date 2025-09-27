CSBC Bihar Constable , Jail Warder Vacancy : बिहार में कांस्टेबल और जेल वार्डर के 4182 पदों पर निकली भर्ती, 10 खास बातें

CSBC Bihar Constable , Jail Warder Vacancy 2025: बिहार में एक्साइज कांस्टेबल के 1603, जेल वार्डर के 2417 एवं मोबाइल स्क्वॉयड कांस्टेबल के 108, कुल 4128 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगा गया है। csbc.bihar.gov.in पर जाकर 6 अक्टूबर से आवेदन करें।

Sat, 27 Sep 2025 07:46 AM

CSBC Bihar Constable , Jail Warder Vacancy 2025: केंद्रीय चयन पर्षद सिपाही भर्ती बिहार ने मद्य निषेध सिपाही, कक्षपाल एवं चलंत दस्ता सिपाही के 4182 पदों पर भर्ती निकाली है। इसके लिए शुक्रवार को पर्षद की वेबसाइट पर विज्ञापन संख्या-03/2025 जारी किया गया। इसके तहत मद्य निषेध सिपाही (एक्साइज कांस्टेबल) के 1603, कक्षपाल (जेल वार्डर) के 2417 एवं चलंत दस्ता सिपाही (मोबाइल स्क्वॉयड कांस्टेबल) के 108, कुल 4128 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगा गया है। इस भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन 6 अक्टूबर 2025 से शुरू होंगे और 5 नवंबर 2025 तक चलेंगे। अभ्यर्थियों का चयन लिखित परीक्षा और शारीरिक दक्षता परीक्षा में प्रदर्शन के आधार पर होगा।

यहां पढ़ें भर्ती की 10 खास बातें 1. एक्साइज कांस्टेबल भर्ती में किस वर्ग के कितने पद अनारक्षित (UR) – 678 पद

आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) – 160 पद

अनुसूचित जाति (SC) – 242 पद

अनुसूचित जनजाति (ST) – 16 पद

अत्यंत पिछड़ा वर्ग (EBC) – 260 पद

पिछड़ा वर्ग (BC) – 196 पद

पिछड़ा वर्ग की महिलाएं (BCW) – 51 पद

कुल पद – 1603

2. जेल वार्डर भर्ती में किस वर्ग के कितने पद गैर आरक्षित (UR) 929

आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) 225

अनुसूचित जाति (SC) 518

अनुसूचित जनजाति (ST) 39

अत्यंत पिछड़ा वर्ग (EBC) 385

पिछड़ा वर्ग (BC) 301

पिछड़े वर्गों की महिलाए (BCW) 20

कुल योग सभी श्रेणियां 2417

3. चलंत दस्ता सिपाही (मोबाइल स्क्वॉयड कांस्टेबल) भर्ती में किस वर्ग के कितने पद अनारक्षित (UR) 56

आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) 09

अनुसूचित जाति (SC) 22

अनुसूचित जनजाति (ST) 03

अत्यंत पिछड़ा वर्ग (EBC) 05

पिछड़ा वर्ग (BC) 00

पिछड़े वर्गों की महिलाएं (BCW) 13

कुल योग सभी श्रेणियां 108

4. सभी पदों के लिए शैक्षणिक योग्यता - 12वीं यानी इंटर पास उम्मीदवार आवेदन कर सकेंगे।

5. आयु सीमा एक्साइज कांस्टेबल व मोबाइल स्क्वॉयड कांस्टेबल- 18 वर्ष से 25 वर्ष।

जेल वार्डर - 18 वर्ष से 23 वर्ष।

राज्य सरकार के नियमों के मुताबिक अधिकतम आयु सीमा में छूट मिलेगी।

4. चयन प्रक्रिया सभी पदों के लिए सबसे पहले लिखित परीक्षा होगी। लिखित परीक्षा क्वालिफाइ करने वालों को ही अगले चरण फिजिकल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। चयन की मेरिट लिस्ट फिजिकल टेस्ट में प्राप्त अंकों से ही बनेगी। इंटरव्यू नहीं होगा। अन्य राज्यों के युवा भी इस भर्ती में आवेदन कर सकते हैं हालांकि इन्हें आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा।

5. कद काठी कितनी हो शारीरिक मापदण्ड - ऊंचाई, सीना और अभ्यर्थियों का शारीरिक मापदण्ड -

(क) लंबाई

(1) अनारक्षित (सामान्य) एवं पिछड़ा वर्ग के पुरुषों के लिए- न्यूनतम 165 सेन्टीमीटर ।

(2) अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरूष के लिए - न्यूनतम 160 सेन्टीमीटर ।

(3) अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन-जाति के पुरूषों के लिए - न्यूनतम 160 सेन्टीमीटर ।

(4) सभी वर्गों की महिलाओं के लिए - न्यूनतम 155 सेन्टीमीटर ।

(ख) सीना (सिर्फ पुरुषों के लिए) -

(1) अनारक्षित (सामान्य) / पिछड़ा वर्ग के पुरुषों के लिए -

बिना फुलाए - 81 सेन्टीमीटर (न्यूनतम)

फुलाकर - 86 सेन्टीमीटर (न्यूनतम)

(फुलाने के बाद सीना की माप में कम से कम 5 सेन्टीमीटर का अन्तर होना अनिवार्य होगा) ।

(2) अत्यन्त पिछड़ा वर्ग के पुरुषों के लिए -

बिना फुलाए - 81 सेन्टीमीटर (न्यूनतम)

फुलाकर - 86 सेन्टीमीटर (न्यूनतम)

(फुलाने के बाद सीना की माप में कम से कम 5 सेन्टीमीटर का अन्तर होना अनिवार्य होगा) ।

(3) अनुसूचित जाति / अनुसूचित जन-जाति के पुरुषों के लिए -

बिना फुलाए - 79 सेन्टीमीटर (न्यूनतम)

फुलाकर - 84 सेन्टीमीटर (न्यूनतम)

(फुलाने के बाद सीना की माप में कम से कम 5 सेन्टीमीटर का अन्तर होना अनिवार्य होगा)

वजन

सभी वर्गों की महिला उम्मीदवारों का न्यूनतम वजन 48 किलो ग्राम होना जरूरी

देखें नोटिफिकेशन 6. लिखित परीक्षा का पैटर्न - लिखित परीक्षा 100 अंकों की 10वीं कक्षा स्तर की होगी । प्रश्न-पत्र हल करने के लिए 2 घंटे दिए जाएंगे। कुल 100 प्रश्न होंगे जिसमें प्रत्येक सही उत्तर के लिए एक अंक दिया जाएगा। लिखित परीक्षा का लेवल बिहार बोर्ड 10वीं का स्तर का होगा। लिखित परीक्षा में 1. हिन्दी, 2. अंग्रेजी, 3. गणित, 4. सामाजिक विज्ञान (इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, अर्थशास्त्र), 5. विज्ञान (फिजिक्स, रसायन शास्त्र, प्राणि विज्ञान, वनस्पति विज्ञान), 6. सामान्य ज्ञान एवं समसामयिक मामले से संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे।

7. लिखित परीक्षा में 30 प्रतिशत से कम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए असफल घोषित किए जाएंगे। लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर रिक्तियों के आरक्षण के मद्देनजर कोटिवार 5 गुना प्रत्येक कोटि के लिए अभ्यर्थियों का चयन फिजिकल टेस्ट के लिए किया जाएगा।

8. लिखित परीक्षा के बाद दूसरा चरण- फिजिकल टेस्ट के नियम दूसरा चरण - ‘शारीरिक योग्यता/दक्षता परीक्षा’ - कुल100 अंकों की होगी।

(प) दौड़ - अधिकतम 50 अंक ।

सभी कोटि के पुरुषों 1 मील (1.6 किमी) अधिकतम 6 मिनट में,

5 मिनट से कम - 50 अंक

5 मिनट से 5 मिनट 20 सेकण्ड तक - 40 अंक

5 मिनट 20 सेकण्ड से अधिक एवं 5 मिनट 40 सेकण्ड तक - 30 अंक

5 मिनट 40 सेकण्ड से अधिक एवं 6 मिनट तक - 20 अंक

6 मिनट से अधिक समय लेने वाले पुरूष अभ्यर्थियों को असफल घोषित किया जायेगा ।

सभी कोटि की महिलाओं के लिए - 1 किमी अधिकतम 5 मिनट में,

4 मिनट से कम - 50 अंक

4 मिनट 20 सेकण्ड तक - 40 अंक

4 मिनट 40 सेकण्ड तक - 30 अंक

4 मिनट 40 सेकण्ड से अधिक एवं 5 मिनट तक - 20 अंक

5 मिनट से अधिक समय लेने वाली महिला अभ्यर्थियों को असफल घोषित किया जायेगा ।

- गोला फेंक - अधिकतम 25 अंक

सभी कोटि के पुरूषों के लिए - 16 पौंड का गोला न्यूनतम 16 (सोलह) फीट फेंकना होगा ।

16 फीट से 17 फीट तक - 09 अंक

17 फीट से ज्यादा एवं 18 फीट तक - 13 अंक

18 फीट से ज्यादा एवं 19 फीट तक - 17 अंक

19 फीट से ज्यादा एवं 20 फीट तक - 21 अंक

20 फीट से ज्यादा - 25 अंक

16 फीट से कम फेंकने वाले पुरूष अभ्यर्थियों को असफल घोषित किया जायेगा।

सभी कोटि की की महिलाओं के लिए - 12 पौंड का गोला न्यूनतम 12 फीट फेंकना होगा ।

12 फीट से 13 फीट तक - 09 अंक

13 फीट से ज्यादा एवं 14 फीट तक - 13 अंक

14 फीट से ज्यादा एवं 15 फीट तक - 17 अंक

15 फीट से ज्यादा एवं 16 फीट तक - 21 अंक

16 फीट से ज्यादा - 25 अंक

12 फीट से कम फेंकने वाली महिला अभ्यर्थियों को असफल घोषित किया जायेगा ।

ऊॅंची कूद- अधिकतम 25 अंक ।

सभी कोटि के पुरूषों के लिए - न्यूनतम ऊॅंचाई 4 (चार) फीट

04 फीट - 13 अंक

04 फीट 4 ईन्च - 17 अंक

04 फीट 8 ईन्च - 21 अंक

05 फीट - 25 अंक

04 फीट से कम कूदने वाले पुरूष अभ्यर्थियों को असफल घोषित किया जायेगा।

सभी कोटि की महिलाओं के लिए - - न्यूनतम ऊॅंचाई 3 (तीन) फीट

03 फीट - 13 अंक

03 फीट 4 ईन्च - 17 अंक

03 फीट 8 ईन्च - 21 अंक

04 फीट - 25 अंक

9.फाइनल मेरिट कांस्टेबल (एक्साइज व मोबाइल स्क्वयॉड) चयन के लिए फाइनल मेरिट लिस्ट शारीरिक दक्षता परीक्षा के दौड़, ऊंची कूद और गोला फेंक के प्राप्तांकों के आधार पर तैयार की जाएगी। लिखित परीक्षा के अंक फाइनल मेरिट लिस्ट में नहीं जुड़ेंगे। लिखित परीक्षा महज क्वालिफाइंग होगी। इसमें क्वालिफाइ करने वाले अभ्यर्थी ही अगले चरण फिजिकल टेस्ट ( शारीरिक दक्षता परीक्षा) में प्रवेश कर पाएंगे।

जबकि जेल वार्डर के पदों की फाइनल मेरिट लिस्ट लिखित परीक्षा के प्राप्तांकों के आधार पर बनेगी।