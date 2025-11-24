CMAT 2026: MBA कोर्स में एडमिशन के लिए आज आवेदन की आखिरी तारीख, जल्दी करें रजिस्ट्रेशन

संक्षेप: CMAT 2026: कॉमन मैनेजमेंट एडमिशन टेस्ट (CMAT) 2026 के लिए आवेदन करने की आखिरी तारीख आज 24 नवंबर, 2025 है। CMAT की आधिकारिक वेबसाइट cmat.nta.nic.in पर जाकर अपना रजिस्ट्रेशन पूरा करें।

Mon, 24 Nov 2025 10:39 AM

CMAT 2026: जो छात्र मैनेजमेंट कोर्स (MBA/PGDM) में एडमिशन लेना चाहते हैं, उनके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट है। कॉमन मैनेजमेंट एडमिशन टेस्ट (CMAT) 2026 के लिए आवेदन करने की आखिरी तारीख आज 24 नवंबर, 2025 है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) द्वारा आयोजित इस परीक्षा के लिए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया आज समाप्त हो जाएगी।

ऐसे में, जिन उम्मीदवारों ने अभी तक फॉर्म नहीं भरा है, उन्हें सलाह दी जाती है कि वे तुरंत CMAT की आधिकारिक वेबसाइट cmat.nta.nic.in पर जाकर अपना रजिस्ट्रेशन पूरा करें। यह परीक्षा देश भर के कई प्रमुख मैनेजमेंट संस्थानों में एडमिशन का रास्ता खोलती है।

आवेदन से जुड़ी महत्वपूर्ण तिथियां: आवेदन करने की अंतिम तिथि: 24 नवंबर, 2025

शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि: 25 नवंबर, 2025

करेक्शन विंडो (सुधार का मौका): यदि फॉर्म भरने में कोई गलती हो जाती है, तो उम्मीदवार 26 नवंबर से 28 नवंबर, 2025 के बीच अपनी जानकारी में सुधार कर सकेंगे।

पात्रता और परीक्षा पैटर्न- पात्रता इस परीक्षा के लिए वे उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं जिनके पास किसी भी विषय में ग्रैजुएशन की डिग्री है। साथ ही, वे छात्र भी आवेदन कर सकते हैं जो शैक्षणिक वर्ष 2026-27 में प्रवेश शुरू होने से पहले अपनी फाइनल ईयर की डिग्री का रिजल्ट घोषित होने की उम्मीद कर रहे हैं।

परीक्षा पैटर्न CMAT 2026 एक कंप्यूटर आधारित टेस्ट (CBT) मोड में आयोजित किया जाएगा, जिसकी अवधि तीन घंटे होगी।

प्रश्नों की संख्या: कुल 100 प्रश्न पूछे जाएंगे।

कुल अंक: परीक्षा 400 अंकों की होगी।

मार्किंग स्कीम: प्रत्येक सही उत्तर के लिए 4 अंक दिए जाएंगे, जबकि प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1 अंक नेगेटिव मार्किंग के रूप में काटा जाएगा। जिन प्रश्नों का उत्तर नहीं दिया जाएगा, उनके लिए कोई अंक नहीं मिलेगा।

परीक्षा के विषय: यह परीक्षा उम्मीदवारों की विभिन्न क्षमताओं का मूल्यांकन करती है, जिसमें ये पार्ट शामिल हैं।

क्वांटिटेटिव टेक्निक्स और डेटा इंटरप्रिटेशन

लॉजिकल रीजनिंग

लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन

जनरल अवेयरनेस

इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप

आवेदन शुल्क: सामान्य वर्ग के पुरुष उम्मीदवारों के लिए शुल्क 2500 रुपये है। सामान्य महिला उम्मीदवारों, Gen-EWS/SC/ST/PwD/OBC-(NCL) और थर्ड जेंडर उम्मीदवारों के लिए शुल्क 1250 रुपये है।

कैसे करें रजिस्ट्रेशन? सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट cmat.nta.nic.in पर जाएं।

होम पेज पर CMAT 2026 Registration लिंक पर क्लिक करें।

नया पेज खुलने पर मांगी गई जानकारी भरकर पहले रजिस्ट्रेशन करें।

रजिस्ट्रेशन के बाद, अपने क्रेडेंशियल्स का उपयोग करके लॉगिन करें।

आवेदन फॉर्म भरें और ऑनलाइन माध्यम से शुल्क जमा करें।