CLAT 2027: क्लैट 2027 के लिए आज से करें रजिस्ट्रेशन, जानिए योग्यता, परीक्षा पैटर्न और आवेदन प्रक्रिया
CLAT 2027 Registration: क्लैट 2027 के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया आज 3 अगस्त 2026 से शुरू हो गई है। परीक्षा का आयोजन 6 दिसंबर को किया जाएगा।
CLAT 2027 Online Form: देश के प्रतिष्ठित नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज (NLUs) से कानून यानी लॉ की पढ़ाई करके अपना करियर बनाने का सपना देख रहे छात्रों के लिए बेहद महत्वपूर्ण अपडेट है। कंसोर्टियम ऑफ नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज (NLUs) की ओर से कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट यानी क्लैट 2027 (CLAT 2027) के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया आज 3 अगस्त 2026 से आधिकारिक पोर्टल पर शुरू हो गई है। इच्छुक उम्मीदवार कंसोर्टियम की आधिकारिक वेबसाइट consortiumofnlus.ac.in पर जाकर अपना आवेदन फॉर्म भर सकते हैं। इस प्रवेश परीक्षा के माध्यम से देश भर के 24 से अधिक नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज में संचालित 5-वर्षीय एकीकृत एलएलबी (UG) और 1-वर्षीय एलएलएम (PG) कोर्सेज में दाखिला दिया जाता है।
महत्वपूर्ण तिथियां
ऑनलाइन आवेदन शुरू होने की तिथि: 03 अगस्त 2026
ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि: 31 अक्टूबर 2026
परीक्षा की तिथि: 06 दिसंबर 2026
6 दिसंबर 2026 को आयोजित होगी परीक्षा
कंसोर्टियम द्वारा जारी आधिकारिक नोटिस के अनुसार, क्लैट 2027 की परीक्षा का आयोजन रविवार, 6 दिसंबर 2026 को दोपहर 2:00 बजे से शाम 4:00 बजे तक एक ही पाली में किया जाएगा। देश भर के लॉ अभ्यर्थियों के लिए सबसे बड़ी राहत की बात यह है कि इस साल क्लैट 2027 के सिलेबस और परीक्षा पैटर्न में किसी भी तरह का बदलाव नहीं किया गया है।
CLAT 2027 के लिए शैक्षणिक योग्यता
1. CLAT 2027 UG प्रोग्राम (पांच वर्षीय इंटीग्रेटेड लॉ डिग्री) के लिए उम्मीदवार ने (10+2) या उसके समान परीक्षा में कम से कम 45 प्रतिशत अंक प्राप्त किए हों। एससी और एसटी कैटेगरी के छात्रों के लिए न्यूनतम अंक 40 प्रतिशत है। उम्मीदवार के लिए कोई उम्र सीमा नहीं है।
2. CLAT 2027 PG प्रोग्राम (एक वर्षीय एल.एल.एम डिग्री) के लिए उम्मीडवार ने किसी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से एलएलबी की डिग्री या उसके समान कोई डिग्री कम से कम 50 प्रतिशत अंकों से पास की हो। एससी और एसटी कैटेगरी कर लिए न्यूनतम अंक 45 प्रतिशत है। उम्मीदवार के लिए कोई अधिकतम आयु सीमा नहीं है।
CLAT UG 2027 परीक्षा पैटर्न और माध्यम
परीक्षा पैटर्न में कोई बदलाव नहीं हुआ है, इसलिए अभ्यर्थियों को पुरानी रणनीति के अनुसार ही तैयारी जारी रखनी होगी। 2 घंटे की इस परीक्षा में कुल 120 बहुविकल्पीय प्रश्न (MCQs) पूछे जाएंगे। प्रत्येक सही उत्तर पर 1 अंक मिलेगा, जबकि गलत उत्तर पर 0.25 अंकों की नेगेटिव मार्किंग होगी। प्रश्न पत्र में 5 मुख्य विषय शामिल होंगे- अंग्रेजी भाषा, करंट अफेयर्स व सामान्य ज्ञान, लीगल रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग और क्वांटिटेटिव टेक्निक्स।
CLAT 2027 के लिए कैसे आवेदन करें-
1. सबसे पहले उम्मीदवार को ऑफिशियल वेबसाइट consortiumofnlus.ac.in पर जाना होगा।
2. इसके बाद आपको होम पेज पर दिए गए लिंक CLAT 2027 रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना होगा।
3. इसके बाद आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा।
4. रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको सबमिट पर क्लिक करना होगा।
5. रजिस्ट्रेशन होने के बाद आपको दोबारा से लॉग इन करना होगा।
6. लॉग इन करने के बाद छात्र को एप्लीकेशन फॉर्म को भरना होगा।
7. एप्लीकेशन फॉर्म भरने के बाद आपको एप्लीकेशन फीस जमा करनी होगी।
8. इसके बाद आपको सबमिट करने के बाद पेज को डाउनलोड कर लेना है।
9. भविष्य के लिए आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट आउट निकाल लीजिए।
लेखक के बारे मेंPrachi
शॉर्ट बायो: प्राची लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। पिछले 2 वर्षों से वे करियर, शिक्षा और सरकारी नौकरियों से जुड़े विषयों पर लिख रही हैं। मुश्किल खबरों को आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाना उनकी विशेषता है। वे 2024 से लाइव हिन्दुस्तान की करियर टीम का हिस्सा हैं।
अनुभव और करियर का सफर
प्राची ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत 'नन्ही खबर' से की थी, जहां उन्होंने जमीनी स्तर पर खबरों के महत्व को समझा। इसके बाद, उन्होंने 'सी.वाई. फ्यूचर लिमिटेड' और 'कुटुंब' जैसे प्लेटफॉर्म्स पर बतौर कंटेंट राइटर काम करते हुए अपनी लेखनी और रिसर्च स्किल्स को निखारा। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने के बाद, वे करियर डेस्क पर सक्रिय हैं और छात्रों के लिए करियर विकल्पों, बोर्ड परीक्षाओं, जॉब और प्रतियोगी परीक्षाओं की बारीकियों को कवर कर रही हैं।
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प्राची ने देश के प्रतिष्ठित भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से इंग्लिश जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा किया है। उनकी शैक्षणिक नींव दिल्ली यूनिवर्सिटी से है, जहां से उन्होंने इतिहास में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इतिहास की अच्छी जानकारी होने के कारण, वे आज की खबरों को बेहतर तरीके से समझ और समझा पाती हैं। यही वजह है कि उनके लेखों में जानकारी पूरी तरह सटीक और अधिक भरोसेमंद होती है।
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इतिहास की समझ और पत्रकारिता के जुनून के साथ, प्राची को खाली समय में उपन्यास पढ़ना और विश्व सिनेमा देखना पसंद है, जो उनके लेखन में एक नया दृष्टिकोण जोड़ता है।
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