18 लाख की फेलोशिप पाने का सुनहरा मौका, ग्रेजुएट युवा 29 नवंबर तक करें अप्लाई
पब्लिक पॉलिसी और गवर्नेंस में करियर बनाने वाले ग्रेजुएट्स के लिए CRISP फेलोशिप 2027 का सुनहरा मौका है। 8 राज्यों में 16 पदों पर 2 साल के लिए 18 लाख रुपये स्टाइपेंड मिलेगा। अंतिम तिथि 29 नवंबर 2026 है।
क्या आप पढ़ाई पूरी करने के बाद सीधे राज्य सरकारों और नीति निर्माताओं के साथ मिलकर देश के विकास से जुड़ी योजनाओं पर काम करना चाहते हैं? अगर हां, तो आपके लिए एक बेहतरीन मौका सामने आया है। सेंटर फॉर रिसर्च इन स्कीम्स एंड पॉलिसीज (CRISP) ने CRISP फेलोशिप प्रोग्राम 2027 के लिए देशभर से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए हैं। यह दो साल का फुल-टाइम पेड फेलोशिप प्रोग्राम है, जिसमें चयनित युवाओं को हर महीने 75,000 रुपये यानी सालाना 9 लाख रुपये (दो साल में कुल 18 लाख रुपये) दिए जाएंगें। इसके साथ ही भारत सरकार के पूर्व केंद्रीय सचिवों से सीधे मेंटरशिप पाने का भी मौका मिलेगा।
किन 8 राज्यों में उपलब्ध हैं 16 पद?
इस फेलोशिप के तहत देश के 8 राज्यों में कुल 16 फेलोशिप पोजिशन निकाली गई हैं। इनमें उत्तर प्रदेश (2 पद), मध्य प्रदेश (2 पद), राजस्थान (2 पद), बिहार (1 पद), हिमाचल प्रदेश (1 पद), आंध्र प्रदेश (3 पद), कर्नाटक (2 पद) और ओडिशा (3 पद) शामिल हैं।उम्मीदवारों को आवेदन करते समय किसी एक प्रोजेक्ट और एक ऐसे राज्य का चुनाव करना होगा, जिसकी स्थानीय भाषा से वे अच्छी तरह परिचित हों। ध्यान रहे कि एक बार चुनने के बाद प्रोजेक्ट या राज्य में बदलाव नहीं किया जा सकेगा।
कौन कर सकता है आवेदन? योग्यता
शैक्षणिक योग्यता: किसी मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थान से किसी भी विषय में ग्रेजुएशन या हायर डिग्री होना अनिवार्य है।
तकनीकी और भाषा ज्ञान: उम्मीदवार को अंग्रेजी के साथ-साथ चुने गए राज्य की स्थानीय भाषा की अच्छी समझ होनी चाहिए। इसके अलावा MS Office (Word, Excel, PowerPoint), डेटा एनालिटिक्स और AI टूल्स का इस्तेमाल करना आना चाहिए।
प्राथमिकता: पब्लिक पॉलिसी, रिसर्च और सोशल डेवलपमेंट सेक्टर की समझ या अनुभव रखने वाले युवाओं को प्राथमिकता दी जाएगी। NISHE-ICPC प्रोजेक्ट के लिए प्लेसमेंट हैंडलिंग में 4 से 5 वर्ष का अनुभव आवश्यक है।
तीन चरणों में होगी चयन प्रक्रिया
उम्मीदवारों का चयन पूरी तरह पारदर्शी और तीन चरणों की प्रक्रिया से होगा।
पहला राउंड (ऑनलाइन कॉग्निटिव टेस्ट): सभी आवेदकों के लिए 3 और 4 दिसंबर 2026 को AI-प्रॉक्टर्ड ऑनलाइन टेस्ट होगा, जिसमें क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिएटिविटी, कम्युनिकेशन और कोलैबोरेशन स्किल्स को परखा जाएगा।
दूसरा राउंड (लिखित परीक्षा): शॉर्टलिस्ट किए गए अभ्यर्थियों के लिए 12 दिसंबर 2026 को निर्धारित केंद्रों पर डिजिटल लिखित परीक्षा आयोजित की जाएगी, जिसका रिजल्ट 16 दिसंबर को जारी होगा।
तीसरा राउंड (ऑनलाइन इंटरव्यू): अंतिम चरण में 19 और 20 दिसंबर 2026 को CRISP सदस्यों द्वारा ऑनलाइन इंटरव्यू लिया जाएगा और 21 दिसंबर 2026 को फाइनल रिजल्ट घोषित होगा। चयनित फेलो का ओरिएंटेशन प्रोग्राम 20 से 22 जनवरी 2027 तक हैदराबाद में आयोजित किया जाएगा।
ऐसे करें ऑनलाइन आवेदन
इच्छुक अभ्यर्थी 29 नवंबर 2026 (शाम 5:00 बजे तक) आधिकारिक वेबसाइट fellowship.crispindia.net पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। वेबसाइट पर अपनी ईमेल आईडी से साइन इन करें। इसके बाद अपनी व्यक्तिगत व शैक्षणिक जानकारी भरें, अपना अपडेटेड रिज्यूमे और हाल की पासपोर्ट साइज फोटो अपलोड कर फॉर्म सबमिट कर दें। फाइनल सबमिशन के बाद आवेदन में सुधार संभव नहीं होगा, इसलिए सभी डिटेल्स ध्यान से चेक कर लें।
लेखक के बारे मेंPrachi
शॉर्ट बायो: प्राची लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। पिछले 2 वर्षों से वे करियर, शिक्षा और सरकारी नौकरियों से जुड़े विषयों पर लिख रही हैं। मुश्किल खबरों को आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाना उनकी विशेषता है। वे 2024 से लाइव हिन्दुस्तान की करियर टीम का हिस्सा हैं।
अनुभव और करियर का सफर
प्राची ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत 'नन्ही खबर' से की थी, जहां उन्होंने जमीनी स्तर पर खबरों के महत्व को समझा। इसके बाद, उन्होंने 'सी.वाई. फ्यूचर लिमिटेड' और 'कुटुंब' जैसे प्लेटफॉर्म्स पर बतौर कंटेंट राइटर काम करते हुए अपनी लेखनी और रिसर्च स्किल्स को निखारा। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने के बाद, वे करियर डेस्क पर सक्रिय हैं और छात्रों के लिए करियर विकल्पों, बोर्ड परीक्षाओं, जॉब और प्रतियोगी परीक्षाओं की बारीकियों को कवर कर रही हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
प्राची ने देश के प्रतिष्ठित भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से इंग्लिश जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा किया है। उनकी शैक्षणिक नींव दिल्ली यूनिवर्सिटी से है, जहां से उन्होंने इतिहास में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इतिहास की अच्छी जानकारी होने के कारण, वे आज की खबरों को बेहतर तरीके से समझ और समझा पाती हैं। यही वजह है कि उनके लेखों में जानकारी पूरी तरह सटीक और अधिक भरोसेमंद होती है।
विजन
प्राची का मानना है कि करियर चुनना केवल एक नौकरी पाना नहीं, बल्कि सही दिशा में अपना भविष्य सुरक्षित करना है। उनका उद्देश्य है कि हर छात्र और अभ्यर्थी तक बिना किसी भ्रम के, सटीक और सही समय पर जानकारी पहुंचे। वे पारदर्शिता और विश्वसनीयता को डिजिटल पत्रकारिता की सबसे बड़ी ताकत मानती हैं।
रुचियां
इतिहास की समझ और पत्रकारिता के जुनून के साथ, प्राची को खाली समय में उपन्यास पढ़ना और विश्व सिनेमा देखना पसंद है, जो उनके लेखन में एक नया दृष्टिकोण जोड़ता है।
विशेषज्ञता
बोर्ड परीक्षा अपडेट्स और रिजल्ट एनालिसिस
करियर काउंसलिंग और नए जमाने के कोर्सेज
सरकारी और प्राइवेट सेक्टर में जॉब अपडेट
एडमिशन प्रक्रिया और कॉम्पिटिटिव एग्जाम गाइडेंस
छात्रों के लिए सॉफ्ट स्किल्स और मोटिवेशनल स्टोरीज
छात्रों के लिए JEE, NEET, UPSC जैसी परीक्षा की तैयारी के लिए टिप्स