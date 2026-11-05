नीट खत्म कीजिए; CM विजय ने नीलेकणि टास्क फोर्स के सामने क्या रखी मांग
तमिलनाडु के मुख्यमंत्री विजय ने नीलेकणि टास्क फोर्स से मुलाकात में नीट खत्म करने की मांग दोहराई। सरकार चाहती है कि मेडिकल दाखिला अब 12वीं के अंकों पर ही हो।
तमिलनाडु ने नीट पर अपना रुख एक बार फिर साफ कर दिया है। इस बार बात सीधे उस पैनल के सामने रखी गई जो देश की परीक्षा व्यवस्था को सुधारने का रास्ता खोज रहा है। मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय ने बुधवार को कहा कि राज्य सरकार नीट और ऐसी तमाम प्रवेश परीक्षाओं के खिलाफ है। उनकी मांग सीधी है। मेडिकल दाखिला 12वीं के अंकों पर हो।
सचिवालय में हुई बैठक
चेन्नई के सचिवालय में बुधवार को हाई-पावर्ड टास्क फोर्स के अध्यक्ष नंदन नीलेकणि मुख्यमंत्री से मिलने पहुंचे। उनके साथ आईआईटी मद्रास के निदेशक वी कामकोटि थे। पूर्व केंद्रीय शिक्षा सचिव अनीता करवाल भी मौजूद रहीं। एकस्टेप फाउंडेशन के सीईओ शंकर मारुवाडा भी बैठक का हिस्सा बने।
सरकारी विज्ञप्ति के मुताबिक राज्य सरकार ने टास्क फोर्स के सामने अपनी सिफारिश रखी। नीट और इसी तरह की परीक्षाएं मेडिकल और दूसरे कोर्सों के दाखिले के लिए पूरी तरह खत्म की जाएं। इनकी जगह कक्षा 12 या इंटरमीडिएट के अंकों को आधार बनाया जाए।
विधानसभा पहले ही पास कर चुकी प्रस्ताव
सरकार ने बैठक में एक और बात याद दिलाई। इसी साल 11 अगस्त को तमिलनाडु विधानसभा ने नीट के विरोध में सर्वसम्मति से प्रस्ताव पास किया था। यानी इस मुद्दे पर सदन में कोई दो रायनहीं रही। राज्य की यह आवाज किसी एक पार्टी की नहीं बल्कि पूरी विधानसभा की है। सरकार यही संदेश टास्क फोर्स तक पहुंचाना चाहती थी।
टास्क फोर्स बनी कैसे
इसकी पृष्ठभूमि थोड़ी लंबी है। करीब एक महीने तक सीजेपी की अगुवाई में छात्रों का प्रदर्शन चला। नतीजा यह हुआ कि 25 जुलाई को तत्कालीन शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना पड़ा। इसके बाद अगस्त में केंद्र सरकार ने नीलेकणि की अध्यक्षता में यह टास्क फोर्स बनाई।
केंद्र का कहना है कि पैनल कई मोर्चों पर काम कर रहा है। परीक्षा की सुरक्षा और पारदर्शिता उसके एजेंडे में सबसे ऊपर हैं। परीक्षा तक छात्रों की पहुंच और जरूरी ढांचे की जांच भी हो रही है। छात्रों की मानसिक सेहत पर भी ध्यान है। साथ ही देखा जा रहा है कि तकनीक से व्यवस्था को कैसे मजबूत किया जाए। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी यानी एनटीए की परीक्षाएं भी इसके दायरे में आती हैं।
एनटीए खत्म करने की भी उठी मांग
इससे पहले स्टेट प्लेटफॉर्म फॉर कॉमन स्कूल सिस्टम-तमिलनाडु ने भी टास्क फोर्स से यही बात कही थी। संगठन ने एनटीए को खत्म करने की मांग की। उसने स्नातक स्तर की सभी केंद्रीकृत प्रवेश परीक्षाएं बंद करने को भी कहा। उसका एतराज इस बात पर है कि नीट को मेडिकल दाखिले का इकलौता दरवाजा बना दिया गया है।
पुरानी व्यवस्था की याद
नीट के आने से पहले तमिलनाडु में मेडिकल कॉलेजों का दाखिला 12वीं के अंकों पर ही होता था। राज्य के नेता तब से यही दलील देते आ रहे हैं। उनका कहना है कि नीट में स्टेट बोर्ड के बच्चे पिछड़ जाते हैं। राष्ट्रीय सिलेबस पढ़ने वाले छात्रों को बढ़त मिल जाती है। जिन बच्चों के पास महंगी कोचिंग तक पहुंच है उन्हें भी फायदा होता है। गांव और छोटे शहरों के छात्र इस दौड़ में अक्सर पीछे छूट जाते हैं। तमिलनाडु का तर्क यह है कि जो बच्चा बारह साल स्कूल में पढ़ा हो उसकी मेहनत का हिसाब उसके बोर्ड नतीजों में दिखना चाहिए। एक दिन की परीक्षा से उसकी पूरी पढ़ाई तौलना सही नहीं है।
लेखक के बारे मेंHimanshu Tiwari
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