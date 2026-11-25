Constitution Day 10 Lines : संविधान दिवस पर 10 लाइनें, भाषण और निबंध में आएंगी काम
संविधान दिवस के दिन स्कूलों में कई तरह के कार्यक्रम होते हैं ताकि बच्चों में संवैधानिक आदर्शों व मूल्यों के प्रति जागरूकता और सम्मान पैदा हो। यहां देखें भारतीय संविधान पर 10 लाइनें जिनका इस्तेमाल भाषण व निबंध में कर सकते हैं।
Constitution Day Speech In Hindi : आज देश संविधान दिवस मना रहा है। भारत का संविधान हमें विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र होने का गौरव देता है। वर्ष 1949 में 26 नवम्बर को संविधान सभा द्वारा संविधान को स्वीकृत किया गया, जो 26 जनवरी 1950 को प्रभाव में आया। संविधान दिवस के मौके पर देशवासी न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के मूल्यों की रक्षा के अपने संकल्प को और अधिक दृढ़ता से दोहराते हैं। इस वर्ष भारत सरकार के संविधान दिवस समारोह का विषय है- संविधान @76: डॉ. बी.आर. आंबेडकर की संवैधानिक दृष्टि और भारतीय लोकतंत्र का भविष्य।
संविधान दिवस के दिन स्कूलों में कई तरह के कार्यक्रम होते हैं ताकि बच्चों में संवैधानिक आदर्शों व मूल्यों के प्रति जागरूकता और सम्मान पैदा हो। वे संविधान के महत्व को जानें। यहां हम बता रहे हैं कि संविधान दिवस व भारतीय संविधान पर 10 महत्वपूर्ण लाइनें जिनका इस्तेमाल वे भाषण व निबंध में कर सकते हैं।
1. संविधान दिवस हर साल 26 नवंबर को मनाया जाता है।
2. इस वर्ष भारत सरकार के संविधान दिवस समारोह का विषय है-संविधान @76: डॉ. बी.आर. आंबेडकर की संवैधानिक दृष्टि और भारतीय लोकतंत्र का भविष्य।
3. संविधान दिवस का दिन 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा स्वीकृत किए जाने की याद दिलाता है। 1949 में इसी दिन संविधान को अपनाया गया था जो दो माह 26 जनवरी 1950 को भारत में लागू हुआ।
4. संविधान दिवस पहली बार 2015 में मनाया गया। 2015 इसलिए खास वर्ष था क्योंकि उस साल संविधान निर्माता डॉ. भीमराव आंबेडकर की 125वीं जयंती मनाई जा रही थी।
5. डॉ. भीमराव अंबेडकर को संविधान का जनक माना जाता है। उन्हें संविधान निर्माता कहा जाता है।
6. क्यों मनाया जाता है संविधान दिवस - पिछले सात दशकों में भारतीय संविधान ने राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक परिवर्तनों के माध्यम से राष्ट्र का मार्गदर्शन किया है, न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व सुनिश्चित किया है, जो भारत के शासन के मूल सिद्धांत हैं। नागरिकों के बीच संवैधानिक मूल्यों को बढ़ावा देने और संवैधानिक आदर्शों के प्रति जागरूकता पैदा करने के लिए संविधान दिवस मनाया जाता है।
7. 26 नवंबर संविधान दिवस के दिन राष्ट्रीय कानून दिवस भी मनाया जाता है।
8. भारत का संविधान 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में बनकर तैयार हुआ था। भारतीय संविधान विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान है। इसमें इंग्लिश के 1,46,385 शब्द हैं।
9. भारतीय संविधान की ये मूल प्रतियां टाइप या मुद्रित नहीं थीं। संविधान की असली कॉपी अंग्रेजी में प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने हाथ से लिखी थी। ये बेहतरीन कैलीग्राफी के जरिए इटैलिक अक्षरों में लिखी गई है। इसके हर पन्ने को शांतिनिकेतन (पश्चिम बंगाल) के कलाकारों राममनोहर सिन्हा और नंदलाल बोस ने सजाया था।
10. हाथ से लिखे हुए संविधान पर 24 जनवरी, 1950 को संविधान सभा के 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किए थे जिसमें 15 महिलाएं भी शामिल थीं। दो दिन बाद 26 जनवरी से यह संविधान देश में लागू हो गया था।
लेखक के बारे मेंPankaj Vijay
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