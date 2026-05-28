COMEDK UGET Result 2026 : लाखों छात्रों का इंतजार खत्म, कल शाम 4 बजे जारी होगा परिणाम; ऐसे करें चेक
कॉमेडके यूजीईटी रिजल्ट 2026 कल 29 मई को शाम 4 बजे जारी होगा। छात्र comedk.org पर जाकर स्कोरकार्ड और रैंक कार्ड डाउनलोड कर सकेंगे। जानिए परिणाम देखने का तरीका और काउंसलिंग प्रक्रिया।
COMEDK UGET Result 2026 : देशभर के लाखों इंजीनियरिंग अभ्यर्थियों का इंतजार अब खत्म होने वाला है। कंसोर्टियम ऑफ मेडिकल, इंजीनियरिंग एंड डेंटल कॉलेजेज ऑफ कर्नाटक यानी कॉमेडके कल यानी 29 मई 2026 को शाम 4 बजे कॉमेडके यूजीईटी रिजल्ट 2026 जारी करेगा। परीक्षा में शामिल हुए छात्र अपना स्कोरकार्ड और रैंक कार्ड आधिकारिक वेबसाइट comedk.org पर जाकर डाउनलोड कर सकेंगे। हर साल की तरह इस बार भी बड़ी संख्या में छात्रों ने कॉमेडके यूजीईटी परीक्षा दी थी। यह परीक्षा खास तौर पर कर्नाटक के निजी अनएडेड इंजीनियरिंग कॉलेजों में बीटेक और दूसरे इंजीनियरिंग पाठ्यक्रमों में दाखिले के लिए आयोजित की जाती है।
कर्नाटक इंजीनियरिंग दाखिले के लिए अहम है यह परीक्षा
कॉमेडके यूजीईटी को कर्नाटक की सबसे महत्वपूर्ण इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षाओं में गिना जाता है। इस परीक्षा के अंकों के जरिए राज्य के 150 से ज्यादा निजी इंजीनियरिंग कॉलेजों में दाखिला मिलता है। ऐसे में जिन छात्रों का सपना अच्छे निजी इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिला लेने का है, उनके लिए यह परिणाम बेहद अहम माना जा रहा है। इस साल कॉमेडके यूजीईटी 2026 परीक्षा 9 मई को आयोजित की गई थी। परीक्षा के बाद छात्रों से आपत्तियां मांगी गई थीं, जिनकी समीक्षा करने के बाद 23 मई को अंतिम उत्तर कुंजी जारी की गई थी। अब छात्रों की नजरें परिणाम और रैंक कार्ड पर टिकी हुई हैं।
कॉमेडके यूजीईटी परिणाम 2026 कैसे डाउनलोड करें
परिणाम जारी होने के बाद छात्र बेहद आसान तरीके से अपना स्कोरकार्ड डाउनलोड कर सकेंगे। इसके लिए नीचे दिए गए चरणों का पालन करना होगा।
- सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट comedk.org पर जाएं।
- मुखपृष्ठ पर दिखाई दे रहे कॉमेडके यूजीईटी रिजल्ट 2026 लिंक पर क्लिक करें।
- इसके बाद आवेदन क्रम संख्या और पासवर्ड दर्ज करें।
- जानकारी जमा करते ही स्क्रीन पर स्कोरकार्ड और रैंक कार्ड दिखाई देगा।
- इसके बाद छात्र इसे डाउनलोड करके भविष्य के लिए सुरक्षित रख सकते हैं।
छात्रों को सलाह दी गई है कि वे अपना रैंक कार्ड संभालकर रखें क्योंकि काउंसलिंग और दाखिला प्रक्रिया में इसकी जरूरत पड़ेगी।
जून 2026 में शुरू हो सकती है काउंसलिंग प्रक्रिया
परिणाम जारी होने के बाद अब अगला बड़ा चरण काउंसलिंग का होगा। जानकारी के मुताबिक कॉमेडके काउंसलिंग 2026 जून महीने में ऑनलाइन माध्यम से शुरू हो सकती है। इसमें सफल छात्रों को कई जरूरी चरण पूरे करने होंगे। काउंसलिंग प्रक्रिया में ऑनलाइन पंजीकरण, दस्तावेज सत्यापन, कॉलेज विकल्प भरना और सीट आवंटन जैसे चरण शामिल रहेंगे। सीट आवंटन छात्रों की रैंक, पसंद और सीट उपलब्धता के आधार पर किया जाएगा। संघ की तरफ से जल्द ही काउंसलिंग कार्यक्रम और दस्तावेज सत्यापन से जुड़ी विस्तृत जानकारी जारी की जा सकती है। इसलिए छात्रों को लगातार आधिकारिक वेबसाइट देखते रहने की सलाह दी गई है।
रैंक कार्ड के बाद बढ़ेगी कॉलेज चुनने की दौड़
परिणाम जारी होते ही छात्रों के बीच कॉलेज और शाखा चुनने की तैयारी भी तेज हो जाएगी। अच्छी रैंक हासिल करने वाले छात्र कंप्यूटर साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा साइंस और इलेक्ट्रॉनिक्स जैसी लोकप्रिय शाखाओं को प्राथमिकता देते हैं। पिछले कुछ वर्षों में कॉमेडके के जरिए कर्नाटक के कई निजी इंजीनियरिंग कॉलेजों में देशभर के छात्रों ने दाखिला लिया है। यही वजह है कि यह परीक्षा सिर्फ कर्नाटक ही नहीं बल्कि दूसरे राज्यों के छात्रों के बीच भी काफी लोकप्रिय हो चुकी है।
आधिकारिक वेबसाइट पर नजर बनाए रखें
परिणाम जारी होने के बाद वेबसाइट पर भारी संख्या में छात्र पहुंच सकते हैं। ऐसे में अगर वेबसाइट कुछ समय के लिए धीमी चले तो छात्रों को घबराने की जरूरत नहीं है। थोड़ी देर बाद दोबारा लॉगिन करके परिणाम देखा जा सकता है। काउंसलिंग, सीट आवंटन और दाखिले से जुड़ी हर नई जानकारी आधिकारिक वेबसाइट पर ही जारी की जाएगी। इसलिए छात्रों को किसी भी अफवाह से बचते हुए सिर्फ आधिकारिक जानकारी पर भरोसा करने की सलाह दी गई है।
लेखक के बारे मेंHimanshu Tiwari
शॉर्ट बायो: हिमांशु तिवारी पिछले 10 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और मौजूदा वक्त में लाइव हिन्दुस्तान के करियर टीम से जुड़े हुए हैं।
परिचय एवं अनुभव
हिमांशु तिवारी डिजिटल पत्रकारिता की दुनिया का एक जाना-पहचाना नाम हैं। बीते 10 सालों से वह लगातार पत्रकारिता में सक्रिय हैं और इस वक्त लाइव हिन्दुस्तान में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम कर रहे हैं और बीते 3 साल से वह इस संस्थान से जुड़े हैं। शिक्षा, करियर, नौकरियों, नीट, जेईई, बैंकिंग, एसएससी और यूपीएससी, यूपीपीएससी, बीपीएससी और आरपीएससी जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों पर उनकी खास पकड़ मानी जाती है। हिमांशु ने साल 2016 में पत्रकारिता की शुरुआत एबीपी न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म से किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी और जी न्यूज (डीएनए) जैसे बड़े न्यूज चैनलों के डिजिटल प्लेटफॉर्म का भी हिस्सा रह चुके हैं। हिमांशु तिवारी सिर्फ पत्रकार नहीं, बल्कि एक सजग पाठक और आजीवन विद्यार्थी हैं, उनकी यही खूबी उनके कार्य में परिलक्षित होती है। उनका मानना है कि इन परीक्षाओं से जुड़ी सही और समय पर जानकारी लाखों युवाओं के भविष्य को दिशा दे सकती है, इसलिए वह इस बीट को सिर्फ खबर नहीं, बल्कि सामाजिक जिम्मेदारी की तरह देखते हैं।
लेखन की सोच और मकसद
हिमांशु के लिए पत्रकारिता का मतलब सिर्फ सूचना देना नहीं है, बल्कि पाठक को सोचने की जगह देना भी है। खासकर करियर और शिक्षा के क्षेत्र में वह यह मानते हैं कि एक गलत या अधूरी खबर किसी छात्र की पूरी तैयारी को भटका सकती है। इसलिए उनके लेखन में सरल भाषा, ठोस तथ्य और व्यावहारिक नजरिया हमेशा प्राथमिकता में रहता है। उनकी कोशिश रहती है कि पाठक को सिर्फ खबर की जानकारी ही न हो, बल्कि यह भी समझ आए कि उस खबर का उसके जीवन और भविष्य से क्या रिश्ता है।
शिक्षा और अकादमिक पृष्ठभूमि
हिमांशु मूल रूप से उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से ताल्लुक रखते हैं। उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्नातक की पढ़ाई की और फिर जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पत्रकारिता के गुर सीखे। जामिया में मिली ट्रेनिंग ने उन्हें यह समझ दी कि पत्रकारिता सिर्फ तेज खबर लिखने का नाम नहीं, बल्कि तथ्यों की जांच, संदर्भ की समझ और संतुलित नजरिए से बात रखने की कला है।
रुचियां और निजी झुकाव
काम से इतर हिमांशु की गहरी रुचि समकालीन इतिहास, समानांतर सिनेमा और दर्शन में रही है। राजनीति और विदेश नीति पर पढ़ना-लिखना उन्हें विशेष रूप से पसंद है। इसी रुचि के चलते उन्होंने दो लोकसभा चुनावों और दर्जनों विधानसभा चुनावों की कवरेज की, जहां राजनीति को उन्होंने बेहद नजदीक से देखा और समझा। चुनावी आंकड़ों की बारीकियां, नेताओं के भाषण, जमीनी मुद्दे और जनता की प्रतिक्रियाएं, इन सभी पहलुओं को समेटते हुए उन्होंने सैकड़ों खबरें और विश्लेषण तैयार किए, जो राजनीतिक प्रक्रिया की गहरी समझ को दर्शाते हैं।
विशेषज्ञताएं
- शिक्षा, करियर और नौकरियों से जुड़ी खबरों पर विशेष रुचि और निरंतर लेखन
- नीट, जेईई और राज्यवार बोर्ड परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों, बदलावों और परिणामों पर गहन फोकस
- UPSC, UPPSC, MPPSC, BPSC, RPSC और JPSC जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं की तैयारी, पैटर्न और नीतिगत पहलुओं पर पैनी नजर
- अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम और विदेश नीति से जुड़े विषयों का विश्लेषणात्मक लेखन
- राजनीति, चुनावी आंकड़ों और जमीनी मुद्दों पर सरल और तथ्यपरक एक्सप्लेनर तैयार करने का अनुभव