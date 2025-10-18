CMAT 2026: मैनेजमेंट कोर्सेज में एडमिशन के लिए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया शुरू, ऐसे करें अप्लाई

संक्षेप: नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने कॉमन मैनेजमेंट एडमिशन टेस्ट यानी CMAT-2026 के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया शुरू कर दी है। यह परीक्षा देशभर के मैनेजमेंट कॉलेजों में MBA, PGDM जैसे कोर्सेज में दाखिले के लिए आयोजित की जाती है।

Sat, 18 Oct 2025 05:52 PM

मैनेजमेंट कोर्सेज में एडमिशन की तैयारी कर रहे उम्मीदवारों के लिए बड़ी खबर है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने कॉमन मैनेजमेंट एडमिशन टेस्ट यानी CMAT-2026 के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया शुरू कर दी है। जो कैंडिडेट कॉमन मैनेजमेंट कोर्सेस में एडमिशन चाहते हैं, वो NTA की आधिकारिक वेबसाइट cmat.nta.nic.in पर जाकर फॉर्म भर सकते हैं।

यह परीक्षा देशभर के मैनेजमेंट कॉलेजों में MBA, PGDM जैसे कोर्सेज में दाखिले के लिए आयोजित की जाती है। अगर आप भी इन कोर्सेज में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो लास्ट डेट खत्म होने से पहले आवेदन जरूर कर लें। बता दें कि ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तारीख 17 नवंबर 2025 है।

CMAT-2026 रजिस्ट्रेशन से जुड़े अहम डेट्स

फीस जमा करने की लास्ट डेट: 18 नवंबर 2025

एप्लिकेशन फॉर्म करेक्शन विंडो: 20 नवंबर से 21 नवंबर 2025 तक

उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे लास्ट डेट का इंतजार न करें और समय रहते आवेदन प्रक्रिया पूरी कर लें।

CMAT एग्जाम पैटर्न और सब्जेक्ट्स

CMAT-2026 परीक्षा कंप्यूटर बेस्ड मोड (CBT) में आयोजित की जाएगी। इस परीक्षा का उद्देश्य उम्मीदवारों की मैनेजमेंट से जुड़ी समझ और क्षमता को परखना है। साथ ही हमें उम्मीदवारों को यह जानना बेहद जरूरी है कि परीक्षा में किन विषयों से प्रश्न पूछे जाएंगे। चलिए जानते हैं। विषय है-

क्वांटिटेटिव टेक्निक्स एंड डाटा इंटरप्रिटेशन

लॉजिकल रीजनिंगलैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन

जनरल अवेयरनेस

इनोवेंशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप

अगर आप CMAT-2026 का रजिस्ट्रेशन खुद से करना चाहते हैं, तो नीचे दिए कुछ स्टेप्स फॉलो करके फॉर्म को भर सकते हैं-

सबसे पहले cmat.nta.nic.in वेबसाइट पर जाएं।

फिर होमपेज पर दिए गए “CMAT 2026 Registration” लिंक पर क्लिक करें।

अब नया पेज खुलने पर नई रजिस्ट्रेशन करें और लॉगिन डिटेल्स बनाएं।

इसके बाद एप्लिकेशन फॉर्म भरें और सभी जरूरी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करें।

एप्लिकेशन फीस का ऑनलाइन भुगतान करें।

फॉर्म सबमिट करने के बाद उसका प्रिंट आउट निकाल लें और सुरक्षित रखें।

एप्लीकेशन फीस कितनी है? सामान्य श्रेणी (General): 2500 रुपए

महिला, एससी, एसटी, ओबीसी (एनसीएल), ईडब्ल्यूएस, पीडब्ल्यूडी और थर्ड जेंडर श्रेणी: 1250 रुपए

भुगतान ऑनलाइन माध्यम से किया जा सकता है, जैसे डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, UPI या नेट बैंकिंग।