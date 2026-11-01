स्पोर्ट्स कोटा वालों की मौज, CRPF हेड कांस्टेबल और कांस्टेबल के 521 पदों पर भर्ती; जानें पूरी प्रक्रिया
सीआरपीएफ ने स्पोर्ट्स कोटा 2026 के तहत 521 हेड कांस्टेबल और कांस्टेबल पदों पर भर्ती निकाली है। योग्य उम्मीदवार 11 नवंबर 2026 तक rect.crpf.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
अगर आप खेलों के शौकीन हैं और देश की सेवा करने का भी गहरा जज्बा रखते हैं, तो आपके लिए एक बेहद रोमांचक खबर है। खेल के मैदान पर पसीना बहाने वाले नौजवानों के लिए सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स (CRPF) ने एक शानदार मौका दिया है। अक्सर युवा खिलाड़ी सरकारी नौकरी की तलाश में रहते हैं और सेना या पुलिस फोर्स में जाना उनका एक बहुत बड़ा सपना होता है। अब इसी सपने को हकीकत में बदलने के लिए गृह मंत्रालय के तहत काम करने वाली सीआरपीएफ ने स्पोर्ट्स कोटा 2026 के तहत बंपर भर्तियां निकाली हैं। इस भर्ती अभियान के जरिए कुल 521 पदों पर योग्य खिलाड़ियों को शामिल किया जाएगा। यह सुनहरा अवसर उन लड़के और लड़कियों दोनों के लिए है जिन्होंने खेल प्रतियोगिताओं में अपनी मेहनत के दम पर मेडल जीते हैं या शानदार प्रदर्शन करके अपनी पहचान बनाई है।
कितने पद और कौन सी हैं नौकरियां?
इस बार सीआरपीएफ ने 22 अलग-अलग खेलों के महारथियों के लिए दरवाजे खोले हैं। कुल 521 पदों में से 182 पद हेड कांस्टेबल (जनरल ड्यूटी) के लिए तय किए गए हैं और 339 पद कांस्टेबल (जनरल ड्यूटी) के लिए रखे गए हैं। अगर खेलों की बात करें, तो इसमें एथलेटिक्स, बॉक्सिंग, जूडो, शूटिंग, कुश्ती, वाटर स्पोर्ट्स, वेटलिफ्टिंग, और योगासन जैसे कई शानदार खेल शामिल हैं। यानी अगर आपने इनमें से किसी भी खेल में अपनी मजबूत पकड़ बनाई है, तो आपके लिए सीआरपीएफ का हिस्सा बनने का यह एक बेहतरीन चांस है।
जरूरी तारीखें जो आपको याद रखनी हैं
इस सरकारी भर्ती के लिए ऑनलाइन फॉर्म भरने की प्रक्रिया 12 अक्टूबर 2026 की सुबह 9 बजे से ही शुरू हो चुकी है। आपको आखिरी तारीख का इंतजार बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि आखिरी दिनों में वेबसाइट पर ट्रैफिक ज्यादा होने से सर्वर डाउन हो जाता है। फॉर्म भरने की अंतिम तारीख 11 नवंबर 2026 की रात 11:59 बजे तक रखी गई है। अगर जल्दबाजी में आपसे फॉर्म भरते वक्त कोई छोटी-मोटी गलती हो जाती है, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। सुधार के लिए 12 नवंबर से 14 नवंबर के बीच एक करेक्शन विंडो भी खोली जाएगी।
कौन कर सकता है अप्लाई?
पढ़ाई-लिखाई की बात करें तो हेड कांस्टेबल (HC/GD) पद के लिए आपका किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12वीं पास होना बहुत जरूरी है। वहीं, अगर आप कांस्टेबल (CT/GD) पद के लिए अपनी किस्मत आजमाना चाहते हैं, तो आपका सिर्फ 10वीं पास होना भी काफी है। अब बात आती है उम्र की। इन पदों के लिए आपकी उम्र 18 से 23 साल के बीच होनी चाहिए। आपकी उम्र की गिनती 1 अगस्त 2026 को आधार मानकर की जाएगी। हालांकि, सरकारी नियमों के मुताबिक ओबीसी कैटेगरी के युवाओं को 3 साल और एससी-एसटी वर्ग को उम्र सीमा में 5 साल की अच्छी-खासी छूट दी जा रही है।
खेल का सर्टिफिकेट कैसा होना चाहिए?
यह भर्ती आम युवाओं के लिए नहीं बल्कि खास तौर पर उभरते हुए खिलाड़ियों के लिए डिजाइन की गई है। फॉर्म भरते समय आपके पास 30 सितंबर 2024 से लेकर 30 सितंबर 2026 के बीच का कोई वैलिड स्पोर्ट्स अचीवमेंट होना चाहिए। हेड कांस्टेबल पद के लिए इंटरनेशनल लेवल पर देश का प्रतिनिधित्व, नेशनल गेम्स में मेडल या इंटर-यूनिवर्सिटी टूर्नामेंट में शानदार पोजीशन होना अनिवार्य है। वहीं, कांस्टेबल पद के लिए स्टेट लेवल या जूनियर नेशनल जैसे टूर्नामेंट्स में हिस्सा लेना या कोई भी मेडल जीतना आपके लिए मददगार साबित होगा।
शारीरिक मापदंड और सेलेक्शन का तरीका
इसमें सेलेक्शन की प्रक्रिया को बहुत ही पारदर्शी और सीधा रखा गया है। सबसे पहले आपके सभी जरूरी कागजातों की बारीकी से जांच होगी। इसके बाद आपकी खेल उपलब्धियों (जैसे इंटरनेशनल या नेशनल लेवल पर जीते गए मेडल) के आधार पर आपको नंबर दिए जाएंगे और फिर मेरिट लिस्ट बनेगी। इसके बाद फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट (PST) होगा। इसमें सामान्य पुरुष उम्मीदवारों की लंबाई 170 सेंटीमीटर और महिलाओं की 157 सेंटीमीटर होनी चाहिए।
फिजिकल टेस्ट पास करने वालों का एक स्पोर्ट्स ट्रायल होगा जो सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का है, यानी इसमें सिर्फ पास होना जरूरी है। सबसे आखिर में आपका मेडिकल चेकअप किया जाएगा, जिसमें आंखों की रोशनी बिना चश्मे के (6/6) जैसी चीजें बहुत ही बारीकी से परखी जाएंगी। कलर ब्लाइंडनेस वालों को इसमें बाहर कर दिया जाएगा।
सैलरी कितनी मिलेगी?
अगर आप सारे पड़ाव पार करके सेलेक्ट हो जाते हैं, तो आपको बहुत ही शानदार सैलरी मिलेगी। हेड कांस्टेबल को लेवल-4 के तहत 25,500 से लेकर 81,100 रुपये और कांस्टेबल को लेवल-3 के तहत 21,700 से 69,100 रुपये का पे-स्केल मिलेगा। इसके अलावा महंगाई भत्ता और सरकारी आवास जैसी कई शानदार सुविधाएं और भत्ते भी दिए जाएंगे।
फॉर्म कैसे भरें और फीस कितनी है?
अप्लाई करने का पूरा तरीका ऑनलाइन ही रखा गया है। आपको सीआरपीएफ की आधिकारिक भर्ती वेबसाइट rect.crpf.gov.in पर जाना होगा और वहां से सावधानी से अपना फॉर्म भरना होगा। जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के पुरुष उम्मीदवारों को फॉर्म भरने के लिए 100 रुपये की मामूली सी फीस ऑनलाइन चुकानी होगी। वहीं महिलाओं, एससी और एसटी उम्मीदवारों के लिए यह फॉर्म एकदम फ्री है। फॉर्म भरते समय अपने सारे खेल के सर्टिफिकेट, नई फोटो और हस्ताक्षर बहुत ध्यान से अपलोड करें ताकि आगे चलकर आपका फॉर्म किसी भी वजह से रिजेक्ट न हो।
लेखक के बारे मेंHimanshu Tiwari
शॉर्ट बायो: हिमांशु तिवारी पिछले 10 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और मौजूदा वक्त में लाइव हिन्दुस्तान के करियर टीम से जुड़े हुए हैं।
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हिमांशु तिवारी डिजिटल पत्रकारिता की दुनिया का एक जाना-पहचाना नाम हैं। बीते 10 सालों से वह लगातार पत्रकारिता में सक्रिय हैं और इस वक्त लाइव हिन्दुस्तान में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम कर रहे हैं और बीते 3 साल से वह इस संस्थान से जुड़े हैं। शिक्षा, करियर, नौकरियों, नीट, जेईई, बैंकिंग, एसएससी और यूपीएससी, यूपीपीएससी, बीपीएससी और आरपीएससी जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों पर उनकी खास पकड़ मानी जाती है। हिमांशु ने साल 2016 में पत्रकारिता की शुरुआत एबीपी न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म से किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी और जी न्यूज (डीएनए) जैसे बड़े न्यूज चैनलों के डिजिटल प्लेटफॉर्म का भी हिस्सा रह चुके हैं। हिमांशु तिवारी सिर्फ पत्रकार नहीं, बल्कि एक सजग पाठक और आजीवन विद्यार्थी हैं, उनकी यही खूबी उनके कार्य में परिलक्षित होती है। उनका मानना है कि इन परीक्षाओं से जुड़ी सही और समय पर जानकारी लाखों युवाओं के भविष्य को दिशा दे सकती है, इसलिए वह इस बीट को सिर्फ खबर नहीं, बल्कि सामाजिक जिम्मेदारी की तरह देखते हैं।
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शिक्षा और अकादमिक पृष्ठभूमि
हिमांशु मूल रूप से उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से ताल्लुक रखते हैं। उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्नातक की पढ़ाई की और फिर जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पत्रकारिता के गुर सीखे। जामिया में मिली ट्रेनिंग ने उन्हें यह समझ दी कि पत्रकारिता सिर्फ तेज खबर लिखने का नाम नहीं, बल्कि तथ्यों की जांच, संदर्भ की समझ और संतुलित नजरिए से बात रखने की कला है।
रुचियां और निजी झुकाव
काम से इतर हिमांशु की गहरी रुचि समकालीन इतिहास, समानांतर सिनेमा और दर्शन में रही है। राजनीति और विदेश नीति पर पढ़ना-लिखना उन्हें विशेष रूप से पसंद है। इसी रुचि के चलते उन्होंने दो लोकसभा चुनावों और दर्जनों विधानसभा चुनावों की कवरेज की, जहां राजनीति को उन्होंने बेहद नजदीक से देखा और समझा। चुनावी आंकड़ों की बारीकियां, नेताओं के भाषण, जमीनी मुद्दे और जनता की प्रतिक्रियाएं, इन सभी पहलुओं को समेटते हुए उन्होंने सैकड़ों खबरें और विश्लेषण तैयार किए, जो राजनीतिक प्रक्रिया की गहरी समझ को दर्शाते हैं।
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- अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम और विदेश नीति से जुड़े विषयों का विश्लेषणात्मक लेखन
- राजनीति, चुनावी आंकड़ों और जमीनी मुद्दों पर सरल और तथ्यपरक एक्सप्लेनर तैयार करने का अनुभव