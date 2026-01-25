CMAT 2026 Exam Today: आज है सीमैट 2026 की परीक्षा, केंद्र पर जाने से पहले जान लें ये सख्त नियम

संक्षेप: CMAT 2026 Today: एनटीए द्वारा आज देशभर के विभिन्न शहरों में 'कॉमन मैनेजमेंट एडमिशन टेस्ट' (CMAT 2026) का आयोजन किया जाएगा। एडमिट कार्ड पर दिए गए रिपोर्टिंग समय का सख्ती से पालन करें।

CMAT 2026 Exam Day Guidelines: नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) द्वारा आज देशभर के विभिन्न शहरों में 'कॉमन मैनेजमेंट एडमिशन टेस्ट' (CMAT 2026) का आयोजन किया जाएगा। देश के प्रतिष्ठित एमबीए (MBA) और मैनेजमेंट कॉलेजों में दाखिला दिलाने वाली यह महत्वपूर्ण परीक्षा कंप्यूटर आधारित टेस्ट (CBT) मोड में आयोजित की जाती है। हजारों छात्र अपनी तैयारी के साथ आज इस परीक्षा में शामिल होंगे।

समय पर पहुंचना है अनिवार्य छात्रों के लिए सबसे महत्वपूर्ण सलाह यह है कि वे अपने एडमिट कार्ड पर दिए गए रिपोर्टिंग समय का सख्ती से पालन करें। गेट बंद होने के समय के बाद किसी भी उम्मीदवार को परीक्षा केंद्र के अंदर जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। ट्रैफिक और सुरक्षा जांच की प्रक्रियाओं को ध्यान में रखते हुए, छात्रों को केंद्र पर कम से कम एक घंटा पहले पहुंचने की सलाह दी गई है।

एडमिट कार्ड और जरूरी डॉक्यूमेंट परीक्षा केंद्र पर प्रवेश पाने के लिए उम्मीदवारों के पास एडमिट कार्ड का प्रिंटआउट होना अनिवार्य है। एडमिट कार्ड के साथ-साथ एक वैलिड फोटो आईडी कार्ड (जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी या पासपोर्ट) की ओरिजनल कॉपी ले जाना न भूलें। इसके अलावा, उम्मीदवारों को अपनी एक पासपोर्ट साइज फोटो भी साथ रखनी चाहिए, जिसे अटेंडेंस शीट पर चिपकाया जाएगा।

क्या करें और क्या न करें परीक्षा केंद्र के अंदर सख्त नियमों का पालन किया जाएगा। छात्रों को केवल पारदर्शी पेन, एडमिट कार्ड और फोटो आईडी कार्ड ले जाने की अनुमति है। परीक्षा हॉल के भीतर मोबाइल फोन, स्मार्ट वॉच, कैलकुलेटर, ब्लूटूथ डिवाइस, किसी भी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक गैजेट, बैग या किताबों को ले जाना पूरी तरह से प्रतिबंधित है। यदि कोई छात्र इन नियमों का उल्लंघन करता पाया जाता है, तो उसे परीक्षा से वंचित कर दिया जा सकता है।

परीक्षा का प्रारूप और ड्रेस कोड CMAT परीक्षा में क्वांटिटेटिव तकनीक, लॉजिकल रीजनिंग, भाषा दक्षता, सामान्य जागरूकता और इनोवेशन एवं एंटरप्रेन्योरशिप जैसे विषयों से सवाल पूछे जाते हैं। सुरक्षा कारणों से छात्रों को सलाह दी गई है कि वे हल्के कपड़े पहनें और बड़े बटन वाले कपड़े या जूते पहनने से बचें। कीमती गहने या धातु की वस्तुएं पहनकर आने पर तलाशी के दौरान परेशानी हो सकती है।