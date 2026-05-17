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CRPF Recruitment 2026: 10वीं पास युवाओं के लिए 9,175 CRPF पदों पर सरकारी नौकरी पाने का आखिरी मौका, जल्द करें अप्लाई

Prachi लाइव हिन्दुस्तान
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CRPF Bharti 2026: सीआरपीएफ ने कांस्टेबल (तकनीकी और ट्रेड्समैन) के कुल 9,175 पदों पर ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि बहुत करीब है। 10वीं पास युवा जल्द से जल्द ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरें। 

CRPF Recruitment 2026: 10वीं पास युवाओं के लिए 9,175 CRPF पदों पर सरकारी नौकरी पाने का आखिरी मौका, जल्द करें अप्लाई

CRPF Constable Recruitment 2026: रक्षा क्षेत्र में सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे देश के युवाओं के लिए केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (CRPF) ने एक बड़ा अवसर प्रदान किया है। सीआरपीएफ ने कांस्टेबल (तकनीकी और ट्रेड्समैन) के कुल 9,175 पदों पर सीधी भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गय है। इस भर्ती की सबसे खास बात यह है कि देश के 10वीं पास युवा भी इसके लिए अपना आवेदन जमा कर सकते हैं।

यदि आप भी इस बंपर भर्ती का हिस्सा बनना चाहते हैं, तो समय बहुत कम बचा है। ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 19 मई 2026 तय की गई है। आखिरी समय में वेबसाइट पर आने वाले भारी ट्रैफिक और तकनीकी दिक्कतों से बचने के लिए उम्मीदवारों को जल्द से जल्द फॉर्म भरने की सलाह दी गई है। इच्छुक अभ्यर्थी सीआरपीएफ की आधिकारिक रिक्रूटमेंट वेबसाइट rect.crpf.gov.in पर जाकर अपना आवेदन कर सकते हैं।

इस भर्ती के जरिए सीआरपीएफ विभिन्न ट्रेडों जैसे ड्राइवर, कुक, मोची, बढ़ई, दर्जी और सफाई कर्मचारी के पदों को भरेगा। आवेदन की प्रक्रिया डिजिटल इंडिया के तहत पूरी तरह ऑनलाइन रखी गई है, जिससे देश के दूर-दराज के इलाकों में रहने वाले युवा भी आसानी से आवेदन कर सकें।

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पदों का पूरा लेखा-जोखा: पुरुष और महिलाओं के लिए पद

सीआरपीएफ की इस बड़ी भर्ती में पुरुष और महिला दोनों उम्मीदवारों को मौका दिया गया है। कुल 9,195 पदों में से 9,116 पद पुरुष उम्मीदवारों के लिए हैं, जबकि 79 पद महिला उम्मीदवारों के लिए आरक्षित हैं।

शैक्षणिक योग्यता

अधिकांश पदों के लिए उम्मीदवार का किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं (मैट्रिक) पास होना अनिवार्य है। कांस्टेबल (ड्राइवर) पद के लिए 10वीं पास के साथ-साथ 'हैवी ट्रांसपोर्ट व्हीकल' ड्राइविंग लाइसेंस होना जरूरी है। वहीं, कुछ तकनीकी ट्रेडों के लिए संबंधित क्षेत्र में अनुभव या आईटीआई (ITI) प्रमाण पत्र को प्राथमिकता दी जाएगी।

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आयु सीमा

उम्मीदवारों की आयु की गणना 1 अगस्त 2026 को आधार मानकर की जाएगी। कांस्टेबल (ड्राइवर) पदों के लिए उम्मीदवारों की आयु 21 से 27 वर्ष के बीच होनी चाहिए। अन्य पद के लिए आयु 18 से 23 वर्ष के बीच होनी चाहिए। आरक्षित श्रेणियों को सरकारी नियमों के अनुसार आयु सीमा में छूट दी जाएगी।

वेतनमान

चयनित होने वाले उम्मीदवारों को 7वें वेतन आयोग के पे-लेवल 3 के तहत ₹21,700 से ₹69,100 तक का वेतन और केंद्र सरकार के अन्य भत्ते दिए जाएंगे।

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आवेदन शुल्क

सामान्य, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस श्रेणी के पुरुष उम्मीदवारों के लिए आवेदन शुल्क ₹100 है। अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST), पूर्व सैनिकों और सभी महिला उम्मीदवारों के लिए आवेदन पूरी तरह नि:शुल्क है।

Prachi

लेखक के बारे में

Prachi

शॉर्ट बायो: प्राची लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। पिछले 2 वर्षों से वे करियर, शिक्षा और सरकारी नौकरियों से जुड़े विषयों पर लिख रही हैं। मुश्किल खबरों को आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाना उनकी विशेषता है। वे 2024 से लाइव हिन्दुस्तान की करियर टीम का हिस्सा हैं।

अनुभव और करियर का सफर
प्राची ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत 'नन्ही खबर' से की थी, जहां उन्होंने जमीनी स्तर पर खबरों के महत्व को समझा। इसके बाद, उन्होंने 'सी.वाई. फ्यूचर लिमिटेड' और 'कुटुंब' जैसे प्लेटफॉर्म्स पर बतौर कंटेंट राइटर काम करते हुए अपनी लेखनी और रिसर्च स्किल्स को निखारा। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने के बाद, वे करियर डेस्क पर सक्रिय हैं और छात्रों के लिए करियर विकल्पों, बोर्ड परीक्षाओं, जॉब और प्रतियोगी परीक्षाओं की बारीकियों को कवर कर रही हैं।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि
प्राची ने देश के प्रतिष्ठित भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से इंग्लिश जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा किया है। उनकी शैक्षणिक नींव दिल्ली यूनिवर्सिटी से है, जहां से उन्होंने इतिहास में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इतिहास की अच्छी जानकारी होने के कारण, वे आज की खबरों को बेहतर तरीके से समझ और समझा पाती हैं। यही वजह है कि उनके लेखों में जानकारी पूरी तरह सटीक और अधिक भरोसेमंद होती है।

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प्राची का मानना है कि करियर चुनना केवल एक नौकरी पाना नहीं, बल्कि सही दिशा में अपना भविष्य सुरक्षित करना है। उनका उद्देश्य है कि हर छात्र और अभ्यर्थी तक बिना किसी भ्रम के, सटीक और सही समय पर जानकारी पहुंचे। वे पारदर्शिता और विश्वसनीयता को डिजिटल पत्रकारिता की सबसे बड़ी ताकत मानती हैं।

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इतिहास की समझ और पत्रकारिता के जुनून के साथ, प्राची को खाली समय में उपन्यास पढ़ना और विश्व सिनेमा देखना पसंद है, जो उनके लेखन में एक नया दृष्टिकोण जोड़ता है।

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