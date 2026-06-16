CSBC Bihar Constable Exam : बिहार कांस्टेबल परीक्षा के लिए आज से चलेंगी विशेष ट्रेनें, देखें लिस्ट और समय
पाटलिपुत्र से किशनगंज, अररिया और नौगछिया के लिए तथा पटना जंक्शन से नरकटियागंज एवं भभुआ के लिए विशेष ट्रेनें चलेंगी। ये ट्रेनें क्रमशः बेगूसराय, खगड़िया, कटिहार, हाजीपुर, मुजफ्फरपुर, मोतिहारी, गया, डेहरी आन सोन और सासाराम जैसे महत्वपूर्ण स्टेशनों से होकर गुजरेंगी।
CSBC Bihar Constable Exam special train list : बिहार में पाटलिपुत्र जंक्शन पर हुए बवाल के बाद रेल पुलिस के साथ ही रेल प्रशासन कल 17 जून को होने वाली दूसरी पाली की परीक्षा को लेकर पूरी तरह सतर्क है। अभ्यर्थियों को परीक्षा केन्द्रों पर जाने और लौटने में असुविधा नहीं हो इसके लिए दर्जनभर से अधिक ट्रेनें पाटलिपुत्र, पटना जंक्शन समेत विभिन्न स्टेशनों से चलाने की तैयारी कर ली गई है। एडीजी रेल पुलिस डॉ. कमल किशोर सिंह ने बताया कि 17 तारीख को होने वाली मद्यनिषेध विभाग की भर्ती परीक्षा में लगभग साढ़े पांच लाख अभ्यर्थियों के शामिल होने की उम्मीद है। इसे देखते हुए पूर्व मध्य रेल प्रशासन ने 16 और 17 जून को अलग-अलग स्टेशनों से विशेष ट्रेन चलाने की व्यवस्था की है, ताकि परीक्षार्थियों को आनेजाने में असुविधा नहीं हो।
रेलवे क्षति का कर रहा आकलन
रेलवे की टीम पाटलिपुत्र जंक्शन पर पथराव और तोड़फोड़ में हुए नुकसान का आकलन कर रही है। अधिकारियों का कहना है कि सबसे अधिक क्षति प्लेटफॉर्म संख्या एक पर हुई है। कई काउंटर को क्षतिग्रस्त किया गया है। इसके अलावा तीन ट्रेनों के कई शीशे तोड़ दिए गए हैं। प्लेटफार्म की कई लाइट क्षतिग्रस्त हुई हैं। कुर्सी-टेबल को भी नुकसान पहुंचाया गया है। यह संयोग ही था कि परीक्षार्थी स्टेशन परिसर स्थित कार्यालयों में नहीं घुसे, वरना अधिक नुकसान हो सकता था।
परीक्षार्थियों के लिए इन ट्रेनों का परिचालन होगा
- 16 जून को पाटलिपुत्र जंक्शन से रात 8 बजे और 10 बजे कटिहार के रास्ते अररिया के लिए विशेष ट्रेन का परिचालन होगा।
- 16 जून को पटना जंक्शन से रात 9 बजे पाटलिपुत्र के रास्ते नवगछिया और रात 11:30 बजे भभुआ रोड के लिए विशेष ट्रेन चलेगी।
- 17 जून को पटना जंक्शन से गया के लिए सुबह 8 बजे, दोपहर 3:15 पर बक्सर के लिए, बक्सर से पटना जंक्शन को ए शाम 6 बजे ट्रेन चलेगी
- दानापुर से बक्सर के लिए सुबह 10:30 बजे, बक्सर से दानापुर के लिए दोपहर 1:30 बजे, झाझा से किऊल के लिए सुबह 10 बजे ट्रेन चलेगी
- किऊल से गया के लिए दोपहर 12:30 बजे, गया से किऊल के लिए शाम 5:30 बजे, किऊल से झाझा के लिए रात 9:35 बजे ट्रेन खुलेगी
- बख्तियारपुर से राजगीर के लिए सुबह 8 बजे और दोपहर 3:30 बजे एवं राजगीर से बख्तियारपुर के लिए दोपहर 1 बजे और शाम 6:15 बजे ट्रेन चलेगी
लेखक के बारे मेंPankaj Vijay
पंकज विजय| वरिष्ठ पत्रकार
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15 से अधिक सालों का अनुभव
पंकज विजय ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की। अमर उजाला समाचार पत्र में रिसर्च, संपादकीय और करियर एजुकेशन जॉब्स डेस्क पर काम किया। यहां उन्हें फीचर लेखन व रिपोर्टिंग का भी मौका मिला। इसके बाद उन्होंने आज तक डिजिटल में कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं। आज तक वेबसाइट पर राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, अपराध और एजुकेशन व रोजगार जगत से जुड़ी खबरें लिखीं। इसके बाद एनडीटीवी ऑनलाइन में एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर इस विषय में अपनी समझ को और व्यापक बनाया। एनडीटीवी की पारी के बाद वे लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े और बीते 9 वर्षों से करियर एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर रहे हैं।
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