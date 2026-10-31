CLAT 2027 के रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख आज, 6 दिसंबर को एग्जाम, ऐसे करें अप्लाई

क्लैट 2027 की परीक्षा का आयोजन रविवार, 6 दिसंबर 2026 को दोपहर 2 बजे से शाम 4 बजे तक एक ही पाली में किया जाएगा। देश भर के लॉ अभ्यर्थियों के लिए सबसे बड़ी राहत की बात यह है कि इस साल क्लैट 2027 के सिलेबस और परीक्षा पैटर्न में किसी भी तरह का बदलाव नहीं किया गया है।

कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट यानी CLAT 2027 की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए बड़ी खबर है। दरअसल, क्लैट 2027 के लिए आवेदन करने की आखिरी तारीख आज यानी 31 अक्टूबर है।ऐसे में जिन उम्मीदवारों ने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं किया है वो जल्द से जल्द आवेदन कर सकते हैं। इस प्रवेश परीक्षा के माध्यम से देश भर के 24 से अधिक नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज में संचालित 5-वर्षीय एलएलबी (UG) और 1-वर्षीय एलएलएम (PG) कोर्सेज में दाखिला दिया जाता है। ऐसे में जो उम्मीदवार देश की नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी (NLU) में लॉ कोर्स में दाखिला लेना चाहते हैं, वे आधिकारिक वेबसाइट consortiumofnlus.ac.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

6 दिसंबर 2026 को आयोजित होगी परीक्षा कंसोर्टियम द्वारा जारी आधिकारिक नोटिस के अनुसार, क्लैट 2027 की परीक्षा का आयोजन रविवार, 6 दिसंबर 2026 को दोपहर 2 बजे से शाम 4 बजे तक एक ही पाली में किया जाएगा। देश भर के लॉ अभ्यर्थियों के लिए सबसे बड़ी राहत की बात यह है कि इस साल क्लैट 2027 के सिलेबस और परीक्षा पैटर्न में किसी भी तरह का बदलाव नहीं किया गया है।

क्लैट 2027 के लिए कैसे आवेदन करें- 1. सबसे पहले उम्मीदवार को ऑफिशियल वेबसाइट https://consortiumofnlus.ac.in/ पर जाना होगा।

2. इसके बाद आपको होम पेज पर दिए गए लिंक CLAT 2027 रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना होगा।

3. इसके बाद आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा।

4. रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको सबमिट पर क्लिक करना होगा।

5. रजिस्ट्रेशन होने के बाद आपको दोबारा से लॉग इन करना होगा।

6. लॉग इन करने के बाद छात्र को एप्लीकेशन फॉर्म को भरना होगा।

7. एप्लीकेशन फॉर्म भरने के बाद आपको एप्लीकेशन फीस जमा करनी होगी।

8. इसके बाद आपको सबमिट करने के बाद पेज को डाउनलोड कर लेना है।

9. भविष्य के लिए आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट आउट निकाल लीजिए।

शैक्षणिक योग्यता 1. CLAT 2027 UG प्रोग्राम (पांच वर्षीय इंटीग्रेटेड लॉ डिग्री) के लिए उम्मीदवार ने (10+2) या उसके समान परीक्षा में कम से कम 45 प्रतिशत अंक प्राप्त किए हों। एससी और एसटी कैटेगरी के छात्रों के लिए न्यूनतम अंक 40 प्रतिशत है। उम्मीदवार के लिए कोई उम्र सीमा नहीं है।

2. CLAT 2027 PG प्रोग्राम (एक वर्षीय एल.एल.एम डिग्री) के लिए उम्मीदवार ने किसी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से एलएलबी की डिग्री या उसके समान कोई डिग्री कम से कम 50 प्रतिशत अंकों से पास की हो। एससी और एसटी कैटेगरी कर लिए न्यूनतम अंक 45 प्रतिशत है। उम्मीदवार के लिए कोई अधिकतम आयु सीमा नहीं है।