CLAT 2027 के फॉर्म में गलती सुधारने का आज आखिरी मौका, जानें क्या-क्या कर सकते हैं सुधार
फॉर्म में करेक्शन करने के लिए अभ्यर्थियों को आधिकारिक वेबसाइट consortiumofnlus.ac.in पर जाना होगा। यहां से आप अपनी डिटेल्स में बदलाव कर सकते हैं।
जिन उम्मीदवारों ने कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट यानी क्लैट 2027 के लिए आवेदन किया है, उनके लिए यह खबर बेहद जरूरी है। क्लैट के आवेदन फॉर्म में करेक्शन करने की आखिरी तारीख आज यानी 10 नवंबर है। जिन आवेदकों के फॉर्म में गलतियां हुई हैं, वो आज रात 11 बजकर 59 मिनट तक अपने फॉर्म में सुधार कर सकते हैं। करेक्शन विंडो की लिंक एक्टिव है। फॉर्म में करेक्शन करने के लिए अभ्यर्थियों को आधिकारिक वेबसाइट consortiumofnlus.ac.in पर जाना होगा। यहां से आप अपनी डिटेल्स में बदलाव कर सकते हैं।
क्लैट 2027 फॉर्म में क्या-क्या कर सकते हैं सुधार
अभ्यर्थी अपने लॉगिन पोर्टल के माध्यम से केवल चुनिंदा जानकारियों में ही बदलाव कर सकते हैं-
एग्जाम सिटी प्रेफरेंस: अपने पसंदीदा परीक्षा शहर या केंद्र का चयन और प्राथमिकता में बदलाव।
व्यक्तिगत डिटेल्स: उम्मीदवार का नाम और जन्म तिथि।
कोर्स का चयन: अंडरग्रेजुएट (UG) या पोस्टग्रेजुएट (PG) प्रोग्राम का चयन।
आरक्षण पात्रता: कैटेगिरी और रिजर्वेशन डिटेल्स।
आयोग ने अभ्यर्थियों को सख्त हिदायत दी है कि वे अपने डॉक्यूमेंट्स के अनुसार ही सुधार करें, क्योंकि 10 नवंबर के बाद किसी भी स्थिति में संशोधन की अर्जी स्वीकार नहीं की जाएगी। वहीं, नए रजिस्ट्रेशन कराने वाले अभ्यर्थियों के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि समाप्त हो चुकी है।
फॉर्म में करेक्शन करने के आसान स्टेप्स
अगर आपके फॉर्म में कोई गलती हो गई है या आप अपना परीक्षा केंद्र बदलना चाहते हैं, तो इन आसान स्टेप्स को फॉलो करें-
1. कंसोर्टियम की आधिकारिक वेबसाइट https://consortiumofnlus.ac.in/ पर जाएं।
2. अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और पासवर्ड की मदद से पोर्टल पर लॉगिन करें।
3. डैशबोर्ड पर दिए गए "ए़डिट एप्लीकेशन" के विकल्प पर क्लिक करें।
4. परीक्षा केंद्र बदलने के लिए 'प्रिफरेंसेज' सेक्शन में जाएं और अपनी पसंद का शहर चुनें।
5. अन्य व्यक्तिगत डिटेल्स को चेक करें और जहां जरूरी हो वहां सुधार करें।
6. सभी सुधार करने के बाद डिक्लेरेशन पर टिक करें और " सबमिट फॉर्म" पर क्लिक करके फॉर्म सेव कर लें।
6 दिसंबर को होगी परीक्षा
गौरतलब है कि CLAT 2027 परीक्षा का आयोजन 6 दिसंबर 2026 को देश भर के विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर ऑफलाइन (पेन और पेपर) मोड में दोपहर 2 बजे से शाम 4 बजे तक किया जाएगा। इस परीक्षा के माध्यम से 2027-28 शैक्षणिक सत्र के लिए अंडरग्रेजुएट (UG) और पोस्टग्रेजुएट (PG) लॉ कोर्सेज में दाखिला मिलेगा। अभ्यर्थी किसी भी अंतिम समय की तकनीकी समस्या से बचने के लिए समय रहते 10 नवंबर से पहले अपना सुधार काम पूरा कर लें।
लेखक के बारे मेंDheeraj Pal
संक्षिप्त विवरण:
धीरज पाल को पत्रकारिता के क्षेत्र में 7 साल का अनुभव है। लाइव हिन्दुस्तान में काम करते हुए इन्हें 4 साल हो गए हैं। धीरज एजुकेशन रिपोर्टर के तौर पर काम कर चुके हैं। अपने करियर के दौरान धीरज ने राजनीति समाचार, एजुकेशन बीट के लिए ग्राउंड रिपोर्टिंग भी की है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
धीरज ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से बीए इन मीडिया स्टडीज और राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय प्रयागराज से जनसंचार एवं पत्रकारिता से परास्नातक की पढ़ाई की। धीरज पाल ने अपने पत्रकारिता कर की शुरुआत एपीएन न्यूज चैनल से की। इसके बाद उन्होंने लोकमत न्यूज हिंदी और एनडीटीवी जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया। हिंदुस्तान लाइव में यूपी बोर्ड से लेकर उन्होंने लोकसभा चुनाव कवर करने साथ-साथ खेल जैसे बीट पर काम किया। अब इनका एकमात्र उद्देश्य करियर और एजुकेशन से जुड़ी रुचिगत, सरल, प्रमाणिक और पाठक-हितैषी रूप में प्रस्तुत करना है।
व्यक्तिगत रुचियां
उत्तर प्रदेश के भदोही जिले के निवासी धीरज पाल को पत्रकारिता और ज्योतिषीय अध्ययन के साथ-साथ घूमने, किताबें पढ़ने और क्रिकेट खेलने का शौक है।
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