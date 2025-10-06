CSBC Bihar Constable, Jail Warder Vacancy: बिहार कॉन्स्टेबल, जेल वार्डर के 4128 पदों पर निकली भर्ती, आवेदन आज से स्टार्ट

CSBC Bihar Constable , Jail Warder Vacancy 2025: केंद्रीय चयन पर्षद (सिपाही भर्ती), बिहार की ओर से मद्य निषेध सिपाही, कक्षपाल एवं चलंत दस्ता सिपाही के 4128 पदों पर भर्ती निकाली है। इस भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया आज 6 अक्टूबर 2025 से शुरू हो गई है।

Mon, 6 Oct 2025 07:59 AM

CSBC Bihar Constable , Jail Warder Vacancy 2025: केंद्रीय चयन पर्षद (सिपाही भर्ती), बिहार की ओर से मद्य निषेध सिपाही, कक्षपाल एवं चलंत दस्ता सिपाही पदों पर उम्मीदवारों के आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। इस भर्ती प्रक्रिया के जरिए कुल 4128 पदों पर उम्मीदवारों की नियुक्ति की जाएगी। इस भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया आज 6 अक्टूबर 2025 से शुरू हो गई है। आवेदन करने के लिए इच्छुक और योग्य उम्मीदवारों को अधिकारिक वेबसाइट csbc.bihar.gov.in पर जाना होगा। आवेदन फॉर्म भरने की अंतिम तिथि 5 नवंबर 2025 तय की गई है।

वैकेंसी डिटेल्स- 1. मद्य निषेध सिपाही- 1603 पद

2. कक्षपाल - 2417 पद

3. चलंत दस्ता सिपाही- 108 पद

शैक्षणिक योग्यता- 1. मद्य निषेध सिपाही/ चलंत दस्ता सिपाही पद के लिए उम्मीदवार इण्टरमीडिएट (10+2) पास अथवा बिहार राज्य सरकार के मदरसा बोर्ड द्वारा निर्गत मौलवी प्रमाण-पत्र अथवा बिहार राज्य के संस्कृत बोर्ड द्वारा निर्गत शास्त्री (अंग्रेजी सहित) अथवा आचार्य (अंग्रेजी रहित) प्रमाण-पत्र अथवा राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त अन्य समकक्ष शैक्षणिक योग्यता होनी चाहिए।

2. 'कक्षपाल' पद के लिए उम्मीदवार ने किसी भी राज्य शासन / केन्द्रीय शासन द्वारा मान्यता प्राप्त बोर्ड/पर्षद से इण्टरमीडिएट (10+2) अथवा समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण की होनी चाहिए।

CSBC Bihar Constable , Jail Warder Vacancy 2025 notification Link आयु सीमा- उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 25 वर्ष तय की गई है। कक्षपाल पद के लिए अधिकतम आयु सीमा 23 वर्ष निर्धारित की गई है। आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को अधिकतम आयु सीमा में छूट प्रदान की जाएगी।

आवेदन शुल्क- सभी कैटेगरी के अभ्यर्थियों को आवेदन करने के लिए 100 रुपये शुल्क का भुगतान करना होगा।

चयन प्रक्रिया- 1. लिखित परीक्षा

2. शारीरिक दक्षता परीक्षण (PET)

3. डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन

शारीरिक मापदंड- ऊंचाई (न्यूनतम)- 1. गैर आरक्षित, पिछड़ा वर्ग के पुरूष अभ्यर्थियों के लिए- 165 सेंटीमीटर

अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरूष अभ्यर्थियों के लिए- 160 सेंटीमीटर

अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातियों के पुरुष अभ्यर्थियों के लिए- 160 सेंटीमीटर

सभी वर्गों की महिला अभ्यर्थियों के लिए- 155 सेंटीमीटर

सीना न्यूनतम (बिना फैलाए)- गैर आरक्षित, पिछड़ा वर्ग के पुरूष अभ्यर्थियों के लिए- 81 सेंटीमीटर

अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरूष अभ्यर्थियों के लिए- 81 सेंटीमीटर

अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातियों के पुरुष अभ्यर्थियों के लिए- 79 सेंटीमीटर

सभी वर्गों की महिला अभ्यर्थियों के लिए- लागू नहीं

सीना न्यूनतम (फुलाकर)- गैर आरक्षित, पिछड़ा वर्ग के पुरूष अभ्यर्थियों के लिए- 86 सेंटीमीटर

अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरूष अभ्यर्थियों के लिए- 86 सेंटीमीटर

अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातियों के पुरुष अभ्यर्थियों के लिए- 84 सेंटीमीटर

सभी वर्गों की महिला अभ्यर्थियों के लिए- लागू नहीं