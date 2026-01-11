Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsकरियर न्यूज़cold wave alert school holiday state wise winter vacation delhi up punjab rajasthan sankranti update
ठंड का कहर जारी, दिल्ली-पंजाब में स्कूल बंद, यूपी समेत बाकी राज्यों का क्या हाल?

ठंड का कहर जारी, दिल्ली-पंजाब में स्कूल बंद, यूपी समेत बाकी राज्यों का क्या हाल?

संक्षेप:

school holiday news : देश के कई राज्यों में 12 जनवरी को स्कूलों की छुट्टी का ऐलान किया गया है। कहीं कड़ाके की ठंड तो कहीं संक्रांति पर्व छुट्टी की वजह बनी। जानिए अपने राज्य का पूरा अपडेट।

Jan 11, 2026 08:31 pm ISTHimanshu Tiwari लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

school holiday news : 12 जनवरी सोमवार को स्कूल खुलेंगे या बंद रहेंगे, इसे लेकर छात्रों और अभिभावकों के बीच लंबे समय से असमंजस बना हुआ था। अब इससे जुड़ी अहम जानकारी सामने आ चुकी है। देश के कई राज्यों में कड़ाके की ठंड, घना कोहरा और क्षेत्रीय त्योहारों को देखते हुए स्कूलों में छुट्टी घोषित की गई है। खासकर उत्तर भारत के राज्यों में शीतलहर का असर बच्चों की सेहत पर न पड़े, इसके लिए सरकारों ने एहतियातन स्कूल बंद रखने का फैसला किया है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

वहीं दक्षिण भारत के कुछ राज्यों में मकर संक्रांति और उससे जुड़े त्योहारों के कारण पहले से ही स्कूलों में अवकाश चल रहा है। आइए जानते हैं 12 जनवरी 2026 को किस किस राज्य में स्कूल बंद रहेंगे और कब से दोबारा कक्षाएं शुरू होंगी।

उत्तर प्रदेश स्कूल विंटर वेकेशन 2026

उत्तर प्रदेश में इस समय भीषण ठंड और घने कोहरे का प्रकोप जारी है। बच्चों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने शीतकालीन अवकाश को आगे बढ़ाने का फैसला किया है। प्रदेश में नर्सरी से लेकर कक्षा 8 तक के सभी स्कूल 15 जनवरी तक बंद रहेंगे। वहीं कक्षा 9 से 12 तक के स्कूल 5 जनवरी तक ही बंद रखने का आदेश दिया गया था। यह आदेश यूपी बोर्ड, सीबीएसई और आईसीएसई से जुड़े सभी सरकारी और निजी स्कूलों पर लागू है। ऐसे में 12 जनवरी को उत्तर प्रदेश के अधिकांश छात्र स्कूल नहीं जाएंगे।

दिल्ली स्कूल 12 जनवरी को बंद रहेंगे

दिल्ली में स्कूलों की शीतकालीन छुट्टियां पहले से तय कैलेंडर के अनुसार चल रही हैं। शिक्षा निदेशालय के आदेश के मुताबिक राजधानी के सभी सरकारी और मान्यता प्राप्त निजी स्कूल 15 जनवरी तक बंद रहेंगे। दिल्ली में 1 जनवरी से विंटर वेकेशन शुरू हुई थी। कड़ाके की ठंड, घना कोहरा और कम दृश्यता को देखते हुए यह फैसला बच्चों की सुरक्षा के लिए लिया गया है। ऐसे में 12 जनवरी को भी दिल्ली के सभी स्कूल पूरी तरह बंद रहेंगे और 16 जनवरी के बाद नियमित कक्षाएं शुरू होने की उम्मीद है।

पंजाब विंटर वेकेशन 2026

पंजाब में भी ठंड का असर लगातार बना हुआ है। राज्य के शिक्षा मंत्री ने घोषणा की है कि सभी सरकारी और निजी स्कूलों में शीतकालीन अवकाश बढ़ा दिया गया है। अब पंजाब के स्कूल 13 जनवरी 2026 तक बंद रहेंगे। इस दौरान छात्रों और शिक्षकों को घर पर रहने की सलाह दी गई है। पंजाब में स्कूल 14 जनवरी से दोबारा खुलने की संभावना है, बशर्ते मौसम की स्थिति सामान्य रहे।

राजस्थान में ठंड और कोहरे का कहर

राजस्थान के कई जिलों में मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी किया है। जयपुर, सीकर और आसपास के इलाकों में अत्यधिक ठंड और घना कोहरा देखने को मिल रहा है। इसी वजह से कई जिलों में स्कूलों को 14 जनवरी तक बंद रखने का फैसला लिया गया है। स्थानीय प्रशासन का कहना है कि मौसम में सुधार के बाद ही स्कूल खोले जाएंगे। ऐसे में 12 जनवरी को राजस्थान के कई हिस्सों में छात्रों को स्कूल नहीं जाना होगा।

आंध्र प्रदेश स्कूल हॉलिडे 2026

आंध्र प्रदेश में जनवरी महीने में संक्रांति पर्व के चलते लंबी छुट्टियां दी जाती हैं। अधिकतर स्कूल 10 जनवरी से 18 जनवरी तक बंद रहते हैं ताकि छात्र भोगी, मकर संक्रांति और कनुमा जैसे त्योहार परिवार के साथ मना सकें। इस कारण 12 जनवरी को भी आंध्र प्रदेश के अधिकांश स्कूल बंद रहेंगे। स्कूलों के दोबारा खुलने की तारीख 18 जनवरी के बाद तय की गई है।

तेलंगाना स्कूल विंटर वेकेशन अपडेट

तेलंगाना सरकार ने भी संक्रांति पर्व को ध्यान में रखते हुए स्कूलों की छुट्टियां बढ़ा दी हैं। राज्य में सभी स्कूल 16 जनवरी 2026 तक बंद रहेंगे। इसका मतलब है कि 12 जनवरी सोमवार को भी तेलंगाना में स्कूलों में अवकाश रहेगा। शैक्षणिक कैलेंडर के अनुसार 17 जनवरी से स्कूलों में नियमित पढ़ाई दोबारा शुरू होगी।

गौरतलब है कि देश के कई राज्यों में जनवरी के पहले पखवाड़े में विंटर वेकेशन पहले से तय होती है, जबकि कुछ जगहों पर ठंड के कारण अतिरिक्त छुट्टियां दी जाती हैं। अभिभावकों को सलाह दी जाती है कि वे अपने स्कूल की आधिकारिक सूचना या जिला प्रशासन के आदेश जरूर जांच लें, क्योंकि छुट्टियों का फैसला स्थानीय स्तर पर अलग अलग हो सकता है।

Himanshu Tiwari

लेखक के बारे में

Himanshu Tiwari
हिमांशु तिवारी लाइव हिन्दुस्तान में बतौर चीफ सब एडिटर कार्यरत हैं। वे करियर, एजुकेशन और जॉब्स से जुड़ी खबरें बनाते हैं। यूपीएससी, यूपीपीएससी, बीपीएससी, आरपीएससी जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं पर इनकी पैनी नजर रहती है। कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्नातक, जामिया से पत्रकारिता की पढ़ाई पूरी करने के बाद साल 2016 में इन्होंने पत्रकारिता की शुरुआत की और लाइव हिन्दुस्तान से पहले जी न्यूज, इंडिया टीवी और एबीपी न्यूज जैसे बड़े मीडिया हाउस में काम कर चुके हैं। करियर, एजुकेशन और जॉब्स के अलावा हिमांशु को राजनीति, देश-विदेश, रिसर्च और मनोरंजन बीट का भी अनुभव है। और पढ़ें
Punjab News National News In Hindi
लेटेस्ट एजुकेशन न्यूज़ अपडेट हिंदी में हिंदुस्तान पर, Hindi News, क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।