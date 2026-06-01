"अच्छे अंक लाने हैं तो सोशल मीडिया से दूरी बनाएं"- CM योगी, छात्रों को बांटे ₹1 लाख, टैबलेट और मेडल
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य के मेधावी छात्रों को संबोधित करते हुए कहा कि यदि जीवन में सचमुच आगे बढ़ना है और अच्छे अंक लाने हैं, तो सोशल मीडिया के मायाजाल से तुरंत दूर हो जाएं।
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य के मेधावी छात्रों को जीवन में बड़ी सफलता हासिल करने का एक अनोखा और बेहद जरूरी 'सक्सेस मंत्र' दिया है। लखनऊ में आयोजित माध्यमिक शिक्षा विभाग के एक भव्य राज्य स्तरीय सम्मान समारोह में यूपी बोर्ड, सीबीएसई और आईसीएसई सहित सभी बोर्ड के कुल 1682 मेधावी छात्र-छात्राओं को सम्मानित किया गया। इस ऐतिहासिक मौके पर मुख्यमंत्री ने देश के भविष्य छात्रों को संबोधित करते हुए कहा कि यदि जीवन में सचमुच आगे बढ़ना है और अच्छे अंक लाने हैं, तो सोशल मीडिया के मायाजाल से तुरंत दूर हो जाएं।
"इंटरव्यू में ज्ञान परखा जाएगा, सोशल मीडिया के फॉलोअर्स नहीं"
छात्रों को व्यावहारिक सीख देते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि युवाओं को अपनी आदतें बदलनी होंगी। उन्होंने डिजिटल युग के खतरों से आगाह करते हुए कहा, "छात्रों को नियमित रूप से समाचार पत्र पढ़ने चाहिए और टीवी पर भी सिर्फ न्यूज ही देखनी चाहिए। जब आप भविष्य में किसी बड़ी नौकरी के इंटरव्यू में बैठेंगे, तो वहां आपका वास्तविक ज्ञान परखा जाएगा। वहां कोई भी अधिकारी आपसे यह नहीं पूछेगा कि आपके सोशल मीडिया पर कितने फॉलोअर्स हैं।" सीएम ने आगे जोड़ा कि आज सोशल मीडिया पर अधिकतर झूठ और भ्रामक चीजें परोसी जाती हैं, जो छात्रों को उनके लक्ष्य से भटका देती हैं।
परीक्षा के कठिन सवालों पर परीक्षकों को दी नसीहत
भाषण के दौरान मुख्यमंत्री ने एक बेहद दिलचस्प और हल्की-फुल्की बात भी कही, जिससे वहां मौजूद सभी छात्र हंस पड़े। उन्होंने परीक्षा लेने वाले परीक्षकों (Paper Setters) पर चुटकी लेते हुए कहा कि वे आखिर छात्रों से इतने कठिन सवाल क्यों पूछते हैं? मुख्यमंत्री ने मुस्कुराते हुए कहा, "कई बार तो इतने ज्यादा कठिन और घुमावदार सवाल पूछ लिए जाते हैं कि खुद परीक्षकों के पास भी उनका सही उत्तर नहीं होता है।" उन्होंने परीक्षा को तनावमुक्त और तार्किक बनाने पर जोर दिया।
मेधावियों पर हुई इनामों की बौछार: मिले टैबलेट और लाखों रुपये
समारोह के दौरान मुख्यमंत्री ने मेधावियों का हौसला बढ़ाने के लिए पुरस्कारों का वितरण किया। इस भव्य समारोह में सीधे तौर पर शामिल होने वाले शीर्ष मेधावियों को एक-एक लाख रुपये की नकद राशि, एक शानदार टैबलेट, मेडल और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। इसके साथ ही, राज्य के अन्य बाकी 1459 मेधावी छात्रों को उनके संबंधित जिलों में आयोजित भव्य स्थानीय सम्मान समारोहों में सम्मानित किया गया। जिला स्तर पर इन होनहारों को 21-21 हजार रुपये की सम्मान राशि, मेडल और प्रशस्ति पत्र सौंपे गए।
लेखक के बारे मेंPrachi
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