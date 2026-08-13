CSAB : खाली BTech सीटों के लिए राउंड 2 रिजल्ट जारी, JEE Main की और कम रैंक पर मिला मौका
CSAB 2026 Round 2 Result NIT IIIT GFTI : बताया जा रहा है कि सीसैब राउंड 2 में राउंड 1 के मुकाबले एनआईटी प्लस सिस्टम के कई कोर्सेज की क्लोजिंग रैंक गिरी है। कटऑफ कम होने से चंद रैंक से चूक रहे उम्मीदवारों को दाखिले का मौका मिला है।
CSAB 2026 Round 2 Result NIT IIIT GFTI : सेंट्रल सीट एलोकेशन बोर्ड ने सीसैब काउंसलिंग का राउंड 2 का सीट अलॉटमेंट रिजल्ट जारी कर दिया है। एनआईटी, आईआईआईटी और जीएफटीआई में खाली बचीं बीटेक सीटों पर दाखिला चाह रहे उम्मीदवार csab.nic.in पर जाकर चेक कर सकते हैं कि उन्हें सीट अलॉट हुई है या नहीं। रिपोर्ट के मुताबिक इस बार सीएसएबी (CSAB) के राउंड 1 और राउंड 2 दोनों में कई ट्रिपल आईटी (IIITs) की कट-ऑफ काफी कम गई है। सीसैब राउंड 2 में जिन्हें सीट अलॉट हुई है उनके पास सीट विड्रॉ करने का कोई विकल्प नहीं है। आपको जो भी सीट मिली है, उसे स्वीकार करना ही होगा। यदि आप आवंटित सीट को स्वीकार नहीं करते हैं, तो आपकी कोई भी फीस वापस नहीं की जाएगी। जिन छात्रों को राउंड 1 में सीट मिली थी और उन्होंने अपनी ऑनलाइन प्रक्रिया पूरी कर ली थी, उन्हें अब केवल फिजिकल रिपोर्टिंग करनी होगी। CSAB 2026 सीट मैट्रिक्स में 114 इंजीनियरिंग संस्थान हिस्सा ले रहे थे जहां कुल 15423 सीटें खाली थीं।
और कम हो गई कटऑफ
14 अगस्त तक इंस्टिट्यूट एडमिशन फीस जमा करनी होगी। कॉलेज में जाकर फिजिकल रिपोर्टिंग 13 अगस्त से 18 अगस्त के बीच करनी होगी। बताया जा रहा है कि सीसैब राउंड 2 में राउंड 1 के मुकाबले एनआईटी प्लस के कई कोर्सेज की क्लोजिंग रैंक गिरी है। कटऑफ कम होने से चंद रैंक से चूक रहे उम्मीदवारों को दाखिले का मौका मिला है।
अब आगे क्या
जिन छात्रों को राउंड 2 में पहली बार सीट मिली है, उनके लिए IAF-2 का भुगतान करना और डॉक्यूमेंट्स ऑनलाइन अपलोड करना अनिवार्य है।
IAF-2 की फीस: जनरल/ओबीसी/ईडब्ल्यूएस के लिए ₹35,000 तथा एससी/एसटी/पीडब्ल्यूडी (SC/ST/PwD) वर्ग के लिए ₹16,000 है ।
समय सीमा: दस्तावेज अपलोड करने और IAF-2 भुगतान करने की आखिरी तारीख 14 अगस्त (शाम 5:00 बजे) तक है।
दस्तावेज क्वेरी : यदि आपके दस्तावेजों में कोई त्रुटि या क्वेरी आती है, तो उसे 17 अगस्त (शाम 5:00 बजे) से पहले हल करना होगा, अन्यथा आपकी सीट रद्द हो जाएगी।
- यदि आप पहली बार सीट मिलने पर फीस भुगतान और दस्तावेज अपलोड की प्रक्रिया पूरी नहीं करते हैं, तो आपकी सीट रद्द कर दी जाएगी और कोई पैसा वापस नहीं मिलेगा।
स्पेशल राउंड CSAB राउंड 2 रिजल्ट कैसे चेक करें
- CSAB की ऑफिशियल वेबसाइट - CSAB.nic.in पर जाएं।
- अब CSAB लॉगिन खुल जाएगा। राउंड 2 सेलेक्ट करें। यहां, JEE Main एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड डालें।
- लॉगिन सफल होने के बाद, कैंडिडेट सीट अलॉटमेंट रिजल्ट चेक कर सकते हैं।
फिजिकल रिपोर्टिंग के लिए आवश्यक दस्तावेज
- कॉलेज जाते समय आपको सभी ओरिजिनल दस्तावेज और उनकी सेल्फ अटेस्टेड कॉपियों को साथ लेकर जाना होगा। डिजिलॉकर (Digilocker) से डाउनलोड किए गए दस्तावेज (जिनमें बारकोड या क्यूआर कोड हो) भी मूल दस्तावेजों के समान ही स्वीकार किए जाएंगे।
- कक्षा 10वीं की मार्कशीट व सर्टिफिकेट: जन्म तिथि के प्रमाण के रूप में। यदि मार्कशीट में जन्म तिथि नहीं है, तो अलग से जन्म प्रमाण पत्र आवश्यक होगा।
कक्षा 12वीं की मार्कशीट: ओरिजिनल।
जेईई मेन स्कोर कार्ड ।
श्रेणी प्रमाण पत्र
ओबीसी-एनसीएल और ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट 1 अप्रैल 2026 या उसके बाद का बना होना चाहिए। साथ ही, ओबीसी सर्टिफिकेट कम से कम 31 अगस्त तक वैध होना चाहिए।
आय प्रमाण पत्र : यह माता-पिता (पिता) के नाम पर होना चाहिए जिसमें वार्षिक आय दर्ज हो, छात्र के स्वयं के नाम पर नहीं।
माइग्रेशन और कैरेक्टर सर्टिफिकेट: स्कूल या पिछले संस्थान से प्राप्त ओरिजिनल कॉपी।
मेडिकल सर्टिफिकेट : जोसा/सीसएब के निर्धारित प्रारूप में बना हुआ।
बैंक विवरण / कैंसिल चेक / पासबुक: स्कॉलरशिप या रिफंड के लिए छात्र या माता-पिता का बैंक खाता।
आधार कार्ड: फ्रंट और बैक दोनों साइड की ओरिजिनल और फोटोकॉपी।
3 नवीनतम पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ।
लेखक के बारे मेंPankaj Vijay
पंकज विजय| वरिष्ठ पत्रकार
शॉर्ट बायो पंकज विजय एक वरिष्ठ डिजिटल पत्रकार हैं, जिनके पास प्रिंट और डिजिटल मीडिया में 15 से अधिक वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में livehindustan.com में असिस्टेंट एडिटर के रूप में कार्यरत हैं। वे करियर, स्कूल व हायर एजुकेशन, जॉब्स से जुड़े विषयों पर खबर लेखन और विश्लेषण में विशेषज्ञता रखते हैं। 9 वर्षों से यहां इसी भूमिका में हैं। सरकारी भर्तियों, बोर्ड व एंट्रेंस एग्जाम, प्रतियोगी परीक्षाओं, उनके परिणाम, बदलते दौर में करियर की नई राहों, कोर्स, एडमिशन एवं नए जमाने के रोजगार के लिए जरूरी स्किल्स से जुड़ी अपडेट तेजी से पाठकों तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं।
15 से अधिक सालों का अनुभव
पंकज विजय ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की। अमर उजाला समाचार पत्र में रिसर्च, संपादकीय और करियर एजुकेशन जॉब्स डेस्क पर काम किया। यहां उन्हें फीचर लेखन व रिपोर्टिंग का भी मौका मिला। इसके बाद उन्होंने आज तक डिजिटल में कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं। आज तक वेबसाइट पर राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, अपराध और एजुकेशन व रोजगार जगत से जुड़ी खबरें लिखीं। इसके बाद एनडीटीवी ऑनलाइन में एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर इस विषय में अपनी समझ को और व्यापक बनाया। एनडीटीवी की पारी के बाद वे लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े और बीते 9 वर्षों से करियर एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर रहे हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
भारतीय जनसंचार संस्थान (आईआईएमसी), दिल्ली से हिन्दी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा, गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में एमए व दिल्ली यूनिवर्सिटी से इतिहास में बीए ऑनर्स किया है। एनसीसी सी सर्टिफिकेट होल्डर हैं जिसके चलते उन्हें रक्षा क्षेत्र जैसे पुलिस व सेनाओं की भर्तियों की बेहतर समझ है।
विजन
तमाम तरह के करियर, स्कूल एजुकेशन, हायर एजुकेशन, भर्तियों, प्रतियोगी परीक्षाओं, एंट्रेंस एग्जाम, नौकरी के लिए जरूरी स्किल्स एवं बेरोजगार युवाओं के मुद्दों को लेकर पंकज के पास गहरी समझ है। उन्होंने यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के कई टॉपरों के इंटरव्यू किए हैं। उनकी लिखी सक्सेस स्टोरीज युवाओं और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को प्रेरित करती रही हैं। पंकज का मानना है कि विश्वसनीयता, पारदर्शिता और तथ्यपरकता ही पत्रकारिता की असली ताकत है। उनका लक्ष्य स्कूली छात्रों व बेहतर करियर एवं सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं को आसान भाषा में सटीक, तेज और भरोसेमंद जानकारी देना है।
विशेषज्ञता
तमाम तरह की सरकारी भर्तियां, परीक्षाएं व उनके परिणाम
स्कूल एजुकेशन, हायर एजुकेशन, कोर्स, एडमिशन से जुड़े विषय
बोर्ड रिजल्ट लाइव कवरेज और शिक्षा एवं रोजगार जगत संबंधी ब्रेकिंग
स्कूलिंग के बाद करियर की राहें
यूपीएससी, जेईई मेन व नीट जैसी बड़ी परीक्षाओं के टॉपरों के इंटरव्यू
छात्रों के ज्ञान के लिए रिसर्च बेस्ड और एक्सप्लेनर स्टोरी