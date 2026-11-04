क्लैट 2027 फॉर्म में करेक्शन शुरू, 10 नवंबर तक बदलें एग्जाम सेंटर, नाम और कैटेगिरी
कंसोर्टियम ऑफ नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज (NLUs) ने CLAT 2027 परीक्षा के लिए एप्लीकेशन करेक्शन विंडो ओपन कर दी है। अभ्यर्थी 10 नवंबर 2026 तक अपने फॉर्म में सुधार कर सकते हैं।
देश की प्रतिष्ठित नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज (NLUs) से लॉ करने का सपना देख रहे अभ्यर्थियों के लिए एक बेहद महत्वपूर्ण अपडेट सामने आया है। कंसोर्टियम ऑफ नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज ने कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट (CLAT 2027) के लिए एप्लीकेशन फॉर्म करेक्शन विंडो ओपन कर दी है।
जिन अभ्यर्थियों ने CLAT 2027 के लिए सफलतापूर्वक रजिस्ट्रेशन कराया है, वे अब अपने आवेदन फॉर्म में हुई गलतियों को सुधार सकते हैं। इसके साथ ही अभ्यर्थियों को अपने परीक्षा केंद्र की प्राथमिकता बदलने का भी मौका दिया गया है। अभ्यर्थी 10 नवंबर 2026 (रात 11:59 बजे तक) आधिकारिक वेबसाइट consortiumofnlus.ac.in पर जाकर अपनी डिटेल्स में बदलाव कर सकते हैं।
किन-किन जानकारियों में कर सकते हैं सुधार?
कंसोर्टियम द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार, अभ्यर्थी अपने लॉगिन पोर्टल के माध्यम से केवल चुनिंदा जानकारियों में ही बदलाव कर सकते हैं-
एग्जाम सिटी प्रेफरेंस: अपने पसंदीदा परीक्षा शहर या केंद्र का चयन और प्राथमिकता में बदलाव।
व्यक्तिगत डिटेल्स: उम्मीदवार का नाम और जन्म तिथि।
कोर्स का चयन: अंडरग्रेजुएट (UG) या पोस्टग्रेजुएट (PG) प्रोग्राम का चयन।
आरक्षण पात्रता: कैटेगिरी और रिजर्वेशन डिटेल्स।
आयोग ने अभ्यर्थियों को सख्त हिदायत दी है कि वे अपने डॉक्यूमेंट्स के अनुसार ही सुधार करें, क्योंकि 10 नवंबर के बाद किसी भी स्थिति में संशोधन की अर्जी स्वीकार नहीं की जाएगी। इसके अलावा, नए रजिस्ट्रेशन कराने वाले अभ्यर्थियों के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि बढ़ाकर 7 नवंबर 2026 कर दी गई है।
फॉर्म में करेक्शन करने के आसान स्टेप्स
अगर आपके फॉर्म में कोई गलती हो गई है या आप अपना परीक्षा केंद्र बदलना चाहते हैं, तो इन आसान स्टेप्स को फॉलो करें-
- कंसोर्टियम की आधिकारिक वेबसाइट consortiumofnlus.ac.in पर जाएं।
2. अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और पासवर्ड की मदद से पोर्टल पर लॉगिन करें।
3. डैशबोर्ड पर दिए गए "Edit Application" के विकल्प पर क्लिक करें।
4. परीक्षा केंद्र बदलने के लिए 'Preferences' सेक्शन में जाएं और अपनी पसंद का शहर चुनें।
5. अन्य व्यक्तिगत डिटेल्स को चेक करें और जहां जरूरी हो वहां सुधार करें।
6. सभी सुधार करने के बाद डिक्लेरेशन पर टिक करें और "Submit Form" पर क्लिक करके फॉर्म सेव कर लें।
6 दिसंबर को होगी परीक्षा
गौरतलब है कि CLAT 2027 परीक्षा का आयोजन 6 दिसंबर 2026 को देश भर के विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर ऑफलाइन (पेन और पेपर) मोड में दोपहर 2 बजे से शाम 4 बजे तक किया जाएगा। इस परीक्षा के माध्यम से 2027-28 शैक्षणिक सत्र के लिए अंडरग्रेजुएट (UG) और पोस्टग्रेजुएट (PG) लॉ कोर्सेज में दाखिला मिलेगा। अभ्यर्थी किसी भी अंतिम समय की तकनीकी समस्या से बचने के लिए समय रहते 10 नवंबर से पहले अपना सुधार काम पूरा कर लें।
लेखक के बारे मेंPrachi
शॉर्ट बायो: प्राची लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। पिछले 2 वर्षों से वे करियर, शिक्षा और सरकारी नौकरियों से जुड़े विषयों पर लिख रही हैं। मुश्किल खबरों को आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाना उनकी विशेषता है। वे 2024 से लाइव हिन्दुस्तान की करियर टीम का हिस्सा हैं।
अनुभव और करियर का सफर
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