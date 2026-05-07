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Coal India MT Recruitment 2026: कोल इंडिया में 660 पदों पर निकली मैनेजमेंट ट्रेनी की भर्ती, GATE स्कोर से होगा सीधा चयन

May 07, 2026 03:04 pm ISTPrachi लाइव हिन्दुस्तान
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Coal India MT Recruitment 2026: कोल इंडिया लिमिटेड (CIL) ने मैनेजमेंट ट्रेनी (MT) के पदों पर भर्ती के लिए आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी किया है। इस भर्ती अभियान के माध्यम से कुल 660 रिक्तियों को भरा जाएगा।

Coal India MT Recruitment 2026: कोल इंडिया में 660 पदों पर निकली मैनेजमेंट ट्रेनी की भर्ती, GATE स्कोर से होगा सीधा चयन

Coal India MT Recruitment 2026: सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स के लिए एक शानदार अवसर सामने आया है। महारत्न कंपनी कोल इंडिया लिमिटेड (CIL) ने मैनेजमेंट ट्रेनी (MT) के पदों पर भर्ती के लिए आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी किया है। इस भर्ती अभियान के माध्यम से कुल 660 रिक्तियों को भरा जाएगा। इन 660 पदों में सामान्य श्रेणी के साथ-साथ ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी और एसटी वर्ग के लिए भी पद आरक्षित किए गए हैं। ऑनलाइन आवेदन 12 मई सुबह 10 बजे से शुरू होंगे और 11 जून 2026 शाम 6 बजे तक चलेंगे।

पदों की डिटेल्स और स्ट्रीम

कोल इंडिया ने विभिन्न तकनीकी क्षेत्रों में मैनेजमेंट ट्रेनी की भर्ती निकाली है।

सिविल- 178

इलेक्ट्रिकल - 221

मैकेनिकल - 145

सिस्टम/आईटी - 43

इलेक्ट्रॉनिक्स और टेलीकम्युनिकेशन- 38

जियोलॉजी-15

इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग-11

राजभाषा हिंदी-5

कंपनी सेक्रेटरी-4

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चयन प्रक्रिया: GATE 2026 स्कोर का महत्व

इस भर्ती की सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उम्मीदवारों का चयन किसी अलग लिखित परीक्षा के बजाय GATE 2026 के स्कोर के आधार पर किया जाएगा। उम्मीदवारों द्वारा गेट परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर एक मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। मेरिट में आने वाले अभ्यर्थियों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। गेट स्कोर और मेडिकल फिटनेस के आधार पर फाइनल सिलेक्शन लिस्ट जारी की जाएगी।

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पात्रता मानदंड

शैक्षणिक योग्यता: उम्मीदवार के पास संबंधित ट्रेड में न्यूनतम 60% अंकों के साथ बीई (BE), बीटेक (B.Tech) या बीएससी इंजीनियरिंग की डिग्री होनी चाहिए। आरक्षित वर्ग (SC/ST/PwD) के लिए 5% की छूट के साथ 55% अंक अनिवार्य हैं।

आयु सीमा: आवेदन करने वाले उम्मीदवार की अधिकतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए। हालांकि, सरकारी नियमों के अनुसार आरक्षित श्रेणियों को ऊपरी आयु सीमा में छूट दी जाएगी (ओबीसी को 3 साल और एससी/एसटी को 5 साल)।

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आवेदन शुल्क और प्रक्रिया

शुल्क: सामान्य (General), ओबीसी (OBC) और ईडब्ल्यूएस (EWS) श्रेणी के उम्मीदवारों को 1180 रुपये (1000 रुपये शुल्क + 180 रुपये जीएसटी) का भुगतान करना होगा। एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी और कोल इंडिया के कर्मचारियों को कोई आवेदन शुल्क नहीं देना है।

कैसे करें आवेदन?

कोल इंडिया की आधिकारिक वेबसाइट coalindia.in पर जाएं।

'Career with CIL' सेक्शन में जाकर 'Current Openings' पर क्लिक करें।

'Recruitment of Management Trainees on the basis of GATE 2026' लिंक चुनें।

अपना रजिस्ट्रेशन करें और GATE 2026 का रजिस्ट्रेशन नंबर दर्ज करें।

जरूरी डॉक्यूमेंट अपलोड करें और फीस जमा कर फॉर्म सबमिट करें।

सैलरी और करियर ग्रोथ

चयनित उम्मीदवारों को शुरुआती ट्रेनिंग के दौरान 'E-1' ग्रेड में रखा जाएगा, जहां उन्हें 60,000 से 1,80,000 रुपये के पे-स्केल पर सैलरी मिलेगी। ट्रेनिंग सफलतापूर्वक पूरी होने के बाद उन्हें 'E-1' ग्रेड में कंफर्म कर दिया जाएगा, जिसमें वेतन और भत्ते (जैसे DA, HRA, मेडिकल बेनिफिट्स) और भी बढ़ जाएंगे।

Prachi

लेखक के बारे में

Prachi

शॉर्ट बायो: प्राची लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। पिछले 2 वर्षों से वे करियर, शिक्षा और सरकारी नौकरियों से जुड़े विषयों पर लिख रही हैं। मुश्किल खबरों को आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाना उनकी विशेषता है। वे 2024 से लाइव हिन्दुस्तान की करियर टीम का हिस्सा हैं।

अनुभव और करियर का सफर
प्राची ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत 'नन्ही खबर' से की थी, जहां उन्होंने जमीनी स्तर पर खबरों के महत्व को समझा। इसके बाद, उन्होंने 'सी.वाई. फ्यूचर लिमिटेड' और 'कुटुंब' जैसे प्लेटफॉर्म्स पर बतौर कंटेंट राइटर काम करते हुए अपनी लेखनी और रिसर्च स्किल्स को निखारा। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने के बाद, वे करियर डेस्क पर सक्रिय हैं और छात्रों के लिए करियर विकल्पों, बोर्ड परीक्षाओं, जॉब और प्रतियोगी परीक्षाओं की बारीकियों को कवर कर रही हैं।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि
प्राची ने देश के प्रतिष्ठित भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से इंग्लिश जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा किया है। उनकी शैक्षणिक नींव दिल्ली यूनिवर्सिटी से है, जहां से उन्होंने इतिहास में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इतिहास की अच्छी जानकारी होने के कारण, वे आज की खबरों को बेहतर तरीके से समझ और समझा पाती हैं। यही वजह है कि उनके लेखों में जानकारी पूरी तरह सटीक और अधिक भरोसेमंद होती है।

विजन
प्राची का मानना है कि करियर चुनना केवल एक नौकरी पाना नहीं, बल्कि सही दिशा में अपना भविष्य सुरक्षित करना है। उनका उद्देश्य है कि हर छात्र और अभ्यर्थी तक बिना किसी भ्रम के, सटीक और सही समय पर जानकारी पहुंचे। वे पारदर्शिता और विश्वसनीयता को डिजिटल पत्रकारिता की सबसे बड़ी ताकत मानती हैं।

रुचियां
इतिहास की समझ और पत्रकारिता के जुनून के साथ, प्राची को खाली समय में उपन्यास पढ़ना और विश्व सिनेमा देखना पसंद है, जो उनके लेखन में एक नया दृष्टिकोण जोड़ता है।

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