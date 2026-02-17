CMAT Result 2026: सीमैट 2026 का रिजल्ट cmat.nta.nic.in पर जारी, ऐसे करें अपना स्कोरकार्ड डाउनलोड
NTA CMAT Result 2026: नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने कॉमन मैनेजमेंट एडमिशन टेस्ट (CMAT) 2026 के परिणामों की आधिकारिक घोषणा कर दी है । देश के प्रतिष्ठित मैनेजमेंट संस्थानों में एमबीए (MBA) और अन्य पीजीडीएम कोर्सेज में दाखिला लेने का सपना देख रहे हजारों छात्रों के लिए यह एक बड़ी खबर है । अभ्यर्थी अपना स्कोरकार्ड अब आधिकारिक वेबसाइट cmat.nta.nic.in पर जाकर देख और डाउनलोड कर सकते हैं ।
परीक्षा का सफल आयोजन
इस वर्ष सीमैट (CMAT) परीक्षा का आयोजन 25 जनवरी 2026 को पूरे देश में किया गया था । यह परीक्षा कंप्यूटर आधारित टेस्ट (CBT) मोड में एक ही शिफ्ट में आयोजित हुई थी । परीक्षा की सुगमता सुनिश्चित करने के लिए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने देश के 110 शहरों में कुल 259 परीक्षा केंद्र बनाए थे ।
इस साल परीक्षा के लिए भारी उत्साह देखा गया, कुल 53,453 उम्मीदवारों ने इस परीक्षा के लिए अपना रजिस्ट्रेशन कराया था । रजिस्टर्ड छात्रों में से 41,872 उम्मीदवार परीक्षा में शामिल हुए । इस प्रकार, परीक्षा में उपस्थिति का कुल प्रतिशत 78.33% रहा ।
श्रेणी-वार उम्मीदवारों की भागीदारी
एनटीए द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार, रजिस्टर्ड उम्मीदवारों में महिलाओं की संख्या 27,938 और पुरुषों की संख्या 25,513 थी । परीक्षा में शामिल होने वाले 41,872 उम्मीदवारों में से 19,905 महिलाएं और 21,966 पुरुष थे । वहीं, थर्ड जेंडर श्रेणी से 2 रजिस्टर्ड उम्मीदवारों में से 1 उम्मीदवार परीक्षा में उपस्थित हुआ । श्रेणी के आधार पर देखें तो सामान्य वर्ग से सर्वाधिक 20,502 उम्मीदवार परीक्षा में बैठे, जबकि ओबीसी (NCL) से 12,541 और एससी श्रेणी से 2,540 छात्र शामिल हुए ।
पारदर्शिता और परिणाम की प्रक्रिया
परीक्षा प्रणाली को पारदर्शी बनाए रखने के लिए एनटीए ने उम्मीदवारों को 31 जनवरी से 2 फरवरी 2026 तक अपनी रिस्पॉन्स शीट और प्रोविजनल आंसर-की देखने का मौका दिया था । इस दौरान प्राप्त आपत्तियों की समीक्षा विषय विशेषज्ञों द्वारा की गई, जिसके बाद 'फाइनल आंसर-की' तैयार की गई । आज घोषित परिणाम इसी फाइनल आंसर-की पर आधारित है ।
परीक्षा एक ही शिफ्ट में हुई थी, इसलिए जारी किए गए स्कोरकार्ड में उम्मीदवारों द्वारा प्राप्त अंकों के साथ-साथ उनके परसेंटाइल स्कोर भी दिया गया है ।
स्कोरकार्ड कैसे डाउनलोड करें?
- सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट cmat.nta.nic.in पर जाएं ।
2. होमपेज पर 'CMAT 2026 Scorecard' के लिंक पर क्लिक करें।
3. अपना आवेदन नंबर और जन्मतिथि दर्ज कर लॉगिन करें।
4. आपका परिणाम स्क्रीन पर दिखाई देगा, इसे डाउनलोड करें और भविष्य के लिए प्रिंटआउट ले लें।
यदि किसी भी छात्र को परिणाम को लेकर कोई स्पष्टीकरण चाहिए, तो वे एनटीए के हेल्पलाइन नंबर 011-40759000 पर संपर्क कर सकते हैं या cmat@nta.ac.in पर ईमेल लिख सकते हैं ।
शॉर्ट बायो: प्राची लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। पिछले 2 वर्षों से वे करियर, शिक्षा और सरकारी नौकरियों से जुड़े विषयों पर लिख रही हैं। मुश्किल खबरों को आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाना उनकी विशेषता है। वे 2024 से लाइव हिन्दुस्तान की करियर टीम का हिस्सा हैं।
अनुभव और करियर का सफर
प्राची ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत 'नन्ही खबर' से की थी, जहां उन्होंने जमीनी स्तर पर खबरों के महत्व को समझा। इसके बाद, उन्होंने 'सी.वाई. फ्यूचर लिमिटेड' और 'कुटुंब' जैसे प्लेटफॉर्म्स पर बतौर कंटेंट राइटर काम करते हुए अपनी लेखनी और रिसर्च स्किल्स को निखारा। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने के बाद, वे करियर डेस्क पर सक्रिय हैं और छात्रों के लिए करियर विकल्पों, बोर्ड परीक्षाओं, जॉब और प्रतियोगी परीक्षाओं की बारीकियों को कवर कर रही हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
प्राची ने देश के प्रतिष्ठित भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से इंग्लिश जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा किया है। उनकी शैक्षणिक नींव दिल्ली यूनिवर्सिटी से है, जहां से उन्होंने इतिहास में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इतिहास की अच्छी जानकारी होने के कारण, वे आज की खबरों को बेहतर तरीके से समझ और समझा पाती हैं। यही वजह है कि उनके लेखों में जानकारी पूरी तरह सटीक और अधिक भरोसेमंद होती है।
विजन
प्राची का मानना है कि करियर चुनना केवल एक नौकरी पाना नहीं, बल्कि सही दिशा में अपना भविष्य सुरक्षित करना है। उनका उद्देश्य है कि हर छात्र और अभ्यर्थी तक बिना किसी भ्रम के, सटीक और सही समय पर जानकारी पहुंचे। वे पारदर्शिता और विश्वसनीयता को डिजिटल पत्रकारिता की सबसे बड़ी ताकत मानती हैं।
रुचियां
इतिहास की समझ और पत्रकारिता के जुनून के साथ, प्राची को खाली समय में उपन्यास पढ़ना और विश्व सिनेमा देखना पसंद है, जो उनके लेखन में एक नया दृष्टिकोण जोड़ता है।
विशेषज्ञता
बोर्ड परीक्षा अपडेट्स और रिजल्ट एनालिसिस
करियर काउंसलिंग और नए जमाने के कोर्सेज
सरकारी और प्राइवेट सेक्टर में जॉब अपडेट
एडमिशन प्रक्रिया और कॉम्पिटिटिव एग्जाम गाइडेंस
छात्रों के लिए सॉफ्ट स्किल्स और मोटिवेशनल स्टोरीज
छात्रों के लिए JEE, NEET, UPSC जैसी परीक्षा की तैयारी के लिए टिप्स