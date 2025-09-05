दिल्ली के सीएम श्री स्कूल की दाखिला प्रकिया में बदलाव, 13 को एंट्रेंट टेस्ट; कब आएगा एडमिट कार्ड

दिल्ली सरकार ने अपने नए सीएम श्री स्कूलों में दाखिले के लिए जारी शेड्यूल में थोड़ा बदलाव किया है। इस बदलाव के तहत एंट्रेंट टेस्ट और संबंधित डेट को लगभग दो सप्ताह के लिए आगे बढ़ा दिया है। एंट्रेस टेस्ट अब 13 सितंबर को आयोजित किया जाएगा।

दिल्ली सरकार ने अपने नए सीएम श्री स्कूलों में दाखिले के लिए जारी शेड्यूल में थोड़ा बदलाव किया है। इस बदलाव के तहत एंट्रेंट टेस्ट और संबंधित डेट को लगभग दो सप्ताह के लिए आगे बढ़ा दिया है। शिक्षा निदेशालय (डीओई) के अनुसार, एग्जाम के लिए एडमिट कार्ड अब 10 सितंबर से उपलब्ध होंगे, जबकि कक्षा 6, 7 और 8 के लिए एंट्रेस टेस्ट 13 सितंबर को आयोजित किया जाएगा। इससे पहले, एग्जाम की डेट 6 सितंबर के लिए निर्धारित की गई थी और एडमिट कार्ड 23 अगस्त को जारी किए जाने थे।

डीओई के मुताबिक, यह एग्जाम द्विभाषी ओएमआर (ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन) फॉर्मेंट में आयोजित किया जाएगा, जिसमें हिंदी, अंग्रेजी, सामान्य ज्ञान, मेंटल एबिलिटी और न्यूमेरिकल एप्टिट्यूड जैसे विषय शामिल होंगे। यह एग्जाम ढाई घंटे का होगा, जिसमें विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए अतिरिक्त समय होगा। शिक्षा निदेशालय ने बताया कि चयनित छात्रों की फाइनल लिस्ट 10 सितंबर को प्रकाशित की जाएगी और दाखिला प्रक्रिया सितंबर के मध्य तक पूरी हो जाएगी।

डीओई ने कहा कि सीएम श्री स्कूल, दिल्ली सरकार की एक नई पहल है जिसका उद्देश्य सार्वजनिक शिक्षा को मजबूत करना और छात्रों को आधुनिक, सुसज्जित संस्थानों तक पहुंच प्रदान करना है। दिल्ली सरकार ने अपने 2025-26 के बजट में इन स्कूलों के लिए 100 करोड़ रुपये के आवंटन की घोषणा की थी। ये स्कूल केंद्र के पीएम श्री स्कूलों की तर्ज पर डिजाइन किए गए हैं और राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 के अनुरूप बनाए गए हैं।

सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों के छात्रों के लिए सीटें रिजर्व इन स्कूलों में एडमिशन के लिए आधी सीटें सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों के छात्रों के लिए रिजर्व होंगी, जिनमें शिक्षा निदेशालय, दिल्ली नगर निगम, नई दिल्ली नगर पालिका परिषद, केंद्रीय विद्यालय और नवोदय विद्यालय शामिल हैं। एससी, एसटी, ओबीसी (नॉन-क्रीमी लेयर) जैसी वंचित श्रेणियों के छात्रों और विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को पात्रता मानदंड में 5 प्रतिशत की छूट मिलेगी।

सभी सीएम श्री स्कूलों में एआई-पावर्ड लाइब्रेरी, स्मार्ट क्लासरूम, बायोमेट्रिक एटेंडेंस सिस्टम और रोबोटिक्स लैब जैसा एडवांस्ड इंफ्रास्ट्रक्चर होगा। इन स्कूलों को सौर ऊर्जा से चलाने और जीरे-वेस्ट प्रथाओं का पालन करने की भी योजना है, जिससे दैनिक स्कूली शिक्षा में स्थिरता को एकीकृत किया जा सके।