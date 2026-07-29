CSAB Cut off : NIT और IIIT में क्या रह सकती है BTech की कटऑफ और क्लोजिंग रैंक, 15000 सीटें
CSAB Cut off BTech Vacant Seats : सीसैब काउंसलिंग में जोसा की अपेक्षा अधिक रैंक पर सीट पाने का अवसर रहता है। जेईई मेन 2026 स्कोर के जरिए विद्यार्थियों को सीट अलॉट की जाएंगी।
CSAB Cut off 2026: एनआईटी, ट्रिपल आईटी व जीएफटीआई संस्थानों में खाली पड़ी हजारों बीटेक की सीटें ( BTech Vacant Seats ) को भरने के लिए सीसैब काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन शुरू हो गए हैं। csab.nic.in पर आवेदन की विंडो खोल दी गई है। आपको बता दें कि हर साल जोसा काउंसलिंग के सभी राउंड खत्म होने के बाद एनआईटी, ट्रिपल आईटी व जीएफटीआई संस्थानों में सैंकड़ों बीटेक सीटें खाली रह जाती हैं। सीसैब काउंसलिंग (सेंट्रल सीट एलोकेशन बोर्ड काउंसलिंग) से बीटेक की खाली सीटों को भरा जाता है। ऐसे विद्यार्थी जो चंद मार्क्स या रैंक से अपनी मनचाही सीट या कॉलेज पाने से चूक गए हैं, सीसैब काउंसलिंग ऐसे विद्यार्थियों के लिए अपना ख्वाब पूरा करने का अच्छा मौका है। सीसैब काउंसलिंग में जोसा की अपेक्षा अधिक रैंक पर सीट पाने का अवसर रहता है।
सीसैब काउंसलिंग में 31 एनआईटी, 26 ट्रिपलआईटी, आईआईईएसटी, 3 एसपीए और 50 से ज्यादा जीएफटीआई इंजीनियरिंग संस्थानों में खाली रह गई सीटों पर दाखिला दिया जाता है। सीसैब 2026-27 काउंसलिंग में इस बार 2 स्पेशल राउंड होंगे। अभ्यर्थियों को 6 अगस्त को पता चलेगा कि किस इंजीनियरिंग संस्थान में कौन सी बीटेक की सीट खाली रह गई है। यहां देखें NIT और IIIT के बीते वर्ष की कोर्स वाइज क्लोजिंग रैंक, जिससे आपको अंदाजा लग जाएगा कि आपका इस स्पेशल राउंड में नंबर आ पाएगा या नहीं।
CSAB NIT Closing Rank : देखें पिछले साल एनआईटी में सीसैब सेकेंड राउंड में क्या रही थी क्लोजिंग रैंक
एनआईटी, जालंधर (पंजाब)
कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग (CSE) कोर्स के लिए ओपन श्रेणी की क्लोजिंग रैंक 13252, ईडब्ल्यूएस के लिए 14835, ओबीसी के लिए 16955 और एससी श्रेणी के लिए 60276 रही।
डेटा साइंस एंड इंजीनियरिंग की बात करें तो ओपन रैंक 16249, ईडब्ल्यूएस 17045, ओबीसी 23180 और एससी 81065 पर बंद हुई।
इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी (IT) में प्रवेश के लिए ओपन क्लोजिंग रैंक 17144, ईडब्ल्यूएस 17641, ओबीसी 22211 और एससी 81267 रही।
इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग (ECE) कोर्स में ओपन कटऑफ 19495, ईडब्ल्यूएस 20327, ओबीसी 23920 और एससी 94431 रही।
इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए ओपन श्रेणी की क्लोजिंग रैंक 24102, ईडब्ल्यूएस 27330 और ओबीसी 27565 रही।
मैकेनिकल इंजीनियरिंग में ओपन रैंक 35904, ईडब्ल्यूएस 37500, ओबीसी 39974 और एससी 137978 पर बंद हुई, जबकि सिविल इंजीनियरिंग में ओपन श्रेणी के लिए 47442, ईडब्ल्यूएस 52101, ओबीसी 53516 और एससी के लिए 157046 रैंक तक प्रवेश म
MNIT जयपुर
मालवीय नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (MNIT), जयपुर (राजस्थान) में कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग (CSE) की ओपन श्रेणी के लिए क्लोजिंग रैंक 5995, ईडब्ल्यूएस के लिए 6887 और ओबीसी के लिए 8559 रही।
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) कोर्स में ओपन रैंक 7777, ईडब्ल्यूएस 9792 और ओबीसी 11563 पर बंद हुई।
इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग (ECE) के लिए ओपन कटऑफ 10587, ईडब्ल्यूएस 13880 और ओबीसी 16981 गई।
इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में प्रवेश ओपन श्रेणी में 16730, ईडब्ल्यूएस में 19418, ओबीसी में 21876 और एससी में 88298 रैंक तक मिला।
मैकेनिकल इंजीनियरिंग में ओपन 24626, ईडब्ल्यूएस 28539, ओबीसी 30366 और एससी 108854 पर बंद हुआ।
सिविल इंजीनियरिंग की क्लोजिंग रैंक ओपन के लिए 37637, ईडब्ल्यूएस 43757, ओबीसी 43238 और एससी के लिए 117625 रही।
MANIT, भोपाल
मौलाना आजाद नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (MANIT), भोपाल (मध्य प्रदेश)
कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग (CSE) कोर्स के लिए ओपन श्रेणी की क्लोजिंग रैंक 10586, ईडब्ल्यूएस की 12654, ओबीसी की 12872 और एससी श्रेणी की 57514 रही।
इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग (ECE) के लिए ओपन कटऑफ 16479, ईडब्ल्यूएस 19046, ओबीसी 22203 और एससी 77002 गई।
इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में ओपन रैंक 23401, ईडब्ल्यूएस 25771, ओबीसी 27979 और एससी 106425 पर बंद हुई।
कोर ब्रांच मैकेनिकल इंजीनियरिंग की बात करें तो ओपन क्लोजिंग रैंक 31813, ईडब्ल्यूएस 39093, ओबीसी 38377 और एससी 137289 रही।
सिविल इंजीनियरिंग में प्रवेश ओपन श्रेणी में 46373, ईडब्ल्यूएस में 49678, ओबीसी में 53188 और एससी में 152419 रैंक पर समाप्त हुआ।
MNNIT, इलाहाबाद
मोतीलाल नेहरू नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (MNNIT), इलाहाबाद (उत्तर प्रदेश) में कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग (CSE) कोर्स की ओपन श्रेणी के लिए क्लोजिंग रैंक 5417, ईडब्ल्यूएस के लिए 6552, ओबीसी के लिए 8478 और एससी के लिए 35806 रही।
इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग (ECE) की ओपन रैंक 10104, ईडब्ल्यूएस 11789 और ओबीसी 15815 पर बंद हुई।
इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए ओपन कटऑफ 13686, ईडब्ल्यूएस 16275 और ओबीसी 14782 तक गया।
मैकेनिकल इंजीनियरिंग में ओपन श्रेणी के लिए क्लोजिंग रैंक 24194, ईडब्ल्यूएस 28873, ओबीसी 29754 और एससी के लिए 111983 रही।
सिविल इंजीनियरिंग कोर्स में ओपन रैंक 33608, ईडब्ल्यूएस 36677 और ओबीसी रैंक 38679 पर बंद हुई।
अन्य एनआईटी
NIT रायपुर: बी.टेक CSE की क्लोजिंग रैंक 17240 रही।
SVNIT सूरत: बी.टेक CSE की क्लोजिंग रैंक 10232, बी.टेक AI की 13134 और मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग की 13533 रही।
NIT कालीकट: बी.टेक CSE की क्लोजिंग रैंक 5964 रही।
NIT त्रिची: बी.टेक (संभवतः CSE से जुड़ी ब्रांच) की क्लोजिंग रैंक 1605 रही।
NIT सुरथकल (कर्नाटक): कंप्यूटर इंजीनियरिंग की क्लोजिंग रैंक 2158, बी.टेक AI की 3264, बी.टेक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी (IT) की 3739 और बी.टेक कम्प्यूटेशनल एंड डेटा साइंस की 4470 रही।
NIT वारंगल: बी.टेक CSE (AI और डेटा साइंस के साथ) की क्लोजिंग रैंक 3168 और मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग की 3433 रही।
NIT राउरकेला: बी.टेक CSE की क्लोजिंग रैंक 4245 और AI ब्रांच की 5503 रही।
CSAB IIIT Closing Rank : पिछले साल की सभी IIIT की कोर्स वाइज OPEN (जेंडर-न्यूट्रल) की ओपनिंग व क्लोजिंग रैंक
1. IIIT ग्वालियर (Atal Bihari Vajpayee IIIT&M)
कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग: ओपनिंग रैंक 8741, क्लोजिंग रैंक 11003
इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग: ओपनिंग रैंक 18010, क्लोजिंग रैंक 21217
मैथमेटिक्स एंड साइंटिफिक कंप्यूटिंग: ओपनिंग रैंक 11632, क्लोजिंग रैंक 13792
इंटीग्रेटेड बी.टेक (IT) और एम.टेक (IT): ओपनिंग रैंक 12661, क्लोजिंग रैंक 14450
इंटीग्रेटेड बी.टेक (IT) और एमबीए: ओपनिंग रैंक 14510, क्लोजिंग रैंक 16742
2. IIIT इलाहाबाद
इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी (IT): ओपनिंग रैंक 2937, क्लोजिंग रैंक 6776
इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी (बिज़नेस इंफॉर्मेटिक्स): ओपनिंग रैंक 2310, क्लोजिंग रैंक 3632
इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग: ओपनिंग रैंक 7845, क्लोजिंग रैंक 9229
3. IIIT लखनऊ
कंप्यूटर साइंस: ओपनिंग रैंक 9240, क्लोजिंग रैंक 10372
कंप्यूटर साइंस एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस: ओपनिंग रैंक 8170, क्लोजिंग रैंक 9925
कंप्यूटर साइंस एंड बिज़नेस: ओपनिंग रैंक 10902, क्लोजिंग रैंक 12313
इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी: ओपनिंग रैंक 9008, क्लोजिंग रैंक 13038
4. IIITDM जबलपुर (Pt. Dwarka Prasad Mishra IIITDM)
कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग: ओपनिंग रैंक 12701, क्लोजिंग रैंक 16009
इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग: ओपनिंग रैंक 17289, क्लोजिंग रैंक 20409
मैकेनिकल इंजीनियरिंग: ओपनिंग रैंक 30397, क्लोजिंग रैंक 48079
स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग: ओपनिंग रैंक 51339, क्लोजिंग रैंक 59123
5. IIITDM कांचीपुरम
कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग (4 वर्षीय): ओपनिंग रैंक 17114, क्लोजिंग रैंक 21128
कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग (5 वर्षीय डुअल डिग्री): ओपनिंग रैंक 22517, क्लोजिंग रैंक 28069
कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग (मेजर इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस): ओपनिंग रैंक 18106, क्लोजिंग रैंक 20190
इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग: ओपनिंग रैंक 23310, क्लोजिंग रैंक 28896
बी.टेक (ECE) + एम.टेक (कम्युनिकेशन सिस्टम्स): ओपनिंग रैंक 29768, क्लोजिंग रैंक 31494
मैकेनिकल इंजीनियरिंग: ओपनिंग रैंक 44025, क्लोजिंग रैंक 50990
बी.टेक (मैकेनिकल) + एम.टेक (AI एंड रोबोटिक्स): ओपनिंग रैंक 35553, क्लोजिंग रैंक 41518
इंजीनियरिंग फिजिक्स: ओपनिंग रैंक 38227, क्लोजिंग रैंक 47843
स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग: ओपनिंग रैंक 46727, क्लोजिंग रैंक 62831
डिजाइन इंजीनियरिंग: ओपनिंग रैंक 52250, क्लोजिंग रैंक 68297
6. IIIT पुणे
कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग: ओपनिंग रैंक 17325, क्लोजिंग रैंक 26947
इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग: ओपनिंग रैंक 27656, क्लोजिंग रैंक 36626
7. IIIT कोटा, राजस्थान
कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग: ओपनिंग रैंक 23114, क्लोजिंग रैंक 33035
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डेटा इंजीनियरिंग: ओपनिंग रैंक 14163, क्लोजिंग रैंक 36366
इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग: ओपनिंग रैंक 36852, क्लोजिंग रैंक 44020
8. IIIT गुवाहाटी
कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग: ओपनिंग रैंक 17378, क्लोजिंग रैंक 27541
इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग: ओपनिंग रैंक 31254, क्लोजिंग रैंक 41595
9. IIIT वडोदरा, गुजरात
कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग: ओपनिंग रैंक 14954, क्लोजिंग रैंक 33354
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस: ओपनिंग रैंक 24830, क्लोजिंग रैंक 38140
इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी: ओपनिंग रैंक 33926, क्लोजिंग रैंक 39567
इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग: ओपनिंग रैंक 38383, क्लोजिंग रैंक 49971
10. IIIT श्री सिटी, चित्तूर
कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग: ओपनिंग रैंक 21831, क्लोजिंग रैंक 28052
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डेटा साइंस: ओपनिंग रैंक 27149, क्लोजिंग रैंक 29603
इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग: ओपनिंग रैंक 30174, क्लोजिंग रैंक 36190
11. IIIT सोनीपत, हरियाणा (Kilohrad)
कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग: ओपनिंग रैंक 26857, क्लोजिंग रैंक 39513
CSE (डेटा साइंस एंड एनालिटिक्स): ओपनिंग रैंक 30999, क्लोजिंग रैंक 46229
इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी: ओपनिंग रैंक 29933, क्लोजिंग रैंक 47363
12. IIIT ऊना, हिमाचल प्रदेश
कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग: ओपनिंग रैंक 29226, क्लोजिंग रैंक 40437
CSE (डेटा साइंस): ओपनिंग रैंक 33086, क्लोजिंग रैंक 42252
CSE (साइबर सिक्योरिटी): ओपनिंग रैंक 40338, क्लोजिंग रैंक 43391
इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग: ओपनिंग रैंक 42637, क्लोजिंग रैंक 52278
13. IIIT कल्याणी, पश्चिम बंगाल
कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग: ओपनिंग रैंक 30336, क्लोजिंग रैंक 56453
CSE (आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डेटा साइंस): ओपनिंग रैंक 27127, क्लोजिंग रैंक 45548
CSE (साइबर सिक्योरिटी): ओपनिंग रैंक 46042, क्लोजिंग रैंक 57355
इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग: ओपनिंग रैंक 48680, क्लोजिंग रैंक 62684
14. IIIT भोपाल
कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग: ओपनिंग रैंक 18670, क्लोजिंग रैंक 33613
CSE (आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस): ओपनिंग रैंक 19044, क्लोजिंग रैंक 32578
CSE (डेटा साइंस): ओपनिंग रैंक 21825, क्लोजिंग रैंक 36578
CSE (साइबर सिक्योरिटी): ओपनिंग रैंक 29041, क्लोजिंग रैंक 40229
CSE (साइबर फिजिकल सिस्टम): ओपनिंग रैंक 40265, क्लोजिंग रैंक 44853
इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी: ओपनिंग रैंक 23652, क्लोजिंग रैंक 46010
इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग: ओपनिंग रैंक 24932, क्लोजिंग रैंक 50275
मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग: ओपनिंग रैंक 25590, क्लोजिंग रैंक 42613
फिजिक्स एंड कंप्यूटेशनल इंजीनियरिंग: ओपनिंग रैंक 32200, क्लोजिंग रैंक 58296
15. IIIT नागपुर
कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग: ओपनिंग रैंक 26397, क्लोजिंग रैंक 33482
CSE (आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग): ओपनिंग रैंक 23091, क्लोजिंग रैंक 29508
CSE (डेटा साइंस एंड एनालिटिक्स): ओपनिंग रैंक 25482, क्लोजिंग रैंक 35748
CSE (ह्यूमन कंप्यूटर इंटरैक्शन एंड गेमिंग टेक्नोलॉजी): ओपनिंग रैंक 21838, क्लोजिंग रैंक 39962
इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग: ओपनिंग रैंक 36109, क्लोजिंग रैंक 47842
ECE (इंटरनेट ऑफ थिंग्स): ओपनिंग रैंक 33606, क्लोजिंग रैंक 46131
16. IIIT रांची
कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग: ओपनिंग रैंक 28074, क्लोजिंग रैंक 49473
CSE (डेटा साइंस एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस): ओपनिंग रैंक 26998, क्लोजिंग रैंक 43749
मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग: ओपनिंग रैंक 45001, क्लोजिंग रैंक 58271
इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग: ओपनिंग रैंक 52150, क्लोजिंग रैंक 60607
ECE (एम्बेडेड सिस्टम्स एंड इंटरनेट ऑफ थिंग्स): ओपनिंग रैंक 51502, क्लोजिंग रैंक 59115
17. IIIT धारवाड़
कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग: ओपनिंग रैंक 34616, क्लोजिंग रैंक 51113
डेटा साइंस एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस: ओपनिंग रैंक 39286, क्लोजिंग रैंक 55207
इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग: ओपनिंग रैंक 28096, क्लोजिंग रैंक 58626
18. IIIT भागलपुर
कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग: ओपनिंग रैंक 44579, क्लोजिंग रैंक 55453
मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग: ओपनिंग रैंक 56128, क्लोजिंग रैंक 60138
इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग: ओपनिंग रैंक 55958, क्लोजिंग रैंक 63424
मेक्ट्रोनिक्स एंड ऑटोमेशन इंजीनियरिंग: ओपनिंग रैंक 56361, क्लोजिंग रैंक 72919
19. IIIT कोट्टायम
कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग: ओपनिंग रैंक 28143, क्लोजिंग रैंक 47859
CSE (आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डेटा साइंस): ओपनिंग रैंक 31090, क्लोजिंग रैंक 39022
CSE (साइबर सिक्योरिटी): ओपनिंग रैंक 43634, क्लोजिंग रैंक 49913
इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग: ओपनिंग रैंक 42102, क्लोजिंग रैंक 49907
20. IIITDM कुरनूल, आंध्र प्रदेश
कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग (4 वर्षीय): ओपनिंग रैंक 31444, क्लोजिंग रैंक 37845
CSE (5 वर्षीय डुअल डिग्री): ओपनिंग रैंक 43156, क्लोजिंग रैंक 44851
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डेटा साइंस: ओपनिंग रैंक 32987, क्लोजिंग रैंक 44132
ECE (5 वर्षीय डुअल डिग्री): ओपनिंग रैंक 45350, क्लोजिंग रैंक 58282
ECE (डिज़ाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग): ओपनिंग रैंक 45300, क्लोजिंग रैंक 53541
मैकेनिकल इंजीनियरिंग (5 वर्षीय डुअल डिग्री): ओपनिंग रैंक 59411, क्लोजिंग रैंक 77187
मैकेनिकल इंजीनियरिंग (डिज़ाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग): ओपनिंग रैंक 59775, क्लोजिंग रैंक 72910
21. IIIT सूरत
कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग: ओपनिंग रैंक 28803, क्लोजिंग रैंक 34317
CSE (आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग): ओपनिंग रैंक 9443, क्लोजिंग रैंक 35022
CSE (साइबर सिक्योरिटी): ओपनिंग रैंक 24928, क्लोजिंग रैंक 35724
इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग: ओपनिंग रैंक 28758, क्लोजिंग रैंक 49551
22. IIIT तिरुचिरापल्ली
कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग: ओपनिंग रैंक 3488, क्लोजिंग रैंक 35601
CSE (आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डेटा साइंस): ओपनिंग रैंक 4533, क्लोजिंग रैंक 38250
इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग: ओपनिंग रैंक 39163, क्लोजिंग रैंक 51401
ECE (VLSI डिज़ाइन): ओपनिंग रैंक 29853, क्लोजिंग रैंक 50956
23. IIIT रायचूर, कर्नाटक
कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग: ओपनिंग रैंक 23593, क्लोजिंग रैंक 52520
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डेटा साइंस: ओपनिंग रैंक 37477, क्लोजिंग रैंक 56279
मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग: ओपनिंग रैंक 47610, क्लोजिंग रैंक 61857
24. IIIT सेनापति, मणिपुर
कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग: ओपनिंग रैंक 59169, क्लोजिंग रैंक 85501
CSE (आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डेटा साइंस): ओपनिंग रैंक 59319, क्लोजिंग रैंक 88617
CSE (साइबर सिक्योरिटी): ओपनिंग रैंक 65054, क्लोजिंग रैंक 98268
CSE (क्वांटम टेक्नोलॉजीज): ओपनिंग रैंक 55807, क्लोजिंग रैंक 86394
इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग: ओपनिंग रैंक 66110, क्लोजिंग रैंक 105204
ECE (VLSI एंड एम्बेडेड सिस्टम्स): ओपनिंग रैंक 78007, क्लोजिंग रैंक 115365
25. IIIT अगरतला
कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग: ओपनिंग रैंक 28815, क्लोजिंग रैंक 58772
26. IIIT वडोदरा इंटरनेशनल कैंपस दीव (IIITVICD)
कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग: ओपनिंग रैंक 40306, क्लोजिंग रैंक 54268
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस: ओपनिंग रैंक 44719, क्लोजिंग रैंक 57158
इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग: ओपनिंग रैंक 44812, क्लोजिंग रैंक 63384
लेखक के बारे मेंPankaj Vijay
पंकज विजय| वरिष्ठ पत्रकार
शॉर्ट बायो पंकज विजय एक वरिष्ठ डिजिटल पत्रकार हैं, जिनके पास प्रिंट और डिजिटल मीडिया में 15 से अधिक वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में livehindustan.com में असिस्टेंट एडिटर के रूप में कार्यरत हैं। वे करियर, स्कूल व हायर एजुकेशन, जॉब्स से जुड़े विषयों पर खबर लेखन और विश्लेषण में विशेषज्ञता रखते हैं। 9 वर्षों से यहां इसी भूमिका में हैं। सरकारी भर्तियों, बोर्ड व एंट्रेंस एग्जाम, प्रतियोगी परीक्षाओं, उनके परिणाम, बदलते दौर में करियर की नई राहों, कोर्स, एडमिशन एवं नए जमाने के रोजगार के लिए जरूरी स्किल्स से जुड़ी अपडेट तेजी से पाठकों तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं।
15 से अधिक सालों का अनुभव
पंकज विजय ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की। अमर उजाला समाचार पत्र में रिसर्च, संपादकीय और करियर एजुकेशन जॉब्स डेस्क पर काम किया। यहां उन्हें फीचर लेखन व रिपोर्टिंग का भी मौका मिला। इसके बाद उन्होंने आज तक डिजिटल में कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं। आज तक वेबसाइट पर राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, अपराध और एजुकेशन व रोजगार जगत से जुड़ी खबरें लिखीं। इसके बाद एनडीटीवी ऑनलाइन में एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर इस विषय में अपनी समझ को और व्यापक बनाया। एनडीटीवी की पारी के बाद वे लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े और बीते 9 वर्षों से करियर एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर रहे हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
भारतीय जनसंचार संस्थान (आईआईएमसी), दिल्ली से हिन्दी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा, गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में एमए व दिल्ली यूनिवर्सिटी से इतिहास में बीए ऑनर्स किया है। एनसीसी सी सर्टिफिकेट होल्डर हैं जिसके चलते उन्हें रक्षा क्षेत्र जैसे पुलिस व सेनाओं की भर्तियों की बेहतर समझ है।
विजन
तमाम तरह के करियर, स्कूल एजुकेशन, हायर एजुकेशन, भर्तियों, प्रतियोगी परीक्षाओं, एंट्रेंस एग्जाम, नौकरी के लिए जरूरी स्किल्स एवं बेरोजगार युवाओं के मुद्दों को लेकर पंकज के पास गहरी समझ है। उन्होंने यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के कई टॉपरों के इंटरव्यू किए हैं। उनकी लिखी सक्सेस स्टोरीज युवाओं और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को प्रेरित करती रही हैं। पंकज का मानना है कि विश्वसनीयता, पारदर्शिता और तथ्यपरकता ही पत्रकारिता की असली ताकत है। उनका लक्ष्य स्कूली छात्रों व बेहतर करियर एवं सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं को आसान भाषा में सटीक, तेज और भरोसेमंद जानकारी देना है।
विशेषज्ञता
तमाम तरह की सरकारी भर्तियां, परीक्षाएं व उनके परिणाम
स्कूल एजुकेशन, हायर एजुकेशन, कोर्स, एडमिशन से जुड़े विषय
बोर्ड रिजल्ट लाइव कवरेज और शिक्षा एवं रोजगार जगत संबंधी ब्रेकिंग
स्कूलिंग के बाद करियर की राहें
यूपीएससी, जेईई मेन व नीट जैसी बड़ी परीक्षाओं के टॉपरों के इंटरव्यू
छात्रों के ज्ञान के लिए रिसर्च बेस्ड और एक्सप्लेनर स्टोरी