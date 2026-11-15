तीन नाकामियां, क्रिकेटर रहे कार्तिक मदीरा नहीं हारे हौसला, चौथे प्रयास में UPSC क्रैक कर बने IPS
हैदराबाद के क्रिकेटर कार्तिक मदीरा ने तीन बार प्रीलिम्स में हारकर हिम्मत नहीं छोड़ी। यूपीएससी 2019 में चौथी कोशिश पर 103वां रैंक लाकर वे महाराष्ट्र कैडर के आईपीएस अफसर बने।
क्रिकेट के मैदान पर पला एक लड़का एक दिन खाकी वर्दी में नजर आया। लोग चौंक गए। पर हैदराबाद के कार्तिक मदीरा के लिए यह फैसला अचानक नहीं था। यह सालों की मेहनत का नतीजा था। इसके पीछे तीन नाकामियां थीं और एक जिद थी जो कभी नहीं टूटी। कार्तिक का बचपन क्रिकेट के मैदान पर बीता। अंडर 13 से अंडर 19 तक वे अलग-अलग स्तर पर खेले। यूनिवर्सिटी की टीम में भी उन्होंने जगह बनाई। लोग उन्हें आगे का सितारा मानने लगे थे। पर जिंदगी ने उनके लिए कोई और पिच तैयार कर रखी थी।
इंजीनियर बने पर मन कहीं और था
पढ़ाई में भी कार्तिक किसी से पीछे नहीं थे। उन्होंने जेएनटीयू से कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग की डिग्री ली। फिर एक नौकरी पकड़ी। वह नौकरी सिर्फ छह महीने चली। रिपोर्टों के मुताबिक चोट और कुछ निजी वजहों ने क्रिकेट का रास्ता मुश्किल कर दिया था। नौकरी के उन महीनों में उन्हें एहसास हुआ कि उनकी असली मंजिल सिविल सेवा है। बस यहीं से उन्होंने मन बना लिया।
तीन बार प्रीलिम्स में अटके
राह आसान नहीं थी। पहली तीन कोशिशों में वे प्रारंभिक परीक्षा यानी प्रीलिम्स भी पार नहीं कर पाए। ऐसे मोड़ पर बहुत से लोग हिम्मत हार देते हैं। कार्तिक ने ऐसा नहीं किया। उन्होंने समाजशास्त्र को अपना वैकल्पिक विषय चुना और उसी पर पूरा ध्यान लगा दिया।
तैयारी का अलग तरीका
ज्यादातर उम्मीदवार पहले प्रीलिम्स निपटाते हैं और उसके बाद मेन्स की किताबें खोलते हैं। कार्तिक ने यह चलन तोड़ दिया। वे दोनों पड़ावों की तैयारी साथ-साथ करते रहे। उनका मानना था कि पढ़ाई को टुकड़ों में बांटने से सिलेबस दिमाग में टिकता नहीं। बार-बार रिवीजन करना, प्रीलिम्स और मेन्स दोनों की टेस्ट सीरीज हल करना, लिखने की प्रैक्टिस में कोई कमी न छोड़ना और खुद को लगातार बेहतर बनाने पर ध्यान देना... यही मेहनत आगे चलकर उनका सबसे बड़ा हथियार बनी।
चौथी कोशिश में खुला किस्मत का दरवाजा
साल 2019 की यूपीएससी परीक्षा कार्तिक के लिए निर्णायक साबित हुई। चौथे प्रयास में उन्होंने प्रीलिम्स मेन्स और इंटरव्यू तीनों पार कर लिए। उनका रैंक आया 103वां। जिस लड़के को कभी तीन बार लौटना पड़ा था वह अब देश की सबसे बड़ी परीक्षा में पहली सौ के बिल्कुल करीब खड़ा था।
अब खाकी में निभा रहे हैं जिम्मेदारी
कार्तिक को महाराष्ट्र कैडर मिला। शुरुआती पोस्टिंग के मुताबिक वे लोनावला में सहायक पुलिस अधीक्षक यानी एएसपी के तौर पर तैनात रहे। वे अपनी ड्यूटी उसी लगन से निभाते हैं जो कभी क्रिकेट के मैदान पर दिखाते थे। कहा जाता है कि खेल से सीखा अनुशासन और संयम आज भी उनके काम आता है। खेल से उनका रिश्ता टूटा नहीं है। वे आज भी साथियों के साथ मौका मिलते ही क्रिकेट खेल लेते हैं।
कार्तिक की कहानी बताती है कि पहली हार आखिरी नहीं होती। खेल की दुनिया छोड़कर भी कोई नई पारी शुरू कर सकता है। जरूरत बस इतनी है कि इरादा पक्का हो और तैयारी ईमानदार हो। इसीलिए उनकी कहानी सोशल मीडिया पर खूब पढ़ी और सराही जा रही है। यूपीएससी की राह पर चलने वाले लाखों नौजवानों के लिए यह एक सीधा सबक है। हारने से डरिए मत। हर नाकामी अगली कोशिश के लिए एक नया सबक छोड़ जाती है।
लेखक के बारे मेंHimanshu Tiwari
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