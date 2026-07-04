इंटर्नशिप कर रहा छात्र हर माह कमा रहा 4 लाख रुपये, कंपनी ने गिफ्ट की फ्री थाईलैंड ट्रिप

ज्यादातर कंपनियां पेड इंटर्नशिप कराती हैं। इस दौरान इंटर्नशिप करने वालों को कंपनियां स्टाइपेंड भी देती है। लेकिन सिद्धार्थ दुबे की कहानी अलग है। कॉलेज के पहले साल के छात्र सिद्धार्थ ने इंटर्न रहते हुए हर महीने 4 लाख रुपये कमाकर सभी को चौंका दिया है।

आज के समय में अच्छी सैलरी वाली नौकरी पाना आसान नहीं है। नौकरी पाने के लिए लोग इंटर्नशिप करते हैं, जिसको आमतौर पर अनुभव हासिल करने का जरिया माना जाता है, लेकिन कुछ लोगों के लिए यही करियर का सबसे बड़ा मौका बन जाती है। हालांकि ज्यादातर कंपनियां पेड इंटर्नशिप कराती हैं। इस दौरान इंटर्नशिप करने वालों को कंपनियां स्टाइपेंड भी देती है। लेकिन सिद्धार्थ दुबे की कहानी अलग है। कॉलेज के पहले साल के छात्र सिद्धार्थ ने इंटर्न रहते हुए हर महीने 4 लाख रुपये कमाकर सभी को चौंका दिया है।

सबसे ज्यादा सेल्स सिद्धार्थ एक टेक स्टार्टअप में इंटर्न हैं और कंपनी के सबसे युवा सदस्य भी हैं। उनकी कहानी तब चर्चा में आई, जब IIT के पूर्व छात्र और Topmate के को-फाउंडर व CEO दिनेश सिंह ने LinkedIn पर उनके बारे में पोस्ट शेयर की। दिनेश सिंह ने लिखा कि सिद्धार्थ कॉलेज के पहले साल के छात्र हैं और Topmate में सेल्स इंटर्न हैं। पिछले महीने उन्होंने कंपनी में सबसे ज्यादा सेल्स की।

इनाम में थाइलैंड ट्रिप सिद्धार्थ को सिर्फ 4 लाख रुपये महीना स्टाइपेंड ही नहीं मिला, बल्कि बेहतरीन प्रदर्शन के लिए कंपनी ने उन्हें पूरी तरह स्पॉन्सर्ड थाईलैंड ट्रिप का इनाम भी दिया। यह पोस्ट सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गई। कई LinkedIn यूजर्स ने सिद्धार्थ की उपलब्धि की सराहना की और कहा कि किसी इंटर्न की मेहनत को इस तरह सम्मान मिलना प्रेरणादायक है।

सिद्धार्थ की खासियत लेकिन आखिर सिद्धार्थ में ऐसा क्या था, जिसने उन्हें सबसे अलग बना दिया? दिनेश सिंह के मुताबिक, इसकी वजह उनकी उम्र, अनुभव या डिग्री नहीं थी। दिनेश सिंह ने बताया कि सिद्धार्थ के पास न तो कई साल का अनुभव है और न ही बड़े नामों से भरा शानदार रिज्यूमे। लेकिन उनके पास एक ऐसी खासियत है, जो बहुत कम लोगों में होती है। वह किसी अनजान व्यक्ति से बात करके उसकी जरूरत समझ लेते हैं, उसका भरोसा जीतते हैं और डील पूरी कर लेते हैं। ऐसी क्षमता न तो रिज्यूमे में लिखी होती है और न ही कोई कॉलेज डिग्री इसे सिखा सकती है।"

सफलता में बड़ी भूमिका दिनेश सिंह की यह बात कई प्रोफेशनल्स को पसंद आई। लोगों ने कहा कि डिग्री और अनुभव अपनी जगह महत्वपूर्ण हैं, लेकिन अच्छी बातचीत, आत्मविश्वास और लोगों से जुड़ने की क्षमता कई बार सफलता में बड़ी भूमिका निभाती है।