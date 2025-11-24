Constitution Day 2025: 26 नवंबर को क्यों मनाया जाता है संविधान दिवस? जानें इतिहास, महत्व और डॉ. अंबेडकर का योगदान

संक्षेप: 26 November Constitution Day: 26 नवंबर 1949 को भारत की संविधान सभा ने औपचारिक रूप से देश के संविधान को अपनाया था। डॉ. बी.आर. अंबेडकर की 125वीं जयंती मनाने के लिए 26 नवंबर को आधिकारिक तौर पर 'संविधान दिवस' घोषित किया गया।

26 November Constitution Day: 26 नवंबर 1949 को भारत की संविधान सभा ने औपचारिक रूप से देश के संविधान को अपनाया था। हालांकि, इसे लागू दो महीने बाद यानी 26 जनवरी 1950 को किया गया था, जिसे हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं।

संविधान दिवस की शुरुआत: पहले इस दिन को 'कानून दिवस' के रूप में मनाया जाता था। लेकिन, वर्ष 2015 में, भारत सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने डॉ. बी.आर. अंबेडकर की 125वीं जयंती मनाने के लिए 26 नवंबर को आधिकारिक तौर पर 'संविधान दिवस' घोषित किया।

डॉ. बी.आर. अंबेडकर का योगदान संविधान दिवस मुख्य रूप से डॉ. बी.आर. अंबेडकर को सम्मानित करने और संवैधानिक मूल्यों, अधिकारों तथा कर्तव्यों के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। डॉ. अंबेडकर को 'भारतीय संविधान का जनक' कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने संविधान के प्रारूप समिति (Drafting Committee) की अध्यक्षता की थी।

हमारे संविधान ने भारत को संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में स्थापित किया। यह देश के सभी नागरिकों को न्याय, स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा सुनिश्चित करता है।

संविधान निर्माण का इतिहास संविधान सभा का गठन: भारत सरकार अधिनियम, 1935 के बाद देश को एक संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए नियमों के एक सेट की जरूरत महसूस हुई। इसके बाद दिसंबर 1946 में एक संविधान सभा का गठन किया गया, जिसके अध्यक्ष डॉ. राजेंद्र प्रसाद थे।

बैठकें और प्रारूप: सभा ने पहली बार 9 दिसंबर 1946 को बैठक की। इस सभा में डॉ. बी.आर. अंबेडकर, जवाहरलाल नेहरू और सरदार पटेल जैसे 389 प्रमुख नेता शामिल थे। संविधान का प्रारूप डॉ. अंबेडकर की अध्यक्षता वाली समिति को सौंपा गया।

संविधान को अपनाना: अंबेडकर ने 1948 में संविधान का मसौदा पेश किया। लगभग दो साल से अधिक समय तक और ग्यारह सत्रों में चर्चा करने के बाद, 26 नवंबर 1949 को कुछ संशोधनों के साथ इस मसौदे को अपना लिया गया।

दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान भारतीय संविधान दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। जब यह लागू हुआ था, तब इसमें 395 अनुच्छेद (Articles) और 8 अनुसूचियां (Schedules) थीं।