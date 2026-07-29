CSAB Cut off : NIT और IIIT में क्या रह सकती है BTech की कटऑफ और क्लोजिंग रैंक, 15000 सीटें

CSAB Cut off BTech Vacant Seats : सीसैब काउंसलिंग में जोसा की अपेक्षा अधिक रैंक पर सीट पाने का अवसर रहता है। जेईई मेन 2026 स्कोर के जरिए विद्यार्थियों को सीट अलॉट की जाएंगी।

CSAB Cut off 2026: एनआईटी, ट्रिपल आईटी व जीएफटीआई संस्थानों में खाली पड़ी हजारों बीटेक की सीटें ( BTech Vacant Seats ) को भरने के लिए सीसैब काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन शुरू हो गए हैं। csab.nic.in पर आवेदन की विंडो खोल दी गई है। आपको बता दें कि हर साल जोसा काउंसलिंग के सभी राउंड खत्म होने के बाद एनआईटी, ट्रिपल आईटी व जीएफटीआई संस्थानों में सैंकड़ों बीटेक सीटें खाली रह जाती हैं। सीसैब काउंसलिंग (सेंट्रल सीट एलोकेशन बोर्ड काउंसलिंग) से बीटेक की खाली सीटों को भरा जाता है। ऐसे विद्यार्थी जो चंद मार्क्स या रैंक से अपनी मनचाही सीट या कॉलेज पाने से चूक गए हैं, सीसैब काउंसलिंग ऐसे विद्यार्थियों के लिए अपना ख्वाब पूरा करने का अच्छा मौका है। सीसैब काउंसलिंग में जोसा की अपेक्षा अधिक रैंक पर सीट पाने का अवसर रहता है।

सीसैब काउंसलिंग में 31 एनआईटी, 26 ट्रिपलआईटी, आईआईईएसटी, 3 एसपीए और 50 से ज्यादा जीएफटीआई इंजीनियरिंग संस्थानों में खाली रह गई सीटों पर दाखिला दिया जाता है। सीसैब 2026-27 काउंसलिंग में इस बार 2 स्पेशल राउंड होंगे। अभ्यर्थियों को 6 अगस्त को पता चलेगा कि किस इंजीनियरिंग संस्थान में कौन सी बीटेक की सीट खाली रह गई है। यहां देखें NIT और IIIT के बीते वर्ष की कोर्स वाइज क्लोजिंग रैंक, जिससे आपको अंदाजा लग जाएगा कि आपका इस स्पेशल राउंड में नंबर आ पाएगा या नहीं।

CSAB NIT Closing Rank : देखें पिछले साल एनआईटी में सीसैब सेकेंड राउंड में क्या रही थी क्लोजिंग रैंक एनआईटी, जालंधर (पंजाब) कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग (CSE) कोर्स के लिए ओपन श्रेणी की क्लोजिंग रैंक 13252, ईडब्ल्यूएस के लिए 14835, ओबीसी के लिए 16955 और एससी श्रेणी के लिए 60276 रही।

डेटा साइंस एंड इंजीनियरिंग की बात करें तो ओपन रैंक 16249, ईडब्ल्यूएस 17045, ओबीसी 23180 और एससी 81065 पर बंद हुई।

इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी (IT) में प्रवेश के लिए ओपन क्लोजिंग रैंक 17144, ईडब्ल्यूएस 17641, ओबीसी 22211 और एससी 81267 रही।

इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग (ECE) कोर्स में ओपन कटऑफ 19495, ईडब्ल्यूएस 20327, ओबीसी 23920 और एससी 94431 रही।

इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए ओपन श्रेणी की क्लोजिंग रैंक 24102, ईडब्ल्यूएस 27330 और ओबीसी 27565 रही।

मैकेनिकल इंजीनियरिंग में ओपन रैंक 35904, ईडब्ल्यूएस 37500, ओबीसी 39974 और एससी 137978 पर बंद हुई, जबकि सिविल इंजीनियरिंग में ओपन श्रेणी के लिए 47442, ईडब्ल्यूएस 52101, ओबीसी 53516 और एससी के लिए 157046 रैंक तक प्रवेश म

MNIT जयपुर मालवीय नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (MNIT), जयपुर (राजस्थान) में कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग (CSE) की ओपन श्रेणी के लिए क्लोजिंग रैंक 5995, ईडब्ल्यूएस के लिए 6887 और ओबीसी के लिए 8559 रही।

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) कोर्स में ओपन रैंक 7777, ईडब्ल्यूएस 9792 और ओबीसी 11563 पर बंद हुई।

इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग (ECE) के लिए ओपन कटऑफ 10587, ईडब्ल्यूएस 13880 और ओबीसी 16981 गई।

इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में प्रवेश ओपन श्रेणी में 16730, ईडब्ल्यूएस में 19418, ओबीसी में 21876 और एससी में 88298 रैंक तक मिला।

मैकेनिकल इंजीनियरिंग में ओपन 24626, ईडब्ल्यूएस 28539, ओबीसी 30366 और एससी 108854 पर बंद हुआ।

सिविल इंजीनियरिंग की क्लोजिंग रैंक ओपन के लिए 37637, ईडब्ल्यूएस 43757, ओबीसी 43238 और एससी के लिए 117625 रही।

MANIT, भोपाल मौलाना आजाद नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (MANIT), भोपाल (मध्य प्रदेश)

कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग (CSE) कोर्स के लिए ओपन श्रेणी की क्लोजिंग रैंक 10586, ईडब्ल्यूएस की 12654, ओबीसी की 12872 और एससी श्रेणी की 57514 रही।

इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग (ECE) के लिए ओपन कटऑफ 16479, ईडब्ल्यूएस 19046, ओबीसी 22203 और एससी 77002 गई।

इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में ओपन रैंक 23401, ईडब्ल्यूएस 25771, ओबीसी 27979 और एससी 106425 पर बंद हुई।

कोर ब्रांच मैकेनिकल इंजीनियरिंग की बात करें तो ओपन क्लोजिंग रैंक 31813, ईडब्ल्यूएस 39093, ओबीसी 38377 और एससी 137289 रही।

सिविल इंजीनियरिंग में प्रवेश ओपन श्रेणी में 46373, ईडब्ल्यूएस में 49678, ओबीसी में 53188 और एससी में 152419 रैंक पर समाप्त हुआ।

MNNIT, इलाहाबाद मोतीलाल नेहरू नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (MNNIT), इलाहाबाद (उत्तर प्रदेश) में कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग (CSE) कोर्स की ओपन श्रेणी के लिए क्लोजिंग रैंक 5417, ईडब्ल्यूएस के लिए 6552, ओबीसी के लिए 8478 और एससी के लिए 35806 रही।

इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग (ECE) की ओपन रैंक 10104, ईडब्ल्यूएस 11789 और ओबीसी 15815 पर बंद हुई।

इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए ओपन कटऑफ 13686, ईडब्ल्यूएस 16275 और ओबीसी 14782 तक गया।

मैकेनिकल इंजीनियरिंग में ओपन श्रेणी के लिए क्लोजिंग रैंक 24194, ईडब्ल्यूएस 28873, ओबीसी 29754 और एससी के लिए 111983 रही।

सिविल इंजीनियरिंग कोर्स में ओपन रैंक 33608, ईडब्ल्यूएस 36677 और ओबीसी रैंक 38679 पर बंद हुई।

अन्य एनआईटी NIT रायपुर: बी.टेक CSE की क्लोजिंग रैंक 17240 रही।

SVNIT सूरत: बी.टेक CSE की क्लोजिंग रैंक 10232, बी.टेक AI की 13134 और मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग की 13533 रही।

NIT कालीकट: बी.टेक CSE की क्लोजिंग रैंक 5964 रही।

NIT त्रिची: बी.टेक (संभवतः CSE से जुड़ी ब्रांच) की क्लोजिंग रैंक 1605 रही।

NIT सुरथकल (कर्नाटक): कंप्यूटर इंजीनियरिंग की क्लोजिंग रैंक 2158, बी.टेक AI की 3264, बी.टेक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी (IT) की 3739 और बी.टेक कम्प्यूटेशनल एंड डेटा साइंस की 4470 रही।

NIT वारंगल: बी.टेक CSE (AI और डेटा साइंस के साथ) की क्लोजिंग रैंक 3168 और मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग की 3433 रही।

NIT राउरकेला: बी.टेक CSE की क्लोजिंग रैंक 4245 और AI ब्रांच की 5503 रही।

CSAB IIIT Closing Rank : पिछले साल की सभी IIIT की कोर्स वाइज OPEN (जेंडर-न्यूट्रल) की ओपनिंग व क्लोजिंग रैंक 1. IIIT ग्वालियर (Atal Bihari Vajpayee IIIT&M)

कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग: ओपनिंग रैंक 8741, क्लोजिंग रैंक 11003

इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग: ओपनिंग रैंक 18010, क्लोजिंग रैंक 21217

मैथमेटिक्स एंड साइंटिफिक कंप्यूटिंग: ओपनिंग रैंक 11632, क्लोजिंग रैंक 13792

इंटीग्रेटेड बी.टेक (IT) और एम.टेक (IT): ओपनिंग रैंक 12661, क्लोजिंग रैंक 14450

इंटीग्रेटेड बी.टेक (IT) और एमबीए: ओपनिंग रैंक 14510, क्लोजिंग रैंक 16742

2. IIIT इलाहाबाद इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी (IT): ओपनिंग रैंक 2937, क्लोजिंग रैंक 6776

इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी (बिज़नेस इंफॉर्मेटिक्स): ओपनिंग रैंक 2310, क्लोजिंग रैंक 3632

इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग: ओपनिंग रैंक 7845, क्लोजिंग रैंक 9229

3. IIIT लखनऊ कंप्यूटर साइंस: ओपनिंग रैंक 9240, क्लोजिंग रैंक 10372

कंप्यूटर साइंस एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस: ओपनिंग रैंक 8170, क्लोजिंग रैंक 9925

कंप्यूटर साइंस एंड बिज़नेस: ओपनिंग रैंक 10902, क्लोजिंग रैंक 12313

इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी: ओपनिंग रैंक 9008, क्लोजिंग रैंक 13038

4. IIITDM जबलपुर (Pt. Dwarka Prasad Mishra IIITDM) कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग: ओपनिंग रैंक 12701, क्लोजिंग रैंक 16009

इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग: ओपनिंग रैंक 17289, क्लोजिंग रैंक 20409

मैकेनिकल इंजीनियरिंग: ओपनिंग रैंक 30397, क्लोजिंग रैंक 48079

स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग: ओपनिंग रैंक 51339, क्लोजिंग रैंक 59123

5. IIITDM कांचीपुरम कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग (4 वर्षीय): ओपनिंग रैंक 17114, क्लोजिंग रैंक 21128

कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग (5 वर्षीय डुअल डिग्री): ओपनिंग रैंक 22517, क्लोजिंग रैंक 28069

कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग (मेजर इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस): ओपनिंग रैंक 18106, क्लोजिंग रैंक 20190

इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग: ओपनिंग रैंक 23310, क्लोजिंग रैंक 28896

बी.टेक (ECE) + एम.टेक (कम्युनिकेशन सिस्टम्स): ओपनिंग रैंक 29768, क्लोजिंग रैंक 31494

मैकेनिकल इंजीनियरिंग: ओपनिंग रैंक 44025, क्लोजिंग रैंक 50990

बी.टेक (मैकेनिकल) + एम.टेक (AI एंड रोबोटिक्स): ओपनिंग रैंक 35553, क्लोजिंग रैंक 41518

इंजीनियरिंग फिजिक्स: ओपनिंग रैंक 38227, क्लोजिंग रैंक 47843

स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग: ओपनिंग रैंक 46727, क्लोजिंग रैंक 62831

डिजाइन इंजीनियरिंग: ओपनिंग रैंक 52250, क्लोजिंग रैंक 68297

6. IIIT पुणे कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग: ओपनिंग रैंक 17325, क्लोजिंग रैंक 26947

इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग: ओपनिंग रैंक 27656, क्लोजिंग रैंक 36626

7. IIIT कोटा, राजस्थान कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग: ओपनिंग रैंक 23114, क्लोजिंग रैंक 33035

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डेटा इंजीनियरिंग: ओपनिंग रैंक 14163, क्लोजिंग रैंक 36366

इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग: ओपनिंग रैंक 36852, क्लोजिंग रैंक 44020

8. IIIT गुवाहाटी कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग: ओपनिंग रैंक 17378, क्लोजिंग रैंक 27541

इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग: ओपनिंग रैंक 31254, क्लोजिंग रैंक 41595

9. IIIT वडोदरा, गुजरात कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग: ओपनिंग रैंक 14954, क्लोजिंग रैंक 33354

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस: ओपनिंग रैंक 24830, क्लोजिंग रैंक 38140

इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी: ओपनिंग रैंक 33926, क्लोजिंग रैंक 39567

इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग: ओपनिंग रैंक 38383, क्लोजिंग रैंक 49971

10. IIIT श्री सिटी, चित्तूर कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग: ओपनिंग रैंक 21831, क्लोजिंग रैंक 28052

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डेटा साइंस: ओपनिंग रैंक 27149, क्लोजिंग रैंक 29603

इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग: ओपनिंग रैंक 30174, क्लोजिंग रैंक 36190

11. IIIT सोनीपत, हरियाणा (Kilohrad) कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग: ओपनिंग रैंक 26857, क्लोजिंग रैंक 39513

CSE (डेटा साइंस एंड एनालिटिक्स): ओपनिंग रैंक 30999, क्लोजिंग रैंक 46229

इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी: ओपनिंग रैंक 29933, क्लोजिंग रैंक 47363

12. IIIT ऊना, हिमाचल प्रदेश कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग: ओपनिंग रैंक 29226, क्लोजिंग रैंक 40437

CSE (डेटा साइंस): ओपनिंग रैंक 33086, क्लोजिंग रैंक 42252

CSE (साइबर सिक्योरिटी): ओपनिंग रैंक 40338, क्लोजिंग रैंक 43391

इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग: ओपनिंग रैंक 42637, क्लोजिंग रैंक 52278

13. IIIT कल्याणी, पश्चिम बंगाल कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग: ओपनिंग रैंक 30336, क्लोजिंग रैंक 56453

CSE (आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डेटा साइंस): ओपनिंग रैंक 27127, क्लोजिंग रैंक 45548

CSE (साइबर सिक्योरिटी): ओपनिंग रैंक 46042, क्लोजिंग रैंक 57355

इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग: ओपनिंग रैंक 48680, क्लोजिंग रैंक 62684

14. IIIT भोपाल कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग: ओपनिंग रैंक 18670, क्लोजिंग रैंक 33613

CSE (आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस): ओपनिंग रैंक 19044, क्लोजिंग रैंक 32578

CSE (डेटा साइंस): ओपनिंग रैंक 21825, क्लोजिंग रैंक 36578

CSE (साइबर सिक्योरिटी): ओपनिंग रैंक 29041, क्लोजिंग रैंक 40229

CSE (साइबर फिजिकल सिस्टम): ओपनिंग रैंक 40265, क्लोजिंग रैंक 44853

इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी: ओपनिंग रैंक 23652, क्लोजिंग रैंक 46010

इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग: ओपनिंग रैंक 24932, क्लोजिंग रैंक 50275

मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग: ओपनिंग रैंक 25590, क्लोजिंग रैंक 42613

फिजिक्स एंड कंप्यूटेशनल इंजीनियरिंग: ओपनिंग रैंक 32200, क्लोजिंग रैंक 58296

15. IIIT नागपुर कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग: ओपनिंग रैंक 26397, क्लोजिंग रैंक 33482

CSE (आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग): ओपनिंग रैंक 23091, क्लोजिंग रैंक 29508

CSE (डेटा साइंस एंड एनालिटिक्स): ओपनिंग रैंक 25482, क्लोजिंग रैंक 35748

CSE (ह्यूमन कंप्यूटर इंटरैक्शन एंड गेमिंग टेक्नोलॉजी): ओपनिंग रैंक 21838, क्लोजिंग रैंक 39962

इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग: ओपनिंग रैंक 36109, क्लोजिंग रैंक 47842

ECE (इंटरनेट ऑफ थिंग्स): ओपनिंग रैंक 33606, क्लोजिंग रैंक 46131

16. IIIT रांची कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग: ओपनिंग रैंक 28074, क्लोजिंग रैंक 49473

CSE (डेटा साइंस एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस): ओपनिंग रैंक 26998, क्लोजिंग रैंक 43749

मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग: ओपनिंग रैंक 45001, क्लोजिंग रैंक 58271

इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग: ओपनिंग रैंक 52150, क्लोजिंग रैंक 60607

ECE (एम्बेडेड सिस्टम्स एंड इंटरनेट ऑफ थिंग्स): ओपनिंग रैंक 51502, क्लोजिंग रैंक 59115

17. IIIT धारवाड़ कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग: ओपनिंग रैंक 34616, क्लोजिंग रैंक 51113

डेटा साइंस एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस: ओपनिंग रैंक 39286, क्लोजिंग रैंक 55207

इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग: ओपनिंग रैंक 28096, क्लोजिंग रैंक 58626

18. IIIT भागलपुर कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग: ओपनिंग रैंक 44579, क्लोजिंग रैंक 55453

मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग: ओपनिंग रैंक 56128, क्लोजिंग रैंक 60138

इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग: ओपनिंग रैंक 55958, क्लोजिंग रैंक 63424

मेक्ट्रोनिक्स एंड ऑटोमेशन इंजीनियरिंग: ओपनिंग रैंक 56361, क्लोजिंग रैंक 72919

19. IIIT कोट्टायम कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग: ओपनिंग रैंक 28143, क्लोजिंग रैंक 47859

CSE (आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डेटा साइंस): ओपनिंग रैंक 31090, क्लोजिंग रैंक 39022

CSE (साइबर सिक्योरिटी): ओपनिंग रैंक 43634, क्लोजिंग रैंक 49913

इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग: ओपनिंग रैंक 42102, क्लोजिंग रैंक 49907

20. IIITDM कुरनूल, आंध्र प्रदेश कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग (4 वर्षीय): ओपनिंग रैंक 31444, क्लोजिंग रैंक 37845

CSE (5 वर्षीय डुअल डिग्री): ओपनिंग रैंक 43156, क्लोजिंग रैंक 44851

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डेटा साइंस: ओपनिंग रैंक 32987, क्लोजिंग रैंक 44132

ECE (5 वर्षीय डुअल डिग्री): ओपनिंग रैंक 45350, क्लोजिंग रैंक 58282

ECE (डिज़ाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग): ओपनिंग रैंक 45300, क्लोजिंग रैंक 53541

मैकेनिकल इंजीनियरिंग (5 वर्षीय डुअल डिग्री): ओपनिंग रैंक 59411, क्लोजिंग रैंक 77187

मैकेनिकल इंजीनियरिंग (डिज़ाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग): ओपनिंग रैंक 59775, क्लोजिंग रैंक 72910

21. IIIT सूरत कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग: ओपनिंग रैंक 28803, क्लोजिंग रैंक 34317

CSE (आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग): ओपनिंग रैंक 9443, क्लोजिंग रैंक 35022

CSE (साइबर सिक्योरिटी): ओपनिंग रैंक 24928, क्लोजिंग रैंक 35724

इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग: ओपनिंग रैंक 28758, क्लोजिंग रैंक 49551

22. IIIT तिरुचिरापल्ली कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग: ओपनिंग रैंक 3488, क्लोजिंग रैंक 35601

CSE (आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डेटा साइंस): ओपनिंग रैंक 4533, क्लोजिंग रैंक 38250

इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग: ओपनिंग रैंक 39163, क्लोजिंग रैंक 51401

ECE (VLSI डिज़ाइन): ओपनिंग रैंक 29853, क्लोजिंग रैंक 50956

23. IIIT रायचूर, कर्नाटक कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग: ओपनिंग रैंक 23593, क्लोजिंग रैंक 52520

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डेटा साइंस: ओपनिंग रैंक 37477, क्लोजिंग रैंक 56279

मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग: ओपनिंग रैंक 47610, क्लोजिंग रैंक 61857

24. IIIT सेनापति, मणिपुर कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग: ओपनिंग रैंक 59169, क्लोजिंग रैंक 85501

CSE (आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डेटा साइंस): ओपनिंग रैंक 59319, क्लोजिंग रैंक 88617

CSE (साइबर सिक्योरिटी): ओपनिंग रैंक 65054, क्लोजिंग रैंक 98268

CSE (क्वांटम टेक्नोलॉजीज): ओपनिंग रैंक 55807, क्लोजिंग रैंक 86394

इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग: ओपनिंग रैंक 66110, क्लोजिंग रैंक 105204

ECE (VLSI एंड एम्बेडेड सिस्टम्स): ओपनिंग रैंक 78007, क्लोजिंग रैंक 115365

25. IIIT अगरतला कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग: ओपनिंग रैंक 28815, क्लोजिंग रैंक 58772

26. IIIT वडोदरा इंटरनेशनल कैंपस दीव (IIITVICD) कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग: ओपनिंग रैंक 40306, क्लोजिंग रैंक 54268

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस: ओपनिंग रैंक 44719, क्लोजिंग रैंक 57158