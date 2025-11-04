CRPF SSC GD Admit Card 2025: सीआरपीएफ एसएससी जीडी DV/DME के लिए एडमिट कार्ड जारी, Direct Link

संक्षेप: SSC GD Medical Admit Card 2025: केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (CRPF) ने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन (DV) और डिटेल्ड मेडिकल एग्जामिनेशन (DME) के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिया है।

SSC GD Medical Admit Card 2025: कर्मचारी चयन आयोग (SSC) जनरल ड्यूटी (GD) परीक्षा 2025 के उम्मीदवारों के लिए बड़ी अपडेट है। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (CRPF) ने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन (DV) और डिटेल्ड मेडिकल एग्जामिनेशन (DME) के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिया है। जिन उम्मीदवारों ने शारीरिक दक्षता परीक्षा (PET) और शारीरिक मानक परीक्षण (PST) सफलतापूर्वक पास कर लिया है, वे अब DV/DME राउंड के लिए अपना हॉल टिकट डाउनलोड कर सकते हैं।

CRPF SSC GD Admit Card 2025 Direct Link DV/DME प्रक्रिया की मुख्य तिथियां आधिकारिक नोटिस के अनुसार, कांस्टेबल (जनरल ड्यूटी) के लिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और डिटेल्ड मेडिकल एग्जामिनेशन की प्रक्रिया 12 नवंबर 2025 से शुरू होने जा रही है।

सीआरपीएफ ने अपने आधिकारिक भर्ती पोर्टल पर एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए लिंक एक्टिव कर दिया है। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे अपने एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए सीधे CRPF की वेबसाइट पर जाएं।

SSC GD Medical Admit Card 2025: सीआरपीएफ एसएससी जीडी DV/DME के लिए एडमिट कार्ड 2025 कैसे डाउनलोड करें- सबसे पहले CRPF की आधिकारिक भर्ती वेबसाइट rect.crpf.gov.in पर जाएँ। 2. होमपेज पर, “CRPF releases SSC GD Admit Card 2025 for DV/DME” वाले लिंक पर क्लिक करें।

3. एक नया लॉगिन पेज खुलेगा।

4. यहां अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड (या मांगे गए अन्य क्रेडेंशियल) डालकर लॉग इन करें।

5. 'सबमिट' बटन पर क्लिक करते ही आपका एडमिट कार्ड स्क्रीन पर आ जाएगा।

6. सभी डिटेल्स को ध्यान से चेक कर लें, फिर इसे डाउनलोड करें और एक प्रिंटआउट निकाल लें।

DV/DME केंद्र पर प्रिंटेड एडमिट कार्ड लाना अनिवार्य है। इसके बिना केंद्र में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी। यह भर्ती प्रक्रिया के जरिए केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (CAPFs), सचिवालय सुरक्षा बल (SSF), असम राइफल्स में राइफलमैन (जनरल ड्यूटी) और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (NCB) में कुल 53,690 पदों पर उम्मीदवारों की नियुक्ति की जाएगी।