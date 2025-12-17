CLAT Topper : पटना के यशवर्धन बने बिहार के क्लैट टॉपर, शौर्य झारखंड में नंबर 1

संक्षेप: CLAT Result : पटना के यशवर्धन ऑल इंडिया 26वां रैंक प्राप्त कर बिहार के साथ इस्ट जोन के भी टॉपर बने। उन्हें 107.75 अंक प्राप्त हुआ है। बिहार में दूसरे स्थान पर संस्थान के करण दत्त को प्राप्त हआ है।

कंसोर्टियम ऑफ नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज (सीएनएलयू) ने संयुक्त विधि प्रवेश परीक्षा (क्लैट) 2026 का रिजल्ट जारी कर दिया है। रिजल्ट वेबसाइट consortiumofnlus.ac.in/clat-2026 पर जाकर देख सकते हैं। परीक्षा सात दिसंबर को हुई थी। परीक्षा भारत के 25 राज्यों के 156 केंद्रों पर आयोजित की गई थी। इसमें लॉ प्रेप ट्यूटोरियल पटना के यशवर्धन ऑल इंडिया 26वां रैंक प्राप्त कर बिहार के साथ इस्ट जोन के भी टॉपर बने। उन्हें 107.75 अंक प्राप्त हुआ है। बिहार में दूसरे स्थान पर संस्थान के करण दत्त को प्राप्त हआ है। अन्य छात्र जिन्होंने अपनी जगह टॉप थ्री नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी में बनायी है उनमें परिधि श्रेष्ठता, रुद्रवीर, तथागत, जिया, चैतन्य, शिवांगी, शिवाली, राज, शानवी, नित्या, सिद्धार्थ, दिया, आरव, देवेंद्र, साक्षी सिंह, हर्ष, शुभांग, शनभी कश्यप, कौस्तुबी, सान्वी, राज नंदिनी, अलका, शिवांश, सुंदरम, अद्विका, जहरा, अदिति नयन, स्मृति, पीयूष, अक्षिता आदि शामिल हैं।

बिहार से 70 प्रतिशत छात्रों ने पायी सफलता : क्लैट यूजी और पीजी में भी बिहार के छात्रों का दबदवा रहा है। क्लैट पीजी में भी टॉप 100 में दो छात्रों ने बाजी मारी है। क्लैट में शामिल होने के लिए बिहार से 5434 छात्रों ने फॉर्म भरा था, लेकिन परीक्षा में 5308 परीक्षार्थी ही शामिल हो सकें। इसमें से 70 प्रतिशत से अधिक छात्रों ने सफलता पायी है। यूजी (पांच वर्षीय एलएलबी) के लिए 5010 परीक्षार्थियों को शामिल होना था, लेकिन परीक्षा में 4909 परीक्षार्थी शामिल हुए। यूजी में सफलता का प्रतिशत 70 रहा। पीजी (एलएलएम) के लिए 424 परीक्षार्थियों को शामिल होना था, लेकिन परीक्षा में 399 परीक्षार्थी ही शामिल हुए। पीजी में सफलता का प्रतिशत लगभग 72 रहा। इस बार बिहार का रिजल्ट काफी बेहतर रहा है।

यशवर्धन ने कहा, प्रतिदिन 6-7 घंटे पढ़ाई की

यश ने कहा कि 6-7 घंटे प्रतिदिन पढ़ाई कर यह सफलता हासिल की है। उनके पिता सुभाष कुमार सहकारिता विभाग में संयुक्त निबंधक हैं। माता संध्या कुमारी गृहिणी हैं। बताया कि 100 से अधिक मॉक टेस्ट दिया। कमजोर विषय पर फोकस किया। वे अभी पटना के नीतिबाग में रह रहे हैं। मूल निवास शिवहर के मकसूद पुर कररिया में है।

