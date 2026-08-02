CLAT 2027 Registration: क्लैट 2027 के लिए 3 अगस्त शुरू होंगे रजिस्ट्रेशन, जानें कैसे करें अप्लाई

कंसोर्टियम द्वारा जारी आधिकारिक नोटिस के अनुसार, क्लैट 2027 की परीक्षा का आयोजन रविवार, 6 दिसंबर 2026 को दोपहर 2:00 बजे से शाम 4:00 बजे तक एक ही पाली में किया जाएगा।

अगर आप लॉ की पढ़ाई करना चाहते हैं, तो यह खबर आपके लिए है। क्योंकि कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट (CLAT) 2027 के लिए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया 3 अगस्त से शुरू होगी। इच्छुक उम्मीदवार कंसोर्टियम ऑफ नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज की आधिकारिक वेबसाइट consortiumofnlus.ac.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। यह प्रवेश परीक्षा नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज (NLUs) द्वारा संचालित 5 वर्षीय इंटीग्रेटेड एलएलबी (LLB) और एलएलएम (LLM) पाठ्यक्रमों में दाखिले के लिए आयोजित की जाती है। इसके माध्यम से उम्मीदवार देशभर की भाग लेने वाली NLUs के स्नातक (UG) और स्नातकोत्तर (PG) लॉ प्रोग्राम में प्रवेश ले सकते हैं। इसके अलावा, कई अन्य संबद्ध शिक्षण संस्थान भी दाखिले के लिए CLAT स्कोर को स्वीकार करते हैं।

इच्छुक उम्मीदवारों को निर्धारित समय सीमा के भीतर ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरना, जरूरी दस्तावेज अपलोड करना और तय आवेदन शुल्क का भुगतान करना होगा। आवेदन की अंतिम तिथि कंसोर्टियम ऑफ नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज द्वारा घोषित की जाएगी। रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया शुरू करने से पहले अभ्यर्थियों को अपने शैक्षणिक प्रमाणपत्र, पासपोर्ट साइज फोटो, हस्ताक्षर (Signature) और एक वैध पहचान पत्र (ID Proof) तैयार रखने की सलाह दी गई है, ताकि आवेदन प्रक्रिया बिना किसी परेशानी के पूरी की जा सके।

CLAT 2027 के लिए आवेदन कैसे करें? सबसे पहले CLAT की आधिकारिक वेबसाइट consortiumofnlus.ac.in पर जाएं।

2. होमपेज पर दिए गए 'CLAT 2027 Registration' लिंक पर क्लिक करें।

3. वैध ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर की मदद से नया रजिस्ट्रेशन करें।

4. रजिस्ट्रेशन के बाद मिले लॉगिन क्रेडेंशियल्स का उपयोग करके पोर्टल में लॉग इन करें।

5. आवेदन फॉर्म में व्यक्तिगत, शैक्षणिक और संपर्क संबंधी जानकारी सही-सही भरें।

6. निर्धारित फॉर्मेट में पासपोर्ट साइज फोटो, हस्ताक्षर और अन्य जरूरी दस्तावेज अपलोड करें।

7. उपलब्ध ऑनलाइन पेमेंट विकल्पों के माध्यम से आवेदन शुल्क का भुगतान करें।

8. सभी जानकारी एक बार फिर ध्यान से जांच लें और फॉर्म सबमिट कर दें।

9. आवेदन सफलतापूर्वक जमा होने के बाद कन्फर्मेशन पेज डाउनलोड करें और भविष्य के लिए उसका प्रिंट या PDF सुरक्षित रख लें।

6 दिसंबर 2026 को आयोजित होगी परीक्षा कंसोर्टियम द्वारा जारी आधिकारिक नोटिस के अनुसार, क्लैट 2027 की परीक्षा का आयोजन रविवार, 6 दिसंबर 2026 को दोपहर 2:00 बजे से शाम 4:00 बजे तक एक ही पाली में किया जाएगा। देश भर के लॉ अभ्यर्थियों के लिए सबसे बड़ी राहत की बात यह है कि इस साल क्लैट 2027 के सिलेबस और परीक्षा पैटर्न में किसी भी तरह का बदलाव नहीं किया गया है।

CLAT 2027 के लिए उम्मीदवार की योग्यता 1. CLAT 2027 UG प्रोग्राम (पांच वर्षीय इंटीग्रेटेड लॉ डिग्री) के लिए उम्मीदवार ने (10+2) या उसके समान परीक्षा में कम से कम 45 प्रतिशत अंक प्राप्त किए हों। एससी और एसटी कैटेगरी के छात्रों के लिए न्यूनतम अंक 40 प्रतिशत है। उम्मीदवार के लिए कोई उम्र सीमा नहीं है।

2. CLAT 2027 PG प्रोग्राम (एक वर्षीय एल.एल.एम डिग्री) के लिए उम्मीडवार ने किसी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से एलएलबी की डिग्री या उसके समान कोई डिग्री कम से कम 50 प्रतिशत अंकों से पास की हो। एससी और एसटी कैटेगरी कर लिए न्यूनतम अंक 45 प्रतिशत है। उम्मीदवार के लिए कोई अधिकतम आयु सीमा नहीं है।