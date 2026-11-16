आईटी की नौकरी छोड़ी, फिर कपल ने 15 लाख में शुरू किया ये काम, अब होती है लाखों की कमाई

यह कहानी है बेंगलुरु के कपल दिया कृष्णकुमार और आदित्य नटराजन की। दिया और आदित्य ने बेंगलुरु से कंप्यूटर साइंस की पढ़ाई की थी। इसके बाद दोनों ने एक ही आईटी कंपनी में नौकरी शुरू की।

स्टार्टअप करने के लिए आपके पास एक अच्छा आइडिया होना जरूरी होता है। इसके लिए जरूरी नहीं है कि आपने किसी बड़े संस्थान से पढ़ाई की हो। कई बार लोग अपने रोजमर्रा के अनुभवों से नया बिजनेस आइडिया खोज लेते हैं। बेंगलुरु के एक कपल के साथ ऐसा हुआ। कपल आईटी सेक्टर में काम करते थे। लेकिन नौकरी ऐसी थी कि उन्हें रोज घर पर खाना बनाना मुश्किल हो जाता था। ऐसे में उनके पास बाहर से खाना मंगाने के सिवाय कोई विकल्प नहीं था। मगर, वो हेल्दी और स्वादिष्ट नहीं थे। वो चाहते थे कि भोजन स्वादिष्ट होने के साथ हेल्दी, किफायती और घर जैसा भी हो। जब उन्हें अपनी जरूरत के मुताबिक कोई सर्विस नहीं मिली, तो उन्होंने खुद ही यह कमी दूर करने का फैसला किया। फिर क्या था, दोनों ने आईटी की नौकरी छोड़ दी और फिर फूड बिजनेस का काम शुरू कर दिया। दावा किया जा रहा है कि उनका यह बिजनेस चल पड़ा और 9 महीने में उनके बिजनेस से करीब 56 लाख रुपये की कमाई हुई है। उनके स्टार्टअप का नाम वेलफेड (Wellfed) है, जो एक मील सब्सक्रिप्शन सर्विस आज उनकी कंपनी 55 हजार से ज्यादा मील डिलीवर कर चुकी है। चलिए इस कपल की सक्सेस स्टोरी जानते हैं।

दिया और आदित्य की कहानी यह कहानी है बेंगलुरु के कपल दिया कृष्णकुमार और आदित्य नटराजन की। दिया और आदित्य ने बेंगलुरु से कंप्यूटर साइंस की पढ़ाई की थी। इसके बाद दोनों ने एक ही आईटी कंपनी में नौकरी शुरू की। कॉर्पोरेट सेक्टर में तीन साल से अधिक समय तक काम करने के दौरान उन्हें एहसास हुआ कि ऑफिस की बिजी लाइफ के बीच खानपान का ध्यान रखना आसान नहीं है। आदित्य के मुताबिक, काम के लंबे घंटों के कारण कई बार खाना बनाने का समय ही नहीं मिलता था। ऐसे में कभी बाहर से खाना मंगाना पड़ता, तो कभी घर पर रात का भोजन तैयार करना भी मुश्किल हो जाता था। दिया को भी खाना बनाने में लगने वाले समय को लेकर परेशानी होती थी। उनका कहना था कि ऑनलाइन किसी रेसिपी को बनाने में 20 मिनट लगने का दावा किया जाता है, लेकिन असल में रसोई में उसे तैयार करने में दोगुना समय लग जाता है।

घर जैसा खाना देने के लिए शुरू किया वेलफेड इसके बाद कपल ने लंच और डिनर उपलब्ध कराने वाली मील सब्सक्रिप्शन सर्विस की तलाश शुरू की। क्योंकि उन्हें ज्यादातर जगहों पर अलग-अलग तरह के भोजन और विदेशी डिश ही मिले। वे रोजाना खाए जाने वाले दाल, सब्जी, रोटी और प्रोटीन से भरपूर भोजन चाहते थे। जब उन्हें किफायती कीमत पर ऐसी सुविधा नहीं मिली, तो उन्होंने खुद की मील सब्सक्रिप्शन सर्विस शुरू करने का फैसला किया। सितंबर 2024 में दोनों ने आईटी की नौकरी छोड़ दी और वेलफेड की शुरुआत की।

15 लाख रुपये और 6 लोगों से शुरू किया बिजनेस वेलफेड को शुरू करने के लिए कपल ने 15 लाख रुपये का निवेश किया। इसमें ज्यादातर रकम उनकी अपनी बचत से आई थी। शुरुआत में उनकी टीम में छह लोग थे। इसमें कपल के अलावा एक न्यूट्रिशनिस्ट, कुक, स्टीवर्ड और डिलीवरी कर्मचारी शामिल थे। न्यूट्रिशनिस्ट की मदद से खाने का मेन्यू तैयार किया गया और हर डिश में मौजूद पोषक तत्वों का हिसाब रखा गया। शुरुआत में कंपनी ने अपने खाने के सैंपल दोस्तों और परिवार के लोगों को भेजे, ताकि उनके फीडबैट के आधार पर खाने में सुधार किया जा सके।

मेन्यू में क्या-क्या है? वेलफेड के मेन्यू में दाल, आलू गोभी, ज्वार की रोटी, अदरक वाला चिकन और छोले चाट जैसे रोजमर्रा के इंडियन डिशा शामिल हैं। इसके अलावा पनीर, टोफू, सोया और चिकन जैसे प्रोटीन से भरपूर विकल्प भी दिए जाते हैं। ग्राहकों के लिए रैप्स, बिरयानी और इंडो-चाइनीज डिशेज भी मेन्यू का हिस्सा हैं।

सोशल मीडिया से मिले शुरुआती 100 कस्टमर स्टार्टअप को शुरुआती पहचान तब मिली, जब बेंगलुरु की एक न्यूट्रिशनिस्ट ने सोशल मीडिया पर वेलफेड के बारे में एक रील शेयर की। इससे कंपनी को अपने शुरुआती 100 कस्टमर जोड़ने में मदद मिली।

कंपनी ने पैकेजिंग के मामले में भी अलग रास्ता चुना। सामान्य डिस्पोजेबल पैकेट के बजाय ग्राहकों को स्टील की परत वाले दोबारा इस्तेमाल किए जा सकने वाले लंच कंटेनर में खाना पहुंचाया जाने लगा। इन कंटेनरों को महाराष्ट्र की एक कंपनी से मंगवाया गया था।

पहले साल 45 लाख, फिर 9 महीने में 56 लाख रुपये का रेवेन्यू इंडिया टूडे में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक, वेलफेड ने कारोबार के पहले साल में करीब 45 लाख रुपये का रेवेन्यू हासिल किया। इसके बाद जनवरी से सितंबर 2026 के बीच कंपनी की कमाई 56 लाख रुपये तक पहुंच गई। इस तरह स्टार्टअप ने महज नौ महीने में अपने पहले साल की कमाई को पीछे छोड़ दिया। कंपनी अब तक 1500 से अधिक ग्राहकों को सेवाएं दे चुकी है और 55 हजार से ज्यादा मील डिलीवर कर चुकी है।

हालांकि, कारोबार का सफर हमेशा आसान नहीं रहा। साल 2026 की शुरुआत में एलपीजी की कमी के कारण कंपनी के किचन का काम प्रभावित हुआ। इस दौरान संस्थापकों को मेन्यू में बदलाव करने पड़े, जिससे कारोबार की ग्रोथ भी कुछ समय के लिए धीमी हो गई।