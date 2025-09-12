CM SHRI Admission Test 2025 admit card: Delhi CM SHRI school admit card out at edudel nic in download direct link CM Shri Admission Test Admit Card Link : दिल्ली सीएम श्री स्कूल टेस्ट एडमिट कार्ड edudel.nic.in पर जारी, डाउनलोड, Career Hindi News - Hindustan
Pankaj Vijay लाइव हिन्दुस्तानFri, 12 Sep 2025 10:48 AM
CM SHRI Admission Test 2025 admit card , edudel.nic.in : दिल्ली शिक्षा निदेशालय ने सीएम श्री स्कूल एडमिशन टेस्ट 2025 के एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं। परीक्षार्थी निदेशालय की आधिकारिक वेबसाइट edudel.nic.in पर जाकर एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। सीएम श्री स्कूलों की कक्षा 6, 7 और 8 में दाखिले के लिए एंट्रेस टेस्ट 13 सितंबर को सिंगल शिफ्ट में सुबह 11 बजे से 1.30 बजे तक आयोजित किया जाएगा। परीक्षा सुबह 11 बजे से 1.30 बजे तक होगी।

यह एग्जाम द्विभाषी ओएमआर (ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन) फॉर्मेंट में आयोजित किया जाएगा, जिसमें हिंदी, अंग्रेजी, सामान्य ज्ञान, मेंटल एबिलिटी और न्यूमेरिकल एप्टिट्यूड जैसे विषय शामिल होंगे। यह एग्जाम ढाई घंटे का होगा, जिसमें विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए अतिरिक्त समय होगा। सीएम श्री प्रवेश परीक्षा में 100 प्रश्न होंगे, प्रत्येक प्रश्न एक अंक का होगा, कुल 100 अंक होंगे। परीक्षा पूरी करने के लिए उम्मीदवारों के पास 150 मिनट का समय होगा। प्रवेश परीक्षा ओएमआर शीट पर आयोजित की जाएगी और इसमें हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में प्रश्न होंगे।

स्कूलों में एडमिशन के लिए आधी सीटें सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों के छात्रों के लिए रिजर्व होंगी, जिनमें शिक्षा निदेशालय, दिल्ली नगर निगम, नई दिल्ली नगर पालिका परिषद, केंद्रीय विद्यालय और नवोदय विद्यालय शामिल हैं। एससी, एसटी, ओबीसी (नॉन-क्रीमी लेयर) जैसी वंचित श्रेणियों के छात्रों और विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को पात्रता मानदंड में 5 प्रतिशत की छूट मिलेगी।

CM SHRI Admission Test 2025 admit card Direct Link

सीएम श्री प्रवेश परीक्षा 2025 एडमिट कार्ड: कैसे डाउनलोड करें

1. शिक्षा निदेशालय की आधिकारिक वेबसाइट edudel.nic.in पर जाएं।

2. होम पेज पर उपलब्ध सीएम श्री प्रवेश परीक्षा 2025 एडमिट कार्ड लिंक पर क्लिक करें।

3. एक नया पेज खुलेगा जहां उम्मीदवारों को लॉगिन विवरण दर्ज करना होगा।

4. सबमिट पर क्लिक करें और आपका एडमिट कार्ड दिखेगा।

5. एडमिट कार्ड चेक कर डाउनलोड करें। इसका प्रिंट आउट भी ले लें।

