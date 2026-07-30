CSAB Btech Admission: Btech की खाली सीटों पर दाखिले की दौड़ शुरू, NIT और IIIT में JEE Main से होगा एडमिशन
CSAB Special Counselling 2026: CSAB स्पेशल और DASA UG काउंसलिंग 2026 के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू। अभ्यर्थी 3 अगस्त तक csab.nic.in पर फीस जमा कर अपनी मनपसंद सीटों का चयन कर सकते हैं।
DASA, CSAB Special Counselling 2026: यदि आपने जेईई मेन (JEE Main 2026) की परीक्षा दी है और जोसा (JoSAA) काउंसलिंग के मुख्य चरणों के बाद भी आपको अपने मनपसंद एनआईटी (NIT), ट्रिपल आईटी (IIIT) या अन्य सरकारी वित्त पोषित तकनीकी संस्थानों (GFTIs) में सीट नहीं मिली है, तो निराश होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। केंद्रीय सीट आबंटन बोर्ड (CSAB) और शिक्षा मंत्रालय ने CSAB स्पेशल काउंसलिंग और विदेश में पढ़ने वाले भारतीय मूल के छात्रों के लिए DASA UG 2026 की रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया शुरू कर दी है। इस साल CSAB 2026 सीट मैट्रिक्स में 114 इंजीनियरिंग संस्थान हिस्सा ले रहे हैं जहां कुल 15423 सीटें खाली हैं।
इच्छुक और योग्य अभ्यर्थी सीएसएबी के आधिकारिक पोर्टल csab.nic.in या admissions.nic.in पर जाकर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन और काउंसलिंग फीस का भुगतान कर सकते हैं।
काउंसलिंग से जुड़ी महत्वपूर्ण तारीखें
अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे काउंसलिंग प्रक्रिया की समय-सीमा का विशेष ध्यान रखें ताकि कोई भी अहम चरण छूट न जाए:
रजिस्ट्रेशन और फीस भुगतान की अंतिम तिथि: काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन कराने और फीस जमा करने की अंतिम समय-सीमा 3 अगस्त 2026 तय की गई है।
मॉक सीट आवंटन: अभ्यर्थियों द्वारा भरे गए विकल्पों के आधार पर संभावित सीट आवंटन की स्थिति समझने के लिए मॉक सीट अलॉटमेंट रिजल्ट जारी किया जा रहा है। इससे छात्रों को अपने अंतिम विकल्पों को सुधारने का मौका मिलेगा।
चॉइस फिलिंग और लॉकिंग: छात्र 5 अगस्त 2026 तक अपने पसंदीदा कॉलेजों और ब्रांचों के विकल्पों को फाइनल रूप से लॉक कर सकते हैं।
राउंड-1 सीट आवंटन रिजल्ट: DASA और CSAB स्पेशल राउंड 1 के सीट आवंटन का रिजल्ट 6 अगस्त 2026 को घोषित किया जाएगा।
ऑनलाइन रिपोर्टिंग और स्वीकृति: पहले राउंड में सीट प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को 6 अगस्त से 10 अगस्त 2026 के बीच ऑनलाइन रिपोर्टिंग करनी होगी, आवश्यक डॉक्यूमेंट अपलोड करने होंगे और अपनी इच्छा (फ्रीज/फ्लोट/स्लाइड) दर्ज करनी होगी।
फ्रेश रजिस्ट्रेशन है अनिवार्य
छात्रों को यह ध्यान रखना आवश्यक है कि जोसा (JoSAA) काउंसलिंग का डेटा सीधे यहां ट्रांसफर नहीं होता। भले ही आपने पहले जोसा काउंसलिंग में भाग लिया हो, CSAB स्पेशल राउंड में शामिल होने के लिए नया रजिस्ट्रेशन और फीस का भुगतान अनिवार्य है।
इसके अलावा, जिन छात्रों को जोसा के माध्यम से आईआईटी (IIT) में सीट मिली है, वे भी आवश्यक शुल्क (DEF) जमा करके DASA 2026 सीट आवंटन प्रक्रिया में नए उम्मीदवार के रूप में भाग ले सकते हैं।
आवेदन कैसे करें?
- आधिकारिक वेबसाइट csab.nic.in पर जाएं।
2. होमपेज पर "DASA & CSAB Special Counselling 2026" लिंक पर क्लिक करें।
3. अपनी एप्लीकेशन आईडी और पासवर्ड के साथ लॉगिन करें।
4. मांगी गई जानकारी भरें, रजिस्ट्रेशन फीस जमा करें और अपनी पसंद के कॉलेजों का चयन करें।
5. फॉर्म सबमिट करने के बाद उसका एक प्रिंटआउट निकालकर सुरक्षित रख लें।
यह काउंसलिंग देश के टॉप इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट में खाली बची सीटों को भरने का सबसे पारदर्शी और आखिरी जरिया है। इसलिए समय रहते अपना आवेदन पूरा करें।
लेखक के बारे मेंPrachi
शॉर्ट बायो: प्राची लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। पिछले 2 वर्षों से वे करियर, शिक्षा और सरकारी नौकरियों से जुड़े विषयों पर लिख रही हैं। मुश्किल खबरों को आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाना उनकी विशेषता है। वे 2024 से लाइव हिन्दुस्तान की करियर टीम का हिस्सा हैं।
अनुभव और करियर का सफर
प्राची ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत 'नन्ही खबर' से की थी, जहां उन्होंने जमीनी स्तर पर खबरों के महत्व को समझा। इसके बाद, उन्होंने 'सी.वाई. फ्यूचर लिमिटेड' और 'कुटुंब' जैसे प्लेटफॉर्म्स पर बतौर कंटेंट राइटर काम करते हुए अपनी लेखनी और रिसर्च स्किल्स को निखारा। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने के बाद, वे करियर डेस्क पर सक्रिय हैं और छात्रों के लिए करियर विकल्पों, बोर्ड परीक्षाओं, जॉब और प्रतियोगी परीक्षाओं की बारीकियों को कवर कर रही हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
प्राची ने देश के प्रतिष्ठित भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से इंग्लिश जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा किया है। उनकी शैक्षणिक नींव दिल्ली यूनिवर्सिटी से है, जहां से उन्होंने इतिहास में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इतिहास की अच्छी जानकारी होने के कारण, वे आज की खबरों को बेहतर तरीके से समझ और समझा पाती हैं। यही वजह है कि उनके लेखों में जानकारी पूरी तरह सटीक और अधिक भरोसेमंद होती है।
विजन
प्राची का मानना है कि करियर चुनना केवल एक नौकरी पाना नहीं, बल्कि सही दिशा में अपना भविष्य सुरक्षित करना है। उनका उद्देश्य है कि हर छात्र और अभ्यर्थी तक बिना किसी भ्रम के, सटीक और सही समय पर जानकारी पहुंचे। वे पारदर्शिता और विश्वसनीयता को डिजिटल पत्रकारिता की सबसे बड़ी ताकत मानती हैं।
रुचियां
इतिहास की समझ और पत्रकारिता के जुनून के साथ, प्राची को खाली समय में उपन्यास पढ़ना और विश्व सिनेमा देखना पसंद है, जो उनके लेखन में एक नया दृष्टिकोण जोड़ता है।
विशेषज्ञता
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