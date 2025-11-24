विश्व में सबसे अनोखा भारत का संविधान, तैयार होने में लगे कितनी दिन; जानिए दिलचस्प जानकारियां

संक्षेप: Constitution Day 2025 : भारत का संविधान 2 साल 11 महीने 18 दिन की मेहनत से तैयार हुआ। आइए जानते हैं दुनिया के सबसे अनोखे और विस्तृत संविधान की खासियतें जानें और किस वजह से यह ऐतिहासिक है।

Constitution Day 2025: भारत का संविधान सिर्फ एक कानूनी किताब नहीं, बल्कि करोड़ों भारतीयों के सपनों, दिलों और संघर्षों की कहानी है। आजादी मिलने के बाद देश को दिशा देने वाली व्यवस्था आसान शब्दों में गढ़ देना कोई छोटा काम नहीं था। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की नींव रखने वाले इस संविधान को तैयार करने में जितनी मेहनत, बहस और गहन अध्ययन हुआ, जो पूरी दुनिया के लिए मिसाल बन गया। दिलचस्प बात ये है कि भारत का संविधान दुनिया के सबसे लंबे, लोकतांत्रिक और शामिलियत वाले संविधान में गिना जाता है, और इसे तैयार करने में इतना समय लगा कि हर पन्ने में संघर्ष और समर्पण की छाप साफ दिखती है।

कितने दिनों में बना था भारत का संविधान? संविधान के निर्माण का काम 9 दिसंबर 1946 को शुरू हुआ और 26 नवंबर 1949 को पूरा हुआ। यह कुल 2 साल, 11 महीने और 18 दिन की लगातार मेहनत का परिणाम था। इतने लंबे समय तक संविधान को तैयार करने का मकसद सिर्फ एक संचालित व्यवस्था बनाना नहीं था, बल्कि ऐसा लोकतांत्रिक ढांचा तैयार करना था जो हर जाति, धर्म, भाषा, क्षेत्र और आर्थिक पृष्ठभूमि वाले भारतीयों को बराबर अधिकार दे।

भारत के संविधान निर्माताओं ने दुनिया के लगभग सभी बड़े लोकतांत्रिक देशों जैसे अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, आयरलैंड, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और जापान के संविधान और न्यायिक परंपराओं का अध्ययन किया और उनमें से श्रेष्ठ को चुना। इसीलिए इसे अक्सर संविधानिक ज्ञान का विश्व संग्रहालय भी कहा जाता है।

संविधान को बनाने में लगी कितनी बैठकें? संविधान सभा ने कुल 11 सत्र आयोजित किए, 165 दिन तक बैठकों में चर्चा और बहस चली। हर अनुच्छेद पर बारीकी से विचार-विमर्श हुआ संशोधन, शंका, सुझाव, बहस और फिर स्वीकृति के बाद ही आगे बढ़ा गया। ड्राफ्टिंग कमेटी का नेतृत्व डॉ. भीमराव अम्बेडकर ने किया, और उन्हें संविधान का प्रधान शिल्पकार माना जाता है।

भारत का संविधान क्यों है दुनिया में सबसे खास? दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे विस्तृत लिखित संविधान

हर नागरिक को मौलिक अधिकार देने वाला ऐतिहासिक दस्तावेज

धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्र की मजबूत नींव

सामाजिक न्याय पर आधारित ढांचा समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व

संविधान संशोधन की क्षमता , यानी समय के साथ बदलते देश के मुताबिक सुधार की गुंजाइश

एकता में विविधता की भावना देश की बहुभाषी, बहुधार्मिक वास्तविकता को संजोने वाला भारत का संविधान इस मायने में भी दुनिया में अलग है कि इसमें कमज़ोर वर्गों, महिलाओं, आदिवासियों, दलितों और अल्पसंख्यकों की सुरक्षा के लिए विशेष प्रावधान रखे गए हैं। यानी लोकतंत्र सिर्फ़ कागज पर नहीं, बल्कि व्यवहार में दिखे यह इसकी बुनियादी सोच थी।