CSAB : NIT+ में BTech की हजारों खाली सीटों पर दाखिले का चांस, क्या हैं योग्यता नियम व अहम तिथियां

CSAB Counselling 2026: जोसा काउंसलिंग के बाद बीटेक की खाली रह गईं सीटों को भरने के लिए सीसैब काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन 28 जुलाई 2026 से शुरू होगा। एनआईटी और ट्रिपलआईटी में खाली रह गईं सीटों का मैट्रिक्स भी जारी होगा।

CSAB Counselling 2026: जोसा काउंसलिंग के सभी राउंड के बाद बीटेक की खाली रह गईं सीटों को अब सीसैब (सेंट्रल सीट एलोकेशन बोर्ड) काउंसलिंग के जरिए भरा जाएगा। जेईई मेन ( JEE Main ) स्कोर के आधार पर एडमिशन होंगे। सीसैब काउंसलिंग में 31 एनआईटी, 26 ट्रिपलआईटी, आईआईईएसटी, 3 एसपीए और 50 से ज्यादा जीएफटीआई इंजीनियरिंग संस्थानों में खाली रह गई सीटों पर दाखिला दिया जाता है। सीसैब 2026-27 काउंसलिंग में इस बार 2 स्पेशल राउंड होंगे। इसके लिए रजिस्ट्रेशन 28 जुलाई 2026 से शुरू होंगे। जेईई मेन 2026 स्कोर के जरिए विद्यार्थियों को सीट अलॉट की जाएंगी। जिन अभ्यर्थियों ने जेईई मेन की परीक्षा पास की है, वे csab.nic.in पर आवेदन कर सकेंगे। अभ्यर्थियों को 6 अगस्त को पता चलेगा कि किस इंजीनियरिंग संस्थान में कौन सी बीटेक की सीट खाली रह गई है।

किनके लिए बढ़िया चांस सीसैब उन छात्रों के लिए आखिरी और बेहतरीन मौका होता है जिन्हें JoSAA काउंसलिंग में कोई संतोषजनक सीट नहीं मिली या जो बेहतर कॉलेज और ब्रांच की उम्मीद कर रहे हैं। ऐसे विद्यार्थी जो चंद मार्क्स या रैंक से अपनी मनचाही सीट या कॉलेज पाने से चूक गए हैं, सीसैब काउंसलिंग ऐसे विद्यार्थियों के लिए अपना ख्वाब पूरा करने का अच्छा मौका है। सीसैब काउंसलिंग में जोसा की अपेक्षा अधिक रैंक पर सीट पाने का अवसर रहता है।

13 से 14 हजार सीटों खाली रहने का अनुमान पिछले कुछ सालों के रुझान बताते हैं कि CSAB के लिए लगभग 13,000 से 14,000 सीटें खाली बच जाती हैं। इनमें केवल निचले स्तर के कॉलेज नहीं, बल्कि टॉप टायर की NITs (लगभग 4,000-5,000 सीटें), IIITs (लगभग 3,000 सीटें) और GFTIs (लगभग 6,000 सीटें) भी शामिल होती हैं। सीसैब में कटऑफ रैंक JoSAA की तुलना में नीचे तक जाती है।

महत्वपूर्ण तिथियां रजिस्ट्रेशन और चॉइस फिलिंग: 28 जुलाई से शुरू होकर 5 अगस्त तक चलेगी।

मॉक रिजल्ट 1: 31 जुलाई को आएगा।

राउंड 1 का रिजल्ट: 6 अगस्त को जारी होगा।

ऑनलाइन रिपोर्टिंग और विलिंगनेस: राउंड 1 के बाद 10 अगस्त तक ऑनलाइन रिपोर्टिंग, डाक्यूमेंट्स अपलोड और विलिंगनेस सबमिट करनी होगी।

राउंड 2 का रिजल्ट: 12 अगस्त को आएगा, जिसके बाद 14 अगस्त तक इंस्टिट्यूट एडमिशन फीस जमा करनी होगी।

फिजिकल रिपोर्टिंग: कॉलेज में जाकर फिजिकल रिपोर्टिंग 13 अगस्त से 18 अगस्त के बीच करनी होगी।

क्या है योग्यता के नियम, कौन ले सकता है इसमें हिस्सा जिन स्टूडेंट्स ने जेईई मेन 2026 स्कोर के आधार पर जोसा काउंसलिंग के लिए आवेदन किया था, वे सभी सीसैब काउंसलिंग के लिए भी आवेदन के योग्य हैं। नीच दी गई सभी श्रेणियों के उम्मीदवार योग्य होंगे

- वे उम्मीदवार जिन्होंने जोसा 2026 राउंड में रजिस्ट्रेशन नहीं कराया था, वे सीसैब में हिस्सा लेने के पात्र हैं।

- वे उम्मीदवार जिन्होंने जोसा 2026 में भाग लिया था, लेकिन उन्हें कोई सीट आवंटित नहीं हुई थी।

- वे उम्मीदवार जिन्होंने जोसा 2026 में भाग लिया था, उन्हें सीटें आवंटित की गई थीं, लेकिन सीट स्वीकृति शुल्क का भुगतान न करने के कारण रद्द कर दी गईं।

- वे उम्मीदवार जिन्होंने जोसा 2026 के दौरान एग्जिट ऑप्शन चुना था।

- वे उम्मीदवार जिन्होंने जोसा 2026 में भाग लिया था, उन्हें किसी भी आईआईटी में सीटें आवंटित की गई थीं और बाद में डीवी के बाद उनकी सीटें रद्द कर दी गईं, उन्होंने वैध रूप से अपना नाम वापस ले लिया, या उसमें दाखिला ले लिया।

- वे उम्मीदवार जिन्होंने जोसा 2026 में भाग लिया था, उन्हें NIT+ सिस्टम में सीटें आवंटित की गई थीं, और उन्होंने सीट स्वीकृति शुल्क (SAF) और आंशिक प्रवेश शुल्क

(PAF) का भुगतान करके पहले ही दाखिला ले लिया था।

- वे उम्मीदवार जिन्होंने जोसा 2026 में भाग लिया था, उन्हें NIT+ सिस्टम में सीटें आवंटित की गई थीं, और बाद में अपनी आवंटित सीटों से वैध रूप से अपना नाम वापस ले लिया।

- जिन उम्मीदवारों ने जोसा 2026 में भाग लिया था, उन्हें NIT+ सिस्टम में सीटें आवंटित की गई मे

थीं, लेकिन दस्तावेज सत्यापन के बाद उनकी सीटें रद्द कर दी गईं और उन्हें जोसा के बाद के राउंड में सीट आवंटित नहीं की गई।

- दाखिला लेने के लिए 12वीं बोर्ड एग्जाम में कम से कम 75 फीसदी नंबर होना चाहिए (एससी, एसटी व दिव्यांग के लिए 65 फीसदी) या फिर संबंधित बोर्ड एग्जाम रिजल्ट में टॉप 20 परसेंटाइल उम्मीदवारों में से एक होना चाहिए।

फीस और रजिस्ट्रेशन : CSAB का नियम होता कि इसमें पैसे सीट मिलने से पहले (रजिस्ट्रेशन के समय ही) जमा करने होते हैं। रजिस्ट्रेशन फीस जिसे स्पेशल राउंड एनरोलमेंट फीस (SREF) कहते हैं, वह लगभग 40,000 (सामान्य/अन्य वर्ग) और 19,000 (आरक्षित वर्ग) होती है। इसमें ₹5,000 प्रोसेसिंग फीस (नॉन-रिफंडेबल) और बाकी इंस्टिट्यूट एडमिशन फीस-1 (IAF-1) शामिल होती है।

JoSAA फीस का एडजस्टमेंट: यदि आपने JoSAA में पहले ही फीस (सीट एक्सेप्टेंस फीस आदि) जमा कर दी है, तो जोसा अपना प्रोसेसिंग चार्ज काटकर वह पैसा CSAB में ट्रांसफर कर देता है। ऐसे में आपको केवल बचा हुआ अंतर ही जमा करना होता है।

विलिंगनेस के विकल्प फ्रीज - मिली हुई सीट से आप पूरी तरह संतुष्ट हैं और कोई बदलाव नहीं चाहते।

फ्लोट - आप मिली हुई सीट को सुरक्षित रखना चाहते हैं, लेकिन राउंड 2 में अपनी चॉइस फिलिंग में दी गई ऊपर की (बेहतर) सीट लेना चाहते हैं।

स्लाइड - आप इसी कॉलेज में रहना चाहते हैं, लेकिन राउंड 2 में इसी कॉलेज के अंदर बेहतर ब्रांच पाना चाहते हैं।

सरेंडर - आप मिली हुई सीट को ठुकरा रहे हैं लेकिन राउंड 2 में हिस्सा लेना चाहते हैं। (यह रिस्की है, क्योंकि अगर आपकी चॉइस फिलिंग सही नहीं हुई तो बेहतर सीट मिलने के अवसर छिन सकते हैं)।

विदड्राल - आप मिली हुई सीट को रिजेक्ट करके काउंसलिंग से बाहर (विड्रॉल) होना चाहते हैं।

एग्जिट - अगर आपको राउंड 1 में कोई सीट नहीं मिली है और आप राउंड 2 में नहीं बैठना चाहते, तो आप एग्जिट कर सकते हैं।

रिफंड पॉलिसी CSAB की 5,000 की प्रोसेसिंग फीस किसी भी स्थिति में वापस नहीं होती है। यदि आप काउंसलिंग छोड़ना चाहते हैं और रिफंड पाना चाहते हैं, तो आपको राउंड 1 के बाद ही विड्रॉल या एग्जिट करना होगा। अगर आपको राउंड 2 में कोई सीट मिल जाती है, तो पैसे वापस होने का कोई विकल्प नहीं बचता। भले ही आप एडमिशन लें या न लें, या डाक्यूमेंट्स की कमी के कारण आपकी सीट कैंसिल हो जाए, आपके जमा किए गए भुगतान जब्त हो जाएंगे।

जोसा रजिस्ट्रेशन CSAB के लिए मान्य है या नहीं नहीं, जोसा का रजिस्ट्रेशन सीधे तौर पर CSAB के लिए मान्य नहीं होता। आपको CSAB में बैठने के लिए फ्रेश रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है और शुरुआत में ही एनरोलमेंट फीस देनी होती है (भले ही आपको जोसा में सीट मिली हो या नहीं)।