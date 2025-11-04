Hindustan Hindi News
CRPF SSC GD Admit Card 2025 released at rect.crpf.gov.in, here pdf download direct link
CRPF SSC GD Admit Card 2025: सीआरपीएफ एसएससी जीडी DV/DME के लिए एडमिट कार्ड जारी, Direct Link

संक्षेप: SSC GD Medical Admit Card 2025: केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (CRPF) ने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन (DV) और डिटेल्ड मेडिकल एग्जामिनेशन (DME) के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिया है।

Tue, 4 Nov 2025 02:38 PMPrachi लाइव हिन्दुस्तान
SSC GD Medical Admit Card 2025: कर्मचारी चयन आयोग (SSC) जनरल ड्यूटी (GD) परीक्षा 2025 के उम्मीदवारों के लिए बड़ी अपडेट है। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (CRPF) ने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन (DV) और डिटेल्ड मेडिकल एग्जामिनेशन (DME) के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिया है। जिन उम्मीदवारों ने शारीरिक दक्षता परीक्षा (PET) और शारीरिक मानक परीक्षण (PST) सफलतापूर्वक पास कर लिया है, वे अब DV/DME राउंड के लिए अपना हॉल टिकट डाउनलोड कर सकते हैं।

CRPF SSC GD Admit Card 2025 Direct Link

DV/DME प्रक्रिया की मुख्य तिथियां

आधिकारिक नोटिस के अनुसार, कांस्टेबल (जनरल ड्यूटी) के लिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और डिटेल्ड मेडिकल एग्जामिनेशन की प्रक्रिया 12 नवंबर 2025 से शुरू होने जा रही है।

सीआरपीएफ ने अपने आधिकारिक भर्ती पोर्टल पर एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए लिंक एक्टिव कर दिया है। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे अपने एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए सीधे CRPF की वेबसाइट पर जाएं।

SSC GD Medical Admit Card 2025: सीआरपीएफ एसएससी जीडी DV/DME के लिए एडमिट कार्ड 2025 कैसे डाउनलोड करें-

  1. सबसे पहले CRPF की आधिकारिक भर्ती वेबसाइट rect.crpf.gov.in पर जाएँ।

2. होमपेज पर, “CRPF releases SSC GD Admit Card 2025 for DV/DME” वाले लिंक पर क्लिक करें।

3. एक नया लॉगिन पेज खुलेगा।

4. यहां अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड (या मांगे गए अन्य क्रेडेंशियल) डालकर लॉग इन करें।

5. 'सबमिट' बटन पर क्लिक करते ही आपका एडमिट कार्ड स्क्रीन पर आ जाएगा।

6. सभी डिटेल्स को ध्यान से चेक कर लें, फिर इसे डाउनलोड करें और एक प्रिंटआउट निकाल लें।

DV/DME केंद्र पर प्रिंटेड एडमिट कार्ड लाना अनिवार्य है। इसके बिना केंद्र में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी। यह भर्ती प्रक्रिया के जरिए केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (CAPFs), सचिवालय सुरक्षा बल (SSF), असम राइफल्स में राइफलमैन (जनरल ड्यूटी) और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (NCB) में कुल 53,690 पदों पर उम्मीदवारों की नियुक्ति की जाएगी।

उम्मीदवारों को सलाह है कि वे DV/DME से संबंधित किसी भी नए अपडेट या निर्देश के लिए CRPF की आधिकारिक वेबसाइट को नियमित रूप से देखते रहें। अपनी परीक्षा की तैयारी के साथ-साथ अपने सभी आवश्यक डॉक्यूमेंट को भी तैयार रखें।

लेखक के बारे में

प्राची लाइव हिन्दुस्तान में ट्रेनी कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। यहां वे करियर से जुड़ी खबरें लिखती हैं। प्राची दिल्ली की रहने वाली हैं और उन्होंने भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से इंग्लिश जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा किया है। उन्होंने अपना करियर नन्ही खबर से शुरू किया था। इसके बाद उन्होंने सी.वाई. फ्यूचर लिमिटेड और कुटुंब में कंटेंट लेखक के रूप में काम किया। वे 2024 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ी। प्राची को उपन्यास पढ़ना और फिल्में देखना बहुत पसंद है। और पढ़ें
Ssc Gd Constable Ssc Admit Card
