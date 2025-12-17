Hindustan Hindi News
Hindi Newsकरियर न्यूज़CLAT Topper: Yashvardhan from Patna becomes Bihar CLAT topper while Shaurya secures the top rank in Jharkhand
CLAT Topper : पटना के यशवर्धन बने बिहार के क्लैट टॉपर, शौर्य झारखंड में नंबर 1

CLAT Topper : पटना के यशवर्धन बने बिहार के क्लैट टॉपर, शौर्य झारखंड में नंबर 1

संक्षेप:

CLAT Result : पटना के यशवर्धन ऑल इंडिया 26वां रैंक प्राप्त कर बिहार के साथ इस्ट जोन के भी टॉपर बने। उन्हें 107.75 अंक प्राप्त हुआ है। बिहार में दूसरे स्थान पर संस्थान के करण दत्त को प्राप्त हआ है।

Dec 17, 2025 11:57 am ISTPankaj Vijay लाइव हिन्दुस्तान
कंसोर्टियम ऑफ नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज (सीएनएलयू) ने संयुक्त विधि प्रवेश परीक्षा (क्लैट) 2026 का रिजल्ट जारी कर दिया है। रिजल्ट वेबसाइट consortiumofnlus.ac.in/clat-2026 पर जाकर देख सकते हैं। परीक्षा सात दिसंबर को हुई थी। परीक्षा भारत के 25 राज्यों के 156 केंद्रों पर आयोजित की गई थी। इसमें लॉ प्रेप ट्यूटोरियल पटना के यशवर्धन ऑल इंडिया 26वां रैंक प्राप्त कर बिहार के साथ इस्ट जोन के भी टॉपर बने। उन्हें 107.75 अंक प्राप्त हुआ है। बिहार में दूसरे स्थान पर संस्थान के करण दत्त को प्राप्त हआ है। अन्य छात्र जिन्होंने अपनी जगह टॉप थ्री नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी में बनायी है उनमें परिधि श्रेष्ठता, रुद्रवीर, तथागत, जिया, चैतन्य, शिवांगी, शिवाली, राज, शानवी, नित्या, सिद्धार्थ, दिया, आरव, देवेंद्र, साक्षी सिंह, हर्ष, शुभांग, शनभी कश्यप, कौस्तुबी, सान्वी, राज नंदिनी, अलका, शिवांश, सुंदरम, अद्विका, जहरा, अदिति नयन, स्मृति, पीयूष, अक्षिता आदि शामिल हैं।

बिहार से 70 प्रतिशत छात्रों ने पायी सफलता : क्लैट यूजी और पीजी में भी बिहार के छात्रों का दबदवा रहा है। क्लैट पीजी में भी टॉप 100 में दो छात्रों ने बाजी मारी है। क्लैट में शामिल होने के लिए बिहार से 5434 छात्रों ने फॉर्म भरा था, लेकिन परीक्षा में 5308 परीक्षार्थी ही शामिल हो सकें। इसमें से 70 प्रतिशत से अधिक छात्रों ने सफलता पायी है। यूजी (पांच वर्षीय एलएलबी) के लिए 5010 परीक्षार्थियों को शामिल होना था, लेकिन परीक्षा में 4909 परीक्षार्थी शामिल हुए। यूजी में सफलता का प्रतिशत 70 रहा। पीजी (एलएलएम) के लिए 424 परीक्षार्थियों को शामिल होना था, लेकिन परीक्षा में 399 परीक्षार्थी ही शामिल हुए। पीजी में सफलता का प्रतिशत लगभग 72 रहा। इस बार बिहार का रिजल्ट काफी बेहतर रहा है।

यशवर्धन ने कहा, प्रतिदिन 6-7 घंटे पढ़ाई की

क्लैट 2026 में टॉप करने पर बेटे यशवर्धन को मिठाई खिलातीं मां। साथ में पिता सुभाष कुमार।

यश ने कहा कि 6-7 घंटे प्रतिदिन पढ़ाई कर यह सफलता हासिल की है। उनके पिता सुभाष कुमार सहकारिता विभाग में संयुक्त निबंधक हैं। माता संध्या कुमारी गृहिणी हैं। बताया कि 100 से अधिक मॉक टेस्ट दिया। कमजोर विषय पर फोकस किया। वे अभी पटना के नीतिबाग में रह रहे हैं। मूल निवास शिवहर के मकसूद पुर कररिया में है।

रांची के शौर्य क्लैट में बने झारखंड टॉपर

रांची के शौर्य शाहदेव ने 120 में से 108 अंक प्राप्त कर झारखंड में कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट (क्लैट) 2026 में प्रथम स्थान हासिल किया। शौर्य को ऑल इंडिया में 22वीं रैंक प्राप्त हुई है। वहीं, नमसित मित्तल ने ऑल इंडिया रैंक 170 प्राप्त कर स्टेट रैंक 2 हासिल किया है। अपोर्ब राज ने ऑल इंडिया 361वीं रैंक, संचारी मुखर्जी ने 365वीं रैंक और यश अग्रवाल ने ऑल इंडिया 370वीं रैंक हासिल की है। स्तुति खलखो ने स्टेट एसटी रैंक एक प्राप्त की है।

Clat
