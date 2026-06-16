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CSBC Bihar Constable Exam : बिहार कांस्टेबल परीक्षा के लिए आज से चलेंगी विशेष ट्रेनें, देखें लिस्ट और समय

Pankaj Vijay लाइव हिन्दुस्तान, पटना
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पाटलिपुत्र से किशनगंज, अररिया और नौगछिया के लिए तथा पटना जंक्शन से नरकटियागंज एवं भभुआ के लिए विशेष ट्रेनें चलेंगी। ये ट्रेनें क्रमशः बेगूसराय, खगड़िया, कटिहार, हाजीपुर, मुजफ्फरपुर, मोतिहारी, गया, डेहरी आन सोन और सासाराम जैसे महत्वपूर्ण स्टेशनों से होकर गुजरेंगी।

CSBC Bihar Constable Exam : बिहार कांस्टेबल परीक्षा के लिए आज से चलेंगी विशेष ट्रेनें, देखें लिस्ट और समय

CSBC Bihar Constable Exam special train list : बिहार में पाटलिपुत्र जंक्शन पर हुए बवाल के बाद रेल पुलिस के साथ ही रेल प्रशासन कल 17 जून को होने वाली दूसरी पाली की परीक्षा को लेकर पूरी तरह सतर्क है। अभ्यर्थियों को परीक्षा केन्द्रों पर जाने और लौटने में असुविधा नहीं हो इसके लिए दर्जनभर से अधिक ट्रेनें पाटलिपुत्र, पटना जंक्शन समेत विभिन्न स्टेशनों से चलाने की तैयारी कर ली गई है। एडीजी रेल पुलिस डॉ. कमल किशोर सिंह ने बताया कि 17 तारीख को होने वाली मद्यनिषेध विभाग की भर्ती परीक्षा में लगभग साढ़े पांच लाख अभ्यर्थियों के शामिल होने की उम्मीद है। इसे देखते हुए पूर्व मध्य रेल प्रशासन ने 16 और 17 जून को अलग-अलग स्टेशनों से विशेष ट्रेन चलाने की व्यवस्था की है, ताकि परीक्षार्थियों को आनेजाने में असुविधा नहीं हो।

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रेलवे क्षति का कर रहा आकलन

रेलवे की टीम पाटलिपुत्र जंक्शन पर पथराव और तोड़फोड़ में हुए नुकसान का आकलन कर रही है। अधिकारियों का कहना है कि सबसे अधिक क्षति प्लेटफॉर्म संख्या एक पर हुई है। कई काउंटर को क्षतिग्रस्त किया गया है। इसके अलावा तीन ट्रेनों के कई शीशे तोड़ दिए गए हैं। प्लेटफार्म की कई लाइट क्षतिग्रस्त हुई हैं। कुर्सी-टेबल को भी नुकसान पहुंचाया गया है। यह संयोग ही था कि परीक्षार्थी स्टेशन परिसर स्थित कार्यालयों में नहीं घुसे, वरना अधिक नुकसान हो सकता था।

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परीक्षार्थियों के लिए इन ट्रेनों का परिचालन होगा

- 16 जून को पाटलिपुत्र जंक्शन से रात 8 बजे और 10 बजे कटिहार के रास्ते अररिया के लिए विशेष ट्रेन का परिचालन होगा।

- 16 जून को पटना जंक्शन से रात 9 बजे पाटलिपुत्र के रास्ते नवगछिया और रात 11:30 बजे भभुआ रोड के लिए विशेष ट्रेन चलेगी।

- 17 जून को पटना जंक्शन से गया के लिए सुबह 8 बजे, दोपहर 3:15 पर बक्सर के लिए, बक्सर से पटना जंक्शन को ए शाम 6 बजे ट्रेन चलेगी

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- दानापुर से बक्सर के लिए सुबह 10:30 बजे, बक्सर से दानापुर के लिए दोपहर 1:30 बजे, झाझा से किऊल के लिए सुबह 10 बजे ट्रेन चलेगी

- किऊल से गया के लिए दोपहर 12:30 बजे, गया से किऊल के लिए शाम 5:30 बजे, किऊल से झाझा के लिए रात 9:35 बजे ट्रेन खुलेगी

- बख्तियारपुर से राजगीर के लिए सुबह 8 बजे और दोपहर 3:30 बजे एवं राजगीर से बख्तियारपुर के लिए दोपहर 1 बजे और शाम 6:15 बजे ट्रेन चलेगी

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लेखक के बारे में

Pankaj Vijay

पंकज विजय| वरिष्ठ पत्रकार

शॉर्ट बायो पंकज विजय एक वरिष्ठ डिजिटल पत्रकार हैं, जिनके पास प्रिंट और डिजिटल मीडिया में 15 से अधिक वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में livehindustan.com में असिस्टेंट एडिटर के रूप में कार्यरत हैं। वे करियर, स्कूल व हायर एजुकेशन, जॉब्स से जुड़े विषयों पर खबर लेखन और विश्लेषण में विशेषज्ञता रखते हैं। 9 वर्षों से यहां इसी भूमिका में हैं। सरकारी भर्तियों, बोर्ड व एंट्रेंस एग्जाम, प्रतियोगी परीक्षाओं, उनके परिणाम, बदलते दौर में करियर की नई राहों, कोर्स, एडमिशन एवं नए जमाने के रोजगार के लिए जरूरी स्किल्स से जुड़ी अपडेट तेजी से पाठकों तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं।


15 से अधिक सालों का अनुभव

पंकज विजय ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की। अमर उजाला समाचार पत्र में रिसर्च, संपादकीय और करियर एजुकेशन जॉब्स डेस्क पर काम किया। यहां उन्हें फीचर लेखन व रिपोर्टिंग का भी मौका मिला। इसके बाद उन्होंने आज तक डिजिटल में कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं। आज तक वेबसाइट पर राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, अपराध और एजुकेशन व रोजगार जगत से जुड़ी खबरें लिखीं। इसके बाद एनडीटीवी ऑनलाइन में एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर इस विषय में अपनी समझ को और व्यापक बनाया। एनडीटीवी की पारी के बाद वे लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े और बीते 9 वर्षों से करियर एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर रहे हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि

भारतीय जनसंचार संस्थान (आईआईएमसी), दिल्ली से हिन्दी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा, गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में एमए व दिल्ली यूनिवर्सिटी से इतिहास में बीए ऑनर्स किया है। एनसीसी सी सर्टिफिकेट होल्डर हैं जिसके चलते उन्हें रक्षा क्षेत्र जैसे पुलिस व सेनाओं की भर्तियों की बेहतर समझ है।


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तमाम तरह के करियर, स्कूल एजुकेशन, हायर एजुकेशन, भर्तियों, प्रतियोगी परीक्षाओं, एंट्रेंस एग्जाम, नौकरी के लिए जरूरी स्किल्स एवं बेरोजगार युवाओं के मुद्दों को लेकर पंकज के पास गहरी समझ है। उन्होंने यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के कई टॉपरों के इंटरव्यू किए हैं। उनकी लिखी सक्सेस स्टोरीज युवाओं और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को प्रेरित करती रही हैं। पंकज का मानना है कि विश्वसनीयता, पारदर्शिता और तथ्यपरकता ही पत्रकारिता की असली ताकत है। उनका लक्ष्य स्कूली छात्रों व बेहतर करियर एवं सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं को आसान भाषा में सटीक, तेज और भरोसेमंद जानकारी देना है।


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