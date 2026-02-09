कोचीन शिपयार्ड में ITI नौकरियों की बड़ी भर्ती, मौका हाथ से न जाने दें!
आईटीआई पास उम्मीदवारों के लिए कोचीन शिपयार्ड की यह भर्ती सरकारी नौकरी का सुनहरा मौका है, जहां अच्छी सैलरी और स्थिर काम का भरोसा मिलता है।
आईटीआई पास उम्मीदवारों के लिए साल 2026 की यह भर्ती बेहद खास मानी जा रही है। कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड ने फैब्रिकेशन असिस्टेंट और आउटफिट असिस्टेंट के कुल 260 पदों पर भर्ती के लिए आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। यह भर्ती उन युवाओं के लिए सुनहरा अवसर है जो शिपयार्ड सेक्टर में स्थिर और अच्छी सैलरी वाली सरकारी नौकरी पाना चाहते हैं। ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 21 जनवरी 2026 से शुरू हो चुकी है और उम्मीदवार 16 फरवरी 2026 तक आवेदन कर सकते हैं।
इस भर्ती अभियान के तहत फैब्रिकेशन असिस्टेंट के 113 पद और आउटफिट असिस्टेंट के 147 पद भरे जाएंगे। फैब्रिकेशन असिस्टेंट के अंतर्गत शीट मेटल वर्कर और वेल्डर के पद शामिल हैं, जबकि आउटफिट असिस्टेंट के तहत फिटर, इलेक्ट्रीशियन, मैकेनिक डीजल, मैकेनिक मोटर व्हीकल, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, पेंटर, मशीनिस्ट, क्रेन ऑपरेटर, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, प्लंबर और शिपराइट वुड जैसे कई ट्रेड्स में भर्ती की जाएगी। इस तरह अलग-अलग आईटीआई ट्रेड वाले उम्मीदवारों के लिए मौके उपलब्ध हैं।
क्या होनी चाहिए योग्यता?
शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो उम्मीदवार का दसवीं पास होना जरूरी है और साथ ही संबंधित ट्रेड में आईटीआई एनटीसी सर्टिफिकेट होना चाहिए। इसके अलावा न्यूनतम तीन साल का पोस्ट-क्वालिफिकेशन अनुभव अनिवार्य रखा गया है। अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग को भी अनुभव में गिना जाएगा, लेकिन उससे सैलरी तय नहीं होगी। अनुभव की गणना 7 फरवरी 2026 तक की जाएगी, इसलिए उम्मीदवारों को अपने दस्तावेज उसी हिसाब से तैयार रखने चाहिए।
चयनित उम्मीदवारों को शुरुआती तौर पर 23,300 रुपये प्रति माह का बेसिक कंसोलिडेट वेतन दिया जाएगा। इसके अलावा अतिरिक्त काम के लिए अधिकतम 5,830 रुपये तक का भुगतान भी किया जा सकता है। इस तरह कुल मासिक सैलरी 29,130 रुपये तक पहुंच सकती है। अगर किसी उम्मीदवार के पास कोचीन शिपयार्ड या किसी अन्य बड़े शिपयार्ड में अतिरिक्त अनुभव है, तो उसे इससे ज्यादा वेतन भी मिल सकता है।
उम्र सीमा की बात करें तो सामान्य श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए अधिकतम उम्र 45 साल तय की गई है, जिसकी गणना 7 फरवरी 2026 के आधार पर होगी। आरक्षित वर्गों को सरकारी नियमों के अनुसार उम्र में छूट मिलेगी। ओबीसी उम्मीदवारों को तीन साल और एससी-एसटी उम्मीदवारों को पांच साल की छूट दी जाएगी, जबकि दिव्यांग और पूर्व सैनिकों को भी निर्धारित नियमों के तहत राहत मिलेगी।
आवेदन शुल्क सामान्य, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वर्ग के उम्मीदवारों के लिए 300 रुपये रखा गया है, जबकि एससी, एसटी और दिव्यांग उम्मीदवारों को किसी भी तरह का शुल्क नहीं देना होगा। शुल्क का भुगतान केवल ऑनलाइन माध्यम से ही किया जा सकता है और बिना शुल्क जमा किए आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा।
क्या है चयन की प्रक्रिया?
चयन प्रक्रिया पूरी तरह प्रैक्टिकल टेस्ट पर आधारित होगी, जो कुल 100 अंकों का होगा। अलग-अलग श्रेणियों के लिए न्यूनतम पास अंक तय किए गए हैं। प्रैक्टिकल टेस्ट में सफल उम्मीदवारों की मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी और उसी के आधार पर नियुक्ति की जाएगी। बराबर अंक होने की स्थिति में उम्र में बड़े उम्मीदवार को प्राथमिकता दी जाएगी।
आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों को कोचीन शिपयार्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना होगा और फिर ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरना होगा। सभी जरूरी प्रमाण पत्र, फोटो और दस्तावेज अपलोड करना अनिवार्य है। आवेदन सबमिट करने के बाद उसका प्रिंट या सॉफ्ट कॉपी संभालकर रखना जरूरी है, क्योंकि आगे की प्रक्रिया में इसकी जरूरत पड़ सकती है।
कुल मिलाकर, आईटीआई पास युवाओं के लिए कोचीन शिपयार्ड की यह भर्ती एक मजबूत सरकारी करियर की दिशा में बड़ा कदम साबित हो सकती है। अच्छी सैलरी, प्रतिष्ठित संस्थान और तकनीकी क्षेत्र में काम करने का मौका इस भर्ती को और भी खास बनाता है।
