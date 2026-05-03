CRPF में 9195 पदों पर भर्ती, जारी है आवेदन; लास्ट डेट का रखें ध्यान
CRPF Constable Recruitment 2026 के तहत 9195 पदों पर भर्ती शुरू हो गई है। 10वीं पास उम्मीदवार 19 मई 2026 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। जानिए योग्यता, उम्र सीमा, चयन प्रक्रिया और आवेदन का तरीका।
अगर आप लंबे समय से सरकारी नौकरी का इंतजार कर रहे थे, तो अब आपके लिए शानदार मौका आ चुका है। देश की सबसे बड़ी अर्धसैनिक बलों में शामिल केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी CRPF ने कांस्टेबल (तकनीकी और ट्रेड्समैन) और पायनियर विंग के हजारों पदों पर भर्ती निकाल दी है। इस भर्ती की सबसे खास बात यह है कि इसमें 10वीं पास उम्मीदवार भी आवेदन कर सकते हैं।देशभर के लाखों युवा हर साल CRPF भर्ती का इंतजार करते हैं क्योंकि इसमें नौकरी के साथ अच्छी सैलरी, सरकारी सुविधाएं और देश सेवा का मौका मिलता है। इस बार कुल 9,195 पदों पर भर्ती निकाली गई है, जिससे युवाओं में काफी उत्साह देखा जा रहा है।
कितने पदों पर होगी भर्ती
CRPF द्वारा जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक पुरुष और महिला दोनों उम्मीदवारों के लिए भर्ती निकाली गई है। सबसे ज्यादा पद पुरुष उम्मीदवारों के लिए हैं।
भर्ती का पूरा विवरण इस प्रकार है -
- पुरुष उम्मीदवार: 9,096 पद
- महिला उम्मीदवार: 79 पद
- पायनियर विंग: 20 पद
- कुल पद: 9,195
इन पदों के तहत ड्राइवर, कुक, दर्जी, बढ़ई, नाई, धोबी, सफाई कर्मचारी समेत कई ट्रेड शामिल किए गए हैं।
आवेदन प्रक्रिया शुरू, ये है आखिरी तारीख
CRPF Constable Recruitment 2026 के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 20 अप्रैल 2026 से शुरू हो चुकी है। इच्छुक उम्मीदवार 19 मई 2026 तक आवेदन कर सकते हैं। आखिरी समय में वेबसाइट पर लोड बढ़ने की वजह से तकनीकी दिक्कतें हो सकती हैं, इसलिए उम्मीदवारों को सलाह दी जा रही है कि वे समय रहते आवेदन पूरा कर लें।
कौन कर सकता है आवेदन
इस भर्ती में आवेदन करने के लिए उम्मीदवार का भारतीय नागरिक होना जरूरी है। शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो उम्मीदवार का किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं पास होना जरूरी है। कुछ तकनीकी पदों के लिए ITI सर्टिफिकेट या संबंधित ट्रेड का अनुभव भी मांगा जा सकता है।
उम्र सीमा क्या रखी गई है
CRPF भर्ती में अलग-अलग पदों के लिए अलग उम्र सीमा तय की गई है।
- ड्राइवर पद के लिए उम्र: 21 से 27 वर्ष
- अन्य पदों के लिए उम्र: 18 से 23 वर्ष
आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को सरकारी नियमों के अनुसार आयु सीमा में छूट भी दी जाएगी।
चयन प्रक्रिया में किन चरणों से गुजरना होगा
इस भर्ती में उम्मीदवारों का चयन कई चरणों में किया जाएगा। सबसे पहले फिजिकल टेस्ट होगा, उसके बाद लिखित परीक्षा और अन्य प्रक्रियाएं पूरी की जाएंगी।
चयन प्रक्रिया में शामिल चरण:
- फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट (PET)
- फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट (PST)
- कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट (CBT)
- ट्रेड टेस्ट या स्किल टेस्ट
- डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन
- मेडिकल एग्जामिनेशन
अंतिम चयन मुख्य रूप से CBT परीक्षा और बाकी सभी चरणों में सफल होने के आधार पर किया जाएगा।
ऐसे भर सकते हैं ऑनलाइन फॉर्म
उम्मीदवार CRPF की आधिकारिक भर्ती वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करते समय सभी दस्तावेज सही तरीके से अपलोड करना जरूरी होगा। ऑनलाइन आवेदन के लिए उम्मीदवार इन स्टेप्स को फॉलो कर सकते हैं -
- CRPF की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं
- Constable Recruitment 2026 लिंक पर क्लिक करें
- नया रजिस्ट्रेशन पूरा करें
- आवेदन फॉर्म ध्यान से भरें
- जरूरी दस्तावेज अपलोड करें
- आवेदन शुल्क जमा करें
- फॉर्म सबमिट करके प्रिंट निकाल लें
- डोमिसाइल सर्टिफिकेट रहेगा जरूरी
उम्मीदवारों को यह भी ध्यान रखना होगा कि ज्यादातर पदों पर भर्ती राज्यवार आधार पर की जाएगी। ऐसे में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दौरान वैध डोमिसाइल सर्टिफिकेट दिखाना जरूरी होगा। जो उम्मीदवार समय रहते सभी दस्तावेज तैयार रखेंगे, उन्हें भर्ती प्रक्रिया के दौरान किसी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा।
लेखक के बारे मेंHimanshu Tiwari
शॉर्ट बायो: हिमांशु तिवारी पिछले 10 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और मौजूदा वक्त में लाइव हिन्दुस्तान के करियर टीम से जुड़े हुए हैं।
परिचय एवं अनुभव
हिमांशु तिवारी डिजिटल पत्रकारिता की दुनिया का एक जाना-पहचाना नाम हैं। बीते 10 सालों से वह लगातार पत्रकारिता में सक्रिय हैं और इस वक्त लाइव हिन्दुस्तान में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम कर रहे हैं और बीते 3 साल से वह इस संस्थान से जुड़े हैं। शिक्षा, करियर, नौकरियों, नीट, जेईई, बैंकिंग, एसएससी और यूपीएससी, यूपीपीएससी, बीपीएससी और आरपीएससी जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों पर उनकी खास पकड़ मानी जाती है। हिमांशु ने साल 2016 में पत्रकारिता की शुरुआत एबीपी न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म से किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी और जी न्यूज (डीएनए) जैसे बड़े न्यूज चैनलों के डिजिटल प्लेटफॉर्म का भी हिस्सा रह चुके हैं। हिमांशु तिवारी सिर्फ पत्रकार नहीं, बल्कि एक सजग पाठक और आजीवन विद्यार्थी हैं, उनकी यही खूबी उनके कार्य में परिलक्षित होती है। उनका मानना है कि इन परीक्षाओं से जुड़ी सही और समय पर जानकारी लाखों युवाओं के भविष्य को दिशा दे सकती है, इसलिए वह इस बीट को सिर्फ खबर नहीं, बल्कि सामाजिक जिम्मेदारी की तरह देखते हैं।
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हिमांशु के लिए पत्रकारिता का मतलब सिर्फ सूचना देना नहीं है, बल्कि पाठक को सोचने की जगह देना भी है। खासकर करियर और शिक्षा के क्षेत्र में वह यह मानते हैं कि एक गलत या अधूरी खबर किसी छात्र की पूरी तैयारी को भटका सकती है। इसलिए उनके लेखन में सरल भाषा, ठोस तथ्य और व्यावहारिक नजरिया हमेशा प्राथमिकता में रहता है। उनकी कोशिश रहती है कि पाठक को सिर्फ खबर की जानकारी ही न हो, बल्कि यह भी समझ आए कि उस खबर का उसके जीवन और भविष्य से क्या रिश्ता है।
शिक्षा और अकादमिक पृष्ठभूमि
हिमांशु मूल रूप से उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से ताल्लुक रखते हैं। उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्नातक की पढ़ाई की और फिर जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पत्रकारिता के गुर सीखे। जामिया में मिली ट्रेनिंग ने उन्हें यह समझ दी कि पत्रकारिता सिर्फ तेज खबर लिखने का नाम नहीं, बल्कि तथ्यों की जांच, संदर्भ की समझ और संतुलित नजरिए से बात रखने की कला है।
रुचियां और निजी झुकाव
काम से इतर हिमांशु की गहरी रुचि समकालीन इतिहास, समानांतर सिनेमा और दर्शन में रही है। राजनीति और विदेश नीति पर पढ़ना-लिखना उन्हें विशेष रूप से पसंद है। इसी रुचि के चलते उन्होंने दो लोकसभा चुनावों और दर्जनों विधानसभा चुनावों की कवरेज की, जहां राजनीति को उन्होंने बेहद नजदीक से देखा और समझा। चुनावी आंकड़ों की बारीकियां, नेताओं के भाषण, जमीनी मुद्दे और जनता की प्रतिक्रियाएं, इन सभी पहलुओं को समेटते हुए उन्होंने सैकड़ों खबरें और विश्लेषण तैयार किए, जो राजनीतिक प्रक्रिया की गहरी समझ को दर्शाते हैं।
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- शिक्षा, करियर और नौकरियों से जुड़ी खबरों पर विशेष रुचि और निरंतर लेखन
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- अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम और विदेश नीति से जुड़े विषयों का विश्लेषणात्मक लेखन
- राजनीति, चुनावी आंकड़ों और जमीनी मुद्दों पर सरल और तथ्यपरक एक्सप्लेनर तैयार करने का अनुभव