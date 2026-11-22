क्लैट 2027 में टॉपर्स रैंक लाने के लिए रीडिंग स्पीड नहीं बल्कि समझ जरूरी, ऐसे करें NLU में सीट पक्की
क्लैट (CLAT 2027) परीक्षा में अब केवल दो सप्ताह का समय बचा है। जानें वे 5 स्मार्ट रणनीतियां जैसे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, मॉक एनालिसिस और 2 से 4 बजे के स्लॉट में प्रैक्टिस, जो टॉपर्स को दिलाती हैं सफलता।
देश के टॉप लॉ कॉलेज में दाखिला दिलाने वाली कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट (CLAT 2027) परीक्षा में अब केवल दो सप्ताह का समय बाकी रह गया है। जैसे-जैसे परीक्षा का दिन नजदीक आ रहा है, छात्रों के मन में घबराहट और सिलेबस को लेकर दबाव बढ़ रहा है। हर एक बच्चा अच्छे मार्क्स लाना चाहता है और बेस्ट लॉ कॉलेज में पढ़ाई करना चाहता है। ऐसे में आपको टॉपर्स की तरह पढ़ाई करनी होगी। परीक्षा से कुछ समय पहले टॉपर्स दूसरों से अलग क्या करते हैं, जो उन्हें परीक्षा में टॉप रैंक दिलाता है, आइए जानते हैं आखिरी दो हफ्तों की 5 सबसे कारगर रणनीतियों के बारे में।
1. केवल पढ़ने की रफ्तार नहीं, पैसेज की समझ बढ़ाएं
क्लैट परीक्षा में अक्सर छात्र तेजी से पढ़ने की होड़ में सवाल के असली भाव को नजरअंदाज कर देते हैं। एक्सपर्ट और टॉपर्स का मानना है कि रीडिंग स्पीड के साथ-साथ पैसेज के मुख्य तर्क, उसके समर्थन में दिए गए प्रमाणऔर निष्कर्ष को पहचानना बेहद जरूरी है। प्रश्न क्या पूछ रहा है, इसे पूरी तरह समझे बिना उत्तर देने की जल्दबाजी बिल्कुल न करें।
2. दोनों तरह की रीजनिंग के लिए रहें तैयार
यह मानकर न चलें कि आने वाला प्रश्नपत्र बिल्कुल पिछले वर्षों के पेपर की तरह ही होगा। परीक्षा के बदलते पैटर्न को देखते हुए एनालिटिकल रीजनिंग और क्रिटिकल रीजनिंग, दोनों का नियमित अभ्यास करें। इसके साथ ही कानूनी सिद्धांतों को अलग-अलग परिस्थितियों में लागू करने की क्षमता विकसित करें, क्योंकि परीक्षा में रटने के बजाय आपके विवेक को परखा जाता है।
3. मॉक टेस्ट देने के साथ उसका गहराई से एनालिसिस करें
आखिरी दिनों में केवल ढेर सारे मॉक टेस्ट हल कर लेने भर से स्कोर नहीं बढ़ता। निर्धारित समय सीमा के भीतर फुल-लेंथ मॉक टेस्ट देने के बाद अपनी हर गलती को तीन कैटेगरी में बांटें— नॉलेज की कमी, लापरवाही या खराब टाइण मैनेजमेंट। जब आप अपनी गलतियों की वजह पहचान लेंगे, तभी अगले टेस्ट में आपका स्कोर सुधरेगा।
4. नया स्टडी मटेरियल इकट्ठा करने के बजाय पुराने नोट्स को पक्का करें
अंतिम दो हफ्तों में नई किताबें या नए स्टडी मटेरियल पढ़ने से बचें। यह समय नए टॉपिक्स पढ़ने का नहीं बल्कि पुराने को समेटने का है। करंट अफेयर्स और जनरल नॉलेज (GK) के जो नोट्स आपने अब तक तैयार किए हैं, उन्हीं का बार-बार रिवीजन करें। अपने कमजोर विषयों को थोड़ा ज्यादा समय दें, लेकिन मजबूत विषयों का अभ्यास भी न छोड़ें।
5. परीक्षा के असली समय यानी 2 से 4 बजे के स्लॉट में करें प्रैक्टिस
पेपर हल करने की एक बेहतरीन स्ट्रैटिजी बनाएं। मॉक टेस्ट के जरिए यह तय करें कि आप किस सेक्शन को पहले हल करेंगे, किस कठिन सवाल को छोड़ना है और हर पैसेज को कितना समय देना है। सबसे जरूरी बात, अपने दिमाग को परीक्षा के माहौल के अनुकूल ढालने के लिए रोजाना दोपहर 2 बजे से शाम 4 बजे के स्लॉट में ही मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस करें, ताकि परीक्षा वाले दिन यह समय आपके लिए बिल्कुल सहज रहे।
लेखक के बारे मेंPrachi
शॉर्ट बायो: प्राची लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। पिछले 2 वर्षों से वे करियर, शिक्षा और सरकारी नौकरियों से जुड़े विषयों पर लिख रही हैं। मुश्किल खबरों को आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाना उनकी विशेषता है। वे 2024 से लाइव हिन्दुस्तान की करियर टीम का हिस्सा हैं।
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