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CLAT 2027 Registration: क्लैट 2027 के लिए 3 अगस्त शुरू होंगे रजिस्ट्रेशन, जानें कैसे करें अप्लाई

By Dheeraj Pal
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कंसोर्टियम द्वारा जारी आधिकारिक नोटिस के अनुसार, क्लैट 2027 की परीक्षा का आयोजन रविवार, 6 दिसंबर 2026 को दोपहर 2:00 बजे से शाम 4:00 बजे तक एक ही पाली में किया जाएगा।

CLAT 2027 begins at consortiumofnlusacin on August 3 find out how to apply complete process
क्लैट 2027 के लिए 3 अगस्त से रजिस्ट्रेशन शुरू

अगर आप लॉ की पढ़ाई करना चाहते हैं, तो यह खबर आपके लिए है। क्योंकि कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट (CLAT) 2027 के लिए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया 3 अगस्त से शुरू होगी। इच्छुक उम्मीदवार कंसोर्टियम ऑफ नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज की आधिकारिक वेबसाइट consortiumofnlus.ac.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। यह प्रवेश परीक्षा नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज (NLUs) द्वारा संचालित 5 वर्षीय इंटीग्रेटेड एलएलबी (LLB) और एलएलएम (LLM) पाठ्यक्रमों में दाखिले के लिए आयोजित की जाती है। इसके माध्यम से उम्मीदवार देशभर की भाग लेने वाली NLUs के स्नातक (UG) और स्नातकोत्तर (PG) लॉ प्रोग्राम में प्रवेश ले सकते हैं। इसके अलावा, कई अन्य संबद्ध शिक्षण संस्थान भी दाखिले के लिए CLAT स्कोर को स्वीकार करते हैं।

इच्छुक उम्मीदवारों को निर्धारित समय सीमा के भीतर ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरना, जरूरी दस्तावेज अपलोड करना और तय आवेदन शुल्क का भुगतान करना होगा। आवेदन की अंतिम तिथि कंसोर्टियम ऑफ नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज द्वारा घोषित की जाएगी। रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया शुरू करने से पहले अभ्यर्थियों को अपने शैक्षणिक प्रमाणपत्र, पासपोर्ट साइज फोटो, हस्ताक्षर (Signature) और एक वैध पहचान पत्र (ID Proof) तैयार रखने की सलाह दी गई है, ताकि आवेदन प्रक्रिया बिना किसी परेशानी के पूरी की जा सके।

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CLAT 2027 के लिए आवेदन कैसे करें?

सबसे पहले CLAT की आधिकारिक वेबसाइट consortiumofnlus.ac.in पर जाएं।

2. होमपेज पर दिए गए 'CLAT 2027 Registration' लिंक पर क्लिक करें।

3. वैध ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर की मदद से नया रजिस्ट्रेशन करें।

4. रजिस्ट्रेशन के बाद मिले लॉगिन क्रेडेंशियल्स का उपयोग करके पोर्टल में लॉग इन करें।

5. आवेदन फॉर्म में व्यक्तिगत, शैक्षणिक और संपर्क संबंधी जानकारी सही-सही भरें।

6. निर्धारित फॉर्मेट में पासपोर्ट साइज फोटो, हस्ताक्षर और अन्य जरूरी दस्तावेज अपलोड करें।

7. उपलब्ध ऑनलाइन पेमेंट विकल्पों के माध्यम से आवेदन शुल्क का भुगतान करें।

8. सभी जानकारी एक बार फिर ध्यान से जांच लें और फॉर्म सबमिट कर दें।

9. आवेदन सफलतापूर्वक जमा होने के बाद कन्फर्मेशन पेज डाउनलोड करें और भविष्य के लिए उसका प्रिंट या PDF सुरक्षित रख लें।

6 दिसंबर 2026 को आयोजित होगी परीक्षा

कंसोर्टियम द्वारा जारी आधिकारिक नोटिस के अनुसार, क्लैट 2027 की परीक्षा का आयोजन रविवार, 6 दिसंबर 2026 को दोपहर 2:00 बजे से शाम 4:00 बजे तक एक ही पाली में किया जाएगा। देश भर के लॉ अभ्यर्थियों के लिए सबसे बड़ी राहत की बात यह है कि इस साल क्लैट 2027 के सिलेबस और परीक्षा पैटर्न में किसी भी तरह का बदलाव नहीं किया गया है।

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CLAT 2027 के लिए उम्मीदवार की योग्यता

1. CLAT 2027 UG प्रोग्राम (पांच वर्षीय इंटीग्रेटेड लॉ डिग्री) के लिए उम्मीदवार ने (10+2) या उसके समान परीक्षा में कम से कम 45 प्रतिशत अंक प्राप्त किए हों। एससी और एसटी कैटेगरी के छात्रों के लिए न्यूनतम अंक 40 प्रतिशत है। उम्मीदवार के लिए कोई उम्र सीमा नहीं है।

2. CLAT 2027 PG प्रोग्राम (एक वर्षीय एल.एल.एम डिग्री) के लिए उम्मीडवार ने किसी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से एलएलबी की डिग्री या उसके समान कोई डिग्री कम से कम 50 प्रतिशत अंकों से पास की हो। एससी और एसटी कैटेगरी कर लिए न्यूनतम अंक 45 प्रतिशत है। उम्मीदवार के लिए कोई अधिकतम आयु सीमा नहीं है।

कैसा रहेगा CLAT UG 2027 का एग्जाम पैटर्न?

चूंकि पैटर्न में कोई बदलाव नहीं हुआ है, इसलिए अभ्यर्थियों को पुरानी रणनीति के अनुसार ही तैयारी जारी रखनी होगी। 2 घंटे की इस परीक्षा में कुल 120 बहुविकल्पीय प्रश्न (MCQs) पूछे जाएंगे। प्रत्येक सही उत्तर पर 1 अंक मिलेगा, जबकि गलत उत्तर पर 0.25 अंकों की नेगेटिव मार्किंग होगी। प्रश्न पत्र में 5 मुख्य विषय शामिल होंगे: अंग्रेजी भाषा, करंट अफेयर्स व सामान्य ज्ञान, लीगल रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग और क्वांटिटेटिव टेक्निक्स।

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लेखक के बारे में

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संक्षिप्त विवरण: धीरज पाल को पत्रकारिता के क्षेत्र में 7 साल का अनुभव है। लाइव हिन्दुस्तान में काम करते हुए इन्हें 4 साल हो गए हैं। धीरज एजुकेशन रिपोर्टर के तौर पर काम कर चुके हैं। अपने करियर के दौरान धीरज ने राजनीति समाचार, एजुकेशन बीट के लिए ग्राउंड रिपोर्टिंग भी की है।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि
धीरज ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से बीए इन मीडिया स्टडीज और राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय प्रयागराज से जनसंचार एवं पत्रकारिता से परास्नातक की पढ़ाई की। धीरज पाल ने अपने पत्रकारिता कर की शुरुआत एपीएन न्यूज चैनल से की। इसके बाद उन्होंने लोकमत न्यूज हिंदी और एनडीटीवी जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया। हिंदुस्तान लाइव में यूपी बोर्ड से लेकर उन्होंने लोकसभा चुनाव कवर करने साथ-साथ खेल जैसे बीट पर काम किया। अब इनका एकमात्र उद्देश्य करियर और एजुकेशन से जुड़ी रुचिगत, सरल, प्रमाणिक और पाठक-हितैषी रूप में प्रस्तुत करना है।

व्यक्तिगत रुचियां
उत्तर प्रदेश के भदोही जिले के निवासी धीरज पाल को पत्रकारिता और ज्योतिषीय अध्ययन के साथ-साथ घूमने, किताबें पढ़ने और क्रिकेट खेलने का शौक है।

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