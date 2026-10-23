कॉर्पोरेट नौकरी छोड़ बने कंटेंट क्रिएटर, ऐसे बदली बाइक राइडर की किस्मत, अब हर माह कमाते हैं 2.5 लाख रुपये

आज के समय में कंटेंट क्रिएशन करियर का एक बेहद ही शानदार विकल्प बन गया है। सोशल मीडिया पर वीडियो बनाकर कई लोग अच्छी कमाई कर रहे हैं। मुंबई के बाइक राइडर शुभ सारंग ने भी कॉर्पोरेट नौकरी के साथ वीडियो बनाना शुरू किया।

सोशल मीडिया पर हर एक दिन किसी ना किसी शख्स की कहानी वायरल होती है। कुछ कहानियां काफी प्रेरणादायी है। ऐसी एक कहानी है मुंबई के बाइक राइडर शुभ सारंग की, जिन्होंने कॉर्पोरेट की नौकरी छोड़ दी और करियर बदल दिया। वो कंटेंट क्रिएटर बन गए। बताया जा रहा है कि अब वो हर माह ढ़ाई लाख रुपये हर माह कमाते हैं। हालांकि उन्हें ये सफलता रातोंरात नहीं मिली। इसके लिए उन्होंने खूब मेहनत की। दिन रात-काम किया। चलिए आज हम आपको बताते हैं कि कैंसे उन्होंने ये मुकाम हासिल किया है।

शानदार करियर विकल्प बता दें कि आज के समय में कंटेंट क्रिएशन करियर का एक बेहद ही शानदार विकल्प बन गया है। सोशल मीडिया पर वीडियो बनाकर कई लोग अच्छी कमाई कर रहे हैं। मुंबई के बाइक राइडर शुभ सारंग ने भी कॉर्पोरेट नौकरी के साथ वीडियो बनाना शुरू किया। जब उनके वीडियो लोकप्रिय होने लगे और ब्रांड्स से अच्छी कमाई होने लगी, तो उन्होंने नौकरी छोड़कर कंटेंट क्रिएशन को फुल टाइम करियर बना लिया। शुभ के मुताबिक, अब वह हर महीने करीब 2.5 लाख रुपये कमाते हैं।

10 हजार फॉलोअर्स से शुरू हुआ सफर बता दें कि शुभ सारंग ने जब कंटेंट क्रिएशन शुरू किया था, तब उनके इंस्टाग्राम पर करीब 10 हजार फॉलोअर्स थे। लेकिन एक-दो महीने में ही उनके वीडियो लोगों को पसंद आने लगे और फॉलोअर्स की संख्या बढ़कर करीब 1 लाख हो गई। इसी दौरान एक ब्रांड ने उनसे संपर्क किया और एक वीडियो के लिए 1 लाख रुपये का ऑफर दिया। यह शुभ के लिए बड़ा मौका था। उसे बिल्कुल नहीं गवाया। तब उन्हें लगा कि कवह अपने शौक को ही कमाई का जरिया बना सकते हैं। इसके बाद उनके फॉलोअर्स की संख्या बढ़कर 2 लाख तक पहुंच गई। खबर लिखे जानते हैं तक शुभ सारंग के इंस्टाग्राम पर 2 लाख 34 हजार से अधिक फॉलोअर्स हैं।

बता दें कि शुभ इंस्टाग्राम पर बाइक राइडिंग, सुपरबाइक्स, लाइफस्टाइल और लोगों के साथ बातचीत से जुड़े वीडियो बनाते हैं। उनके कंटेंट में बाइक्स के प्रति उनका जुनून भी दिखाई देता है।

एक वीडियो के मिलने लगे डेढ़ लाख रुपये जैसे-जैसे शुभ के फॉलोअर्स बढ़े, वैसे-वैसे ब्रांड्स के साथ उनके काम के मौके भी बढ़ने लगे। उन्होंने बताया कि ब्रांड्स उन्हें एक वीडियो के लिए 1.30 लाख से 1.50 लाख रुपये तक देने लगे थे। उनकी महीने की कमाई करीब 2.20 लाख से 2.50 लाख रुपये तक पहुंच गई। शुभ के अनुसार, जब कंटेंट क्रिएशन से होने वाली कमाई उनकी नौकरी की सैलरी से तीन से चार गुना ज्यादा हो गई, तब उन्होंने नौकरी छोड़ने का फैसला किया।

सुबह 9 से रात 4 बजे तक करते थे काम कंटेंट क्रिएशन में सफल होने से पहले शुभ को काफी मेहनत करनी पड़ी। वह सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक ऑफिस में काम करते थे। घर लौटने के बाद कुछ देर आराम करते और फिर रात में वीडियो शूट करने निकल जाते थे। शूटिंग के बाद वह देर रात तक वीडियो एडिट करते थे। कई बार उनका काम रात 4 बजे तक चलता था। इसके बाद अगली सुबह उन्हें फिर ऑफिस जाना होता था। इसके अलावा, उन पर हर महीने EMI चुकाने की जिम्मेदारी भी थी। इसलिए नौकरी छोड़ना उनके लिए आसान फैसला नहीं था।

पैसे से ज्यादा जरूरी है काम करने की आजादी शुभ ने कहा कि वह किसी को भी अपनी नौकरी छोड़कर सीधे कंटेंट क्रिएशन शुरू करने की सलाह नहीं देते, क्योंकि इसमें रिस्क है। उन्हें भी चिंता थी कि नौकरी छोड़ने के बाद वह अपनी EMI कैसे चुकाएंगे। लेकिन कमाई बढ़ने के बाद उन्होंने रिस्क लेने का फैसला किया। नौकरी छोड़ने के बाद उन्हें कॉर्पोरेट काम के टारगेट और बॉस के दबाव से राहत मिली। शुभ के मुताबिक, उनके लिए सबसे बड़ी उपलब्धि सिर्फ पैसा कमाना नहीं, बल्कि अपनी पसंद का काम करने की आजादी और खुद पर भरोसा करना है।