टॉप MBA कॉलेजों में दाखिले का मौका, CMAT 2027 के लिए आवेदन शुरू, जानें कब होगी परीक्षा
देश के प्रतिष्ठित मैनेजमेंट संस्थानों से MBA करने का सपना देख रहे युवाओं के लिए बड़ी खबर। NTA ने CMAT 2027 के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू कर दिया है, 20 दिसंबर तक करें आवेदन, 11 फरवरी को परीक्षा होगी!
अगर आप ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी कर चुके हैं या फाइनल ईयर में हैं और देश के जाने-माने मैनेजमेंट संस्थानों से एमबीए (MBA) या अन्य पोस्ट ग्रेजुएट मैनेजमेंट कोर्स करने का सपना देख रहे हैं, तो आपके लिए बेहद जरूरी खबर है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (NTA) ने कॉमन मैनेजमेंट एडमिशन टेस्ट (CMAT) 2027 के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है। एनटीए द्वारा 23 नवंबर 2026 को जारी नोटिस के अनुसार, शैक्षणिक सत्र 2027-28 में मैनेजमेंट कोर्सेज में दाखिले के लिए इच्छुक उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट cmat.nta.nic.in पर जाकर अपना आवेदन जमा कर सकते हैं।
20 दिसंबर तक करें आवेदन, 11 फरवरी 2027 को होगी परीक्षा
नेशनल टेस्टिंग एजेंसी द्वारा जारी शेड्यूल के तहत उम्मीदवार 20 दिसंबर 2026 तक ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पूरा कर सकते हैं। वहीं, इस राष्ट्रीय स्तर की प्रवेश परीक्षा का आयोजन 11 फरवरी 2027 को किया जाएगा। एनटीए ने छात्रों को सलाह दी है कि वे अंतिम तिथि पर वेबसाइट पर होने वाले भारी ट्रैफिक और तकनीकी दिक्कतों से बचने के लिए समय रहते अपना आवेदन फॉर्म भर लें।
आवेदन शुल्क
सामान्य वर्ग के पुरुष उम्मीदवारों के लिए शुल्क 2500 रुपये है। सामान्य महिला उम्मीदवारों, Gen-EWS/SC/ST/PwD/OBC-(NCL) और थर्ड जेंडर उम्मीदवारों के लिए शुल्क 1250 रुपये है।
क्यों खास है CMAT परीक्षा?
CMAT भारत की सबसे प्रमुख नेशनल लेवल की मैनेजमेंट प्रवेश परीक्षाओं में से एक है। इसके स्कोर के आधार पर देश भर के अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (AICTE) से मान्यता प्राप्त सैकड़ों सरकारी और प्राइवेट बिजनेस स्कूलों, यूनिवर्सिटीज और मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट में MBA, PGDM और अन्य मैनेजमेंट कोर्सेज में दाखिला मिलता है। यह परीक्षा कंप्यूटर आधारित मोड (CBT) में आयोजित की जाती है, जिसमें क्वांटिटेटिव टेक्नीक्स एंड डेटा इंटरप्रिटेशन, लॉजिकल रीजनिंग, लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन, जनरल अवेयरनेस और इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप से जुड़े प्रश्न पूछे जाते हैं।
ऑनलाइन आवेदन करने के आसान स्टेप्स
- सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट cmat.nta.nic.in पर जाएं।
2. होमपेज पर उपलब्ध ‘CMAT 2027 Registration’ लिंक पर क्लिक करें।
3. अपना नाम, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर दर्ज करके नया रजिस्ट्रेशन पूरा करें, जिससे आपको एप्लीकेशन नंबर प्राप्त होगा।
4. लॉग-इन करने के बाद आवेदन फॉर्म में अपनी व्यक्तिगत और शैक्षणिक जानकारी ध्यान से भरें तथा पसंदीदा परीक्षा शहर चुनें।
5. निर्धारित फॉर्मेट में अपनी पासपोर्ट साइज फोटो और सिग्नेचर अपलोड करें।
ऑनलाइन माध्यम से आवेदन शुल्क का भुगतान करें और भविष्य के लिए कन्फर्मेशन पेज डाउनलोड कर उसका प्रिंटआउट सुरक्षित रख लें।
छात्रों को सलाह दी जाती है कि फॉर्म सबमिट करने से पहले आधिकारिक इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में दिए गए सभी दिशा-निर्देशों को ध्यान से जरूर पढ़ लें।
लेखक के बारे मेंPrachi
शॉर्ट बायो: प्राची लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। पिछले 2 वर्षों से वे करियर, शिक्षा और सरकारी नौकरियों से जुड़े विषयों पर लिख रही हैं। मुश्किल खबरों को आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाना उनकी विशेषता है। वे 2024 से लाइव हिन्दुस्तान की करियर टीम का हिस्सा हैं।
अनुभव और करियर का सफर
प्राची ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत 'नन्ही खबर' से की थी, जहां उन्होंने जमीनी स्तर पर खबरों के महत्व को समझा। इसके बाद, उन्होंने 'सी.वाई. फ्यूचर लिमिटेड' और 'कुटुंब' जैसे प्लेटफॉर्म्स पर बतौर कंटेंट राइटर काम करते हुए अपनी लेखनी और रिसर्च स्किल्स को निखारा। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने के बाद, वे करियर डेस्क पर सक्रिय हैं और छात्रों के लिए करियर विकल्पों, बोर्ड परीक्षाओं, जॉब और प्रतियोगी परीक्षाओं की बारीकियों को कवर कर रही हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
प्राची ने देश के प्रतिष्ठित भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से इंग्लिश जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा किया है। उनकी शैक्षणिक नींव दिल्ली यूनिवर्सिटी से है, जहां से उन्होंने इतिहास में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इतिहास की अच्छी जानकारी होने के कारण, वे आज की खबरों को बेहतर तरीके से समझ और समझा पाती हैं। यही वजह है कि उनके लेखों में जानकारी पूरी तरह सटीक और अधिक भरोसेमंद होती है।
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रुचियां
इतिहास की समझ और पत्रकारिता के जुनून के साथ, प्राची को खाली समय में उपन्यास पढ़ना और विश्व सिनेमा देखना पसंद है, जो उनके लेखन में एक नया दृष्टिकोण जोड़ता है।
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