CRPF डीजी IPS जीपी सिंह ने शेयर की UPSC बुक्स लिस्ट, बेटी भी निडर आईपीएस, कहते हैं लेडी सिंघम
जीपी सिंह के नाम से मशहूर ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह असम-मेघालय कैडर के 1991 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं। उन्होंने यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी के लिए बुक्स की लिस्ट शेयर की है।
सीआरपीएफ डीजी आईपीएस अफसर ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह ने यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी के लिए बुक्स की लिस्ट शेयर की है। यूपीएससी के विस्तृत सिलेबस के चलते स्टडी मटेरियल को लेकर कंफ्यूज रहने वाले अभ्यर्थियों के लिए यह लिस्ट काफी मददगार साबित हो सकती है। उनके द्वारा शेयर की गई लिस्ट के मुताबिक पॉलिटी के लिए उम्मीदवारों को लक्ष्मीकांत पढ़नी चाहिए। वहीं मॉडर्न हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम पढ़नी चाहिए। जीपी सिंह के नाम से मशहूर ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह असम-मेघालय कैडर के 1991 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं।
सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जीपी सिंह को टैग करते हुए एक करिश्मा यादव नाम की यूपीएससी अभ्यर्थी ने UPSC CSE परीक्षा की तैयारी के लिए मदद मांगी थी। इसके जवाब में उन्होंने कहा, 'इसे फॉलो करें, इससे मदद मिलेगी। इन बेसिक स्टडी मटेरियल को रिवाइज करें और अगर आपने अभी तक इन्हें नहीं पढ़ा है, तो इन्हें पूरा कर लें।
1. पॉलिटी - लक्ष्मीकांत
2. आधुनिक इतिहास - स्पेक्ट्रम
3. संस्कृति - नितिन सिंघानिया + कक्षा 11 की फाइन आर्ट्स (ललित कला) की किताब
4. भूगोल - नई एनसीईआरटी (कक्षा 6-12)
5. सामान्य विज्ञान - एनसीईआरटी (कक्षा 6-10)
6. पर्यावरण - नई भूगोल और विज्ञान की एनसीईआरटी किताबों के कुछ अध्याय (जो ऊपर बताए गए हैं)
7. अर्थव्यवस्था - कक्षा 11 और 12 की एनसीईआरटी (केवल मैक्रोइकॉनॉमिक्स/समष्टि अर्थशास्त्र) + करंट अफेयर्स/अखबार, जिसे आप पहले से ही पढ़ रहे हैं (इसके लिए अलग से तैयारी की जरूरत नहीं है)'
आगे उन्होंने कहा, 'अगर आपके पास समय है और आपने ऊपर दी गई चीजें पढ़ ली हैं या रिवाइज कर ली हैं, तो आप एडवांस स्टडी मटेरियल के लिए ये चीजें कर सकते हैं:
1. पॉलिटी - इंडियन ईयर बुक (IYB) - अध्याय 1, 2, 3
2. इतिहास - पुरानी NCERT (कक्षा 11 और 12) और रेफरेंस के लिए तमिलनाडु बोर्ड की किताबें
3. संस्कृति - CCRT वेबसाइट
4. भूगोल - जी.सी. लियोंग (GC Leong)
5. सामान्य विज्ञान - कक्षा 11 और 12 की किताबों से कुछ चुनिंदा टॉपिक - जैसे जीन एडिटिंग और इवोल्यूशन (विकासवाद)
6. पर्यावरण - शंकर IAS + प्रमुख पर्यावरण कानूनों की अनुसूचियां और इंडेक्स
7. अर्थव्यवस्था - श्रीराम IAS + इकोनॉमिक सर्वे (आर्थिक सर्वेक्षण)
8. मैप वर्क - विश्व और भारत के नक्शे की सामान्य समझ, संरक्षित क्षेत्र और उनसे जुड़ी नदियां, रामसर साइट्स, और माजिद हुसैन की मैप्स से जुड़ी किताब से कुछ चुनिंदा हिस्से पढ़ना'
कौन हैं जीपी सिंह
IPS जीपी सिंह उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले से ताल्लुक रखते हैं। उन्होंने लखनऊ में अपनी स्कूली और उच्च शिक्षा पूरी की। बीएससी और एमएससी की डिग्री हासिल की। बाद में UPSC क्रैक कर आईपीएस बने। उन्होंने 1992 में असम में अपना करियर शुरू किया। उन्होंने सोनितपुर, रंगिया और नलबाड़ी में विभिन्न पुलिस पदों पर कार्य किया। इसके बाद उन्होंने जोरहाट, गुवाहाटी और बारपेटा में पुलिस अधीक्षक (SP) के रूप में अपनी सेवाएं दीं।
पीएम सिक्योरिटी वाली एसपीजी का भी रहे हिस्सा
ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह वर्ष 2002 में स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप (SPG) में शामिल हुए और तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और डॉ. मनमोहन सिंह की सुरक्षा की जिम्मेदारी संभाली। वर्ष 2013 से 2019 तक वह नेशनल इंवेस्टिगेशन एजेंसी (NIA) में महानिरीक्षक (IG) के पद पर काम किया और कई महत्वपूर्ण आतंकवादी मामलों की जांच का नेतृत्व किया। इन जांचों में समझौता, मालेगांव, अजमेर शरीफ और मक्का मस्जिद विस्फोट शामिल थे। असम में अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (ADGP) के पद पर भी रहे हैं। इसके अलावा राइनो प्रोटेक्शन टास्क फोर्स के प्रमुख के रूप में भी कार्य किया।
बेटी भी आईपीएस, कहते हैं दिल्ली की लेडी सिंघम
जीपी सिंह की बेटी ऐश्वर्या सिंह एजीएमयूटी कैडर की 2022 बैच की IPS अधिकारी हैं। ऐश्वर्या सिंह एडीसीपी दक्षिण दिल्ली के पद पर तैनात हैं। इससे पहले वह एसीपी लाजपत नगर के पद पर कार्यरत थीं। दिल्ली में जंतर मंतर पर सीजेपी प्रोटेस्ट के दौरान उनका लेडी सिंघम वाला अवतार सामने आया था। सोशल मीडिया पर उनका वीडियो वायरल हुआ था जिसमें वो भीड़ को संभालती और कर्तव्यनिष्ठ पुलिस अधिकारी की भूमिका निभाती नजर आ रही थी। सोशल मीडिया पर लोग उनकी जमकर तारीफ कर रहे थे।
पत्नी अनामिका सिंह असम सिविल सेवा की अधिकारी रही हैं। वर्ष 1996 से 2006 तक उन्होंने बतौर ACS सेवाएं देने के बाद नौकरी छोड़ दी थी। वह अतिरिक्त मुख्य सचिव स्तर तक पहुंची थीं। छोटी बेटी अराधिता सिंह ने राज्यसभा सचिवालय जॉइन किया और बतौर सीनियर पीएस सेवाएं दीं।
लेखक के बारे मेंPankaj Vijay
पंकज विजय| वरिष्ठ पत्रकार
शॉर्ट बायो पंकज विजय एक वरिष्ठ डिजिटल पत्रकार हैं, जिनके पास प्रिंट और डिजिटल मीडिया में 15 से अधिक वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में livehindustan.com में असिस्टेंट एडिटर के रूप में कार्यरत हैं। वे करियर, स्कूल व हायर एजुकेशन, जॉब्स से जुड़े विषयों पर खबर लेखन और विश्लेषण में विशेषज्ञता रखते हैं। 9 वर्षों से यहां इसी भूमिका में हैं। सरकारी भर्तियों, बोर्ड व एंट्रेंस एग्जाम, प्रतियोगी परीक्षाओं, उनके परिणाम, बदलते दौर में करियर की नई राहों, कोर्स, एडमिशन एवं नए जमाने के रोजगार के लिए जरूरी स्किल्स से जुड़ी अपडेट तेजी से पाठकों तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं।
15 से अधिक सालों का अनुभव
पंकज विजय ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की। अमर उजाला समाचार पत्र में रिसर्च, संपादकीय और करियर एजुकेशन जॉब्स डेस्क पर काम किया। यहां उन्हें फीचर लेखन व रिपोर्टिंग का भी मौका मिला। इसके बाद उन्होंने आज तक डिजिटल में कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं। आज तक वेबसाइट पर राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, अपराध और एजुकेशन व रोजगार जगत से जुड़ी खबरें लिखीं। इसके बाद एनडीटीवी ऑनलाइन में एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर इस विषय में अपनी समझ को और व्यापक बनाया। एनडीटीवी की पारी के बाद वे लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े और बीते 9 वर्षों से करियर एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर रहे हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
भारतीय जनसंचार संस्थान (आईआईएमसी), दिल्ली से हिन्दी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा, गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में एमए व दिल्ली यूनिवर्सिटी से इतिहास में बीए ऑनर्स किया है। एनसीसी सी सर्टिफिकेट होल्डर हैं जिसके चलते उन्हें रक्षा क्षेत्र जैसे पुलिस व सेनाओं की भर्तियों की बेहतर समझ है।
विजन
तमाम तरह के करियर, स्कूल एजुकेशन, हायर एजुकेशन, भर्तियों, प्रतियोगी परीक्षाओं, एंट्रेंस एग्जाम, नौकरी के लिए जरूरी स्किल्स एवं बेरोजगार युवाओं के मुद्दों को लेकर पंकज के पास गहरी समझ है। उन्होंने यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के कई टॉपरों के इंटरव्यू किए हैं। उनकी लिखी सक्सेस स्टोरीज युवाओं और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को प्रेरित करती रही हैं। पंकज का मानना है कि विश्वसनीयता, पारदर्शिता और तथ्यपरकता ही पत्रकारिता की असली ताकत है। उनका लक्ष्य स्कूली छात्रों व बेहतर करियर एवं सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं को आसान भाषा में सटीक, तेज और भरोसेमंद जानकारी देना है।
विशेषज्ञता
तमाम तरह की सरकारी भर्तियां, परीक्षाएं व उनके परिणाम
स्कूल एजुकेशन, हायर एजुकेशन, कोर्स, एडमिशन से जुड़े विषय
बोर्ड रिजल्ट लाइव कवरेज और शिक्षा एवं रोजगार जगत संबंधी ब्रेकिंग
स्कूलिंग के बाद करियर की राहें
यूपीएससी, जेईई मेन व नीट जैसी बड़ी परीक्षाओं के टॉपरों के इंटरव्यू
छात्रों के ज्ञान के लिए रिसर्च बेस्ड और एक्सप्लेनर स्टोरी