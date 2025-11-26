Constitution Day Quiz: संविधान दिवस पर दीजिए संविधान से जुड़े इन आसान प्रश्नों का जवाब
Constitution Day Quiz in Hindi : स्कूलों व कॉलेजों में जहां भाषण, निबंध लेखन व क्विज प्रतियोगिताएं होती हैं, वहीं सरकारी ऑफिसों में प्रस्तावनाएं पढ़ी जाती हैं। यहां जानिए संविधान से जुड़े अहम प्रश्न और उनके उत्तर -
Constitution Day 2025 : आज संविधान दिवस है। इस दिन का मकसद देश के नागरिकों में संवैधानिक मूल्यों के प्रति सम्मान की भावना को बढ़ाना है। इस दिन देश में राष्ट्रीय कानून दिवस भी मनाया जाता है। 26 नवंबर संविधान दिवस के अवसर पर स्कूलों, कॉलेजों और सरकारी कार्यालयों में कई तरह के कार्यक्रम होते हैं। स्कूलों व कॉलेजों में जहां भाषण, निबंध लेखन व क्विज प्रतियोगिताएं होती हैं, वहीं सरकारी ऑफिसों में प्रस्तावनाएं पढ़ी जाती हैं।
भारतीय संविधान के निर्माण में कितना समय लगा था?
2 वर्ष, 11 महीना, 18 दिन
संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे?
- सच्चिदानंद सिन्हा
भारत में पहली बार सविधान दिवस किस वर्ष में बनाया गया था?
- 2015 में
किस भाग को संविधान की आत्मा कहा जाता है?
प्रस्तावना
भारतीय संविधान को अंगीकृत कब किया गया था?
26 नवंबर 1949 को
भारतीय संविधान कब लागू हुआ था?
- 26 जनवरी 1950
किस देश का सबसे बड़ा लिखित संविधान है?
भारत
किसे भारत का संविधान निर्माता कहा जाता है? कौन संविधान प्रारूप समिति का अध्यक्ष था।
- डॉ. भीमराव अंबेडकर
भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा कहां से ली गई है?
इंग्लैंड
संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी?
9 दिसंबर 1946 को
संविधान सभा के के स्थायी अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया था?
डॉ राजेंद्र प्रसाद
भारतीय संविधान की रचना के समय संवैधानिक सलाहकार कौन था?
बी .एन. राव
भारतीय संविधान का सबसे बड़ा एकांकी स्रोत क्या है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट,1935
भारत के संविधान में प्रेस की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद के तहत सुनिश्चित की गई है?
अनुच्छेद 19
भारतीय संविधान का पहला संशोधन किस वर्ष में हुआ था?
1951 में
संविधान सभा द्वारा अन्तिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद तथा अनुसूचियां थीं?
395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियां
संविधान के किस अनुच्छेद में यह अंकित है कि इण्डिया अर्थात् ‘भारत राज्यों का एक संघ होगा’?
- अनुच्छेद– 1
-26 जनवरी 1950 को किसने मूल संविधान को संरक्षित रखने की ज़िम्मेदारी संभाली।
संसद सचिवालय
- इस वर्ष कौनसा वां संविधान दिवस मनाया जा रहा है।
76वां संविधान दिवस।
प्रश्न: संविधान सभा में महिलाओं की संख्या कितनी थी?
उत्तर: 15
प्रश्न: संविधान सभा के प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे?
उत्तर: 7
प्रश्न: संविधान सभा का आखिरी हस्ताक्षर किसने किया था?
उत्तर: डॉ. राजेन्द्र प्रसाद
प्रश्न: संविधान सभा की बैठकों की कार्यवाही किस भाषा में थी?
उत्तर: हिन्दी और अंग्रेजी
प्रश्न: संविधान सभा में अल्पसंख्यकों का प्रतिनिधित्व किसने किया?
उत्तर: मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, बी.आर. अम्बेडकर आदि
प्रश्न: संविधान सभा का सचिवालय कहाँ था?
उत्तर: नई दिल्ली में संसद भवन
प्रश्न: संविधान सभा ने कितनी बैठकें की थीं?
उत्तर: 11 सत्रों में कुल 165 बैठकें
प्रश्न:.भारतीय संविधान के मूल संविधान को कितने भागों में विभक्त किया गया था?
22 भाग
प्रश्न: वर्तमान में भारतीय संविधान के कुल कितने भाग है?
22
प्रश्न: संविधान के किस अनुच्छेद के अन्तर्गत हिन्दी को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया है? [
अनुच्छेद 343 (I)
प्रश्न: अनुच्छेद 356 का संबंध किससे है?
उत्तर+ राष्ट्रपति शासन
प्रश्न: संविधान अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया है किस संघ की राजभाषा हिन्दी तथा लिपि देवनागरी होगी?
अनुच्छेद-343
प्रश्न: अनुच्छेद । किससे सम्बन्धित है ?
उत्तर. संघ नाम और राज्य क्षेत्र
प्रश्न: अनुच्छेद 352 किससे सम्बन्धित है ?
उत्तर. आपातकाल का प्रावधान