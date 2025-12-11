Thu, Dec 11, 2025Hindustan Hindi News
locationशहर चुनेंepaperई- पेपर
search
login
More
Hindi Newsकरियर न्यूज़CLAT answer key objection window 2025 closes tomorrow, Check Steps to Raise Challenges at consortiumofnlus.ac.in
CLAT 2026 Objection Window: क्लैट 2026 आंसर-की ऑब्जेक्शन विंडो कल हो जाएगी बंद, ऐसे दर्ज करें आपत्ति

CLAT 2026 Objection Window: क्लैट 2026 आंसर-की ऑब्जेक्शन विंडो कल हो जाएगी बंद, ऐसे दर्ज करें आपत्ति

संक्षेप:

CLAT 2026 Answer Key Objection Window: क्लैट 2026 परीक्षा आंसर-की पर आपत्ति दर्ज करने के लिए ऑब्जेक्शन विंडो कल 12 दिसंबर 2025 शाम 5 बजे बंद कर दी जाएगी। आपत्ति दर्ज कराने के लिए प्रति प्रश्न 1000 रुपये का शुल्क जमा करना होगा।

Dec 11, 2025 12:21 pm ISTPrachi लाइव हिन्दुस्तान
share

CLAT 2026 Objection Window: नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज (NLUs) के कंसोर्टियम ने कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट (CLAT) 2026 में शामिल हुए छात्रों के लिए एक बड़ी अपडेट है। क्लैट 2026 परीक्षा आंसर-की पर आपत्ति दर्ज करने के लिए ऑब्जेक्शन विंडो कल 12 दिसंबर 2025 शाम 5 बजे बंद कर दी जाएगी। आपत्ति दर्ज कराने के लिए प्रति प्रश्न 1000 रुपये का शुल्क जमा करना होगा। यदि आपत्ति सही पाई जाती है, तो यह शुल्क वापस कर दिया जाता है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

जिन भी उम्मीदवारों को लगता है कि प्रोविजनल 'आंसर-की' में किसी सवाल का जवाब गलत दिया गया है या सवाल के विकल्पों में कोई गलती है, वे अब आधिकारिक वेबसाइट consortiumofnlus.ac.in पर जाकर अपनी आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। उम्मीदवारों द्वारा दर्ज की गई आपत्ति को विषय एक्सपर्ट के एक पैनल द्वारा चेक कराया जाएगा। विषय एक्सपर्ट की राय के अनुसार ही फाइनल आंसर की को तैयार किया जाएगा और उसी के आधार पर रिजल्ट को तैयार किया जाएगा।

आपत्ति दर्ज कराने की प्रक्रिया और तरीका

NLUs की ओर से जारी नोटिस के अनुसार, उम्मीदवारों को आपत्ति दर्ज कराने के लिए निर्धारित समय-सीमा का पालन करना होगा। यह समय-सीमा बहुत कम होती है, इसलिए उम्मीदवारों को जल्द से जल्द 'आंसर-की' को ध्यान से चेक कर लेना चाहिए।

आपत्ति दर्ज कराने के लिए उम्मीदवारों को इन स्टेप्स को फॉलो करें

1. आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं: सबसे पहले उम्मीदवारों को CLAT की आधिकारिक वेबसाइट consortiumofnlus.ac.in पर जाना होगा।

2. लॉगिन करें: अपने यूजर आईडी और पासवर्ड का उपयोग करके उम्मीदवार पोर्टल पर लॉगिन करें।

3. आंसर-की लिंक: होमपेज या कैंडिडेट डैशबोर्ड पर उपलब्ध 'CLAT 2025 आंसर-की ऑब्जेक्शन' लिंक पर क्लिक करें।

4. आपत्ति दर्ज करें: जिस प्रश्न पर आपत्ति है, उसे चुनें। अपनी आपत्ति को दर्ज करें और उसके समर्थन में वैलिड प्रूफ, जैसे कि किसी स्टैंडर्ड बुक या आधिकारिक स्रोत को अपलोड करें।

5. शुल्क का भुगतान: प्रत्येक आपत्ति के लिए निर्धारित शुल्क का ऑनलाइन माध्यम से भुगतान करें।

6. सबमिट करें: प्रक्रिया पूरी करने के बाद अपनी आपत्ति को अंतिम रूप से सबमिट करें।

सभी उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे आज ही आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर पूरी प्रक्रिया, शुल्क और आपत्ति दर्ज कराने की अंतिम तिथि को ध्यान से देख लें, ताकि अंतिम समय की भागदौड़ से बचा जा सके। यह प्रक्रिया NLUs में प्रवेश के लिए आवश्यक स्कोर सुनिश्चित करने की दिशा में एक निर्णायक कदम है।

Prachi

लेखक के बारे में

Prachi
प्राची लाइव हिन्दुस्तान में ट्रेनी कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। यहां वे करियर से जुड़ी खबरें लिखती हैं। प्राची दिल्ली की रहने वाली हैं और उन्होंने भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से इंग्लिश जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा किया है। उन्होंने अपना करियर नन्ही खबर से शुरू किया था। इसके बाद उन्होंने सी.वाई. फ्यूचर लिमिटेड और कुटुंब में कंटेंट लेखक के रूप में काम किया। वे 2024 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ी। प्राची को उपन्यास पढ़ना और फिल्में देखना बहुत पसंद है। और पढ़ें
लेटेस्ट एजुकेशन न्यूज़ अपडेट हिंदी में हिंदुस्तान पर, Hindi News, क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।