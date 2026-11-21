जिन उम्मीदवारों ने परीक्षा के लिए रजिस्ट्रेशन कराया है, वे आधिकारिक वेबसाइट consortiumofnlus.ac.in पर जाकर अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। एडमिट कार्ड डाउनलोड करने की सुविधा 6 दिसंबर 2026 को दोपहर 1 बजकर 30 मिनट तक उपलब्ध रहेगी।

कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट यानी क्लैट 2027 के लिए आवेदन करने वाले ऊम्मीदवारों के लिए यह खबर बेहद जरूरी है। कंसोर्टियम ऑफ नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज ने CLAT 2027 परीक्षा के लिए अंडरग्रेजुएट (UG) और पोस्टग्रेजुएट (PG) कोर्सेज का एडमिट कार्ड जारी कर दिया है। जिन उम्मीदवारों ने परीक्षा के लिए रजिस्ट्रेशन कराया है, वे आधिकारिक वेबसाइट consortiumofnlus.ac.in पर जाकर अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। एडमिट कार्ड डाउनलोड करने की सुविधा 6 दिसंबर 2026 को दोपहर 1:30 बजे तक उपलब्ध रहेगी।

CLAT 2027 परीक्षा कब होगी? CLAT 2027 की परीक्षा 6 दिसंबर 2026 को आयोजित की जाएगी। परीक्षा दोपहर 2 बजे से शाम 4 बजे तक होगी। UG और PG दोनों कोर्सेज के लिए परीक्षा का आयोजन निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार किया जाएगा। उम्मीदवारों को परीक्षा से पहले अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करके उसका प्रिंटआउट निकाल लेना चाहिए।

CLAT 2027 एडमिट कार्ड: महत्वपूर्ण तारीखें कंसोर्टियम ने एडमिट कार्ड जारी करने और उसे डाउनलोड करने की अंतिम तारीख से जुड़ी जानकारी साझा कर दी है। उम्मीदवार नीचे दिए गए शेड्यूल से महत्वपूर्ण तारीखें देख सकते हैं।

इवेंट- तारीख और समय एडमिट कार्ड जारी- 21 नवंबर 2026, सुबह 10 बजे

एडमिट कार्ड डाउनलोड करने की अंतिम तारीख- 6 दिसंबर 2026, दोपहर 1:30 बजे

CLAT 2027 परीक्षा की तारीख- 6 दिसंबर 2026

परीक्षा का समय- दोपहर 2 बजे से शाम 4 बजे तक

CLAT 2027 एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड करें? CLAT 2027 का एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवारों को अपने रजिस्टर्ड अकाउंट में लॉगिन करना होगा। इसके लिए नीचे दिए गए स्टेप्स फॉलो करें।

स्टेप 1- सबसे पहले CLAT की आधिकारिक वेबसाइट consortiumofnlus.ac.in पर जाएं।

स्टेप 2- होमपेज पर CLAT 2027 के एप्लीकेशन पोर्टल को खोलें।

स्टेप 3- इसके बाद अपने रजिस्टर्ड अकाउंट की लॉगिन आईडी और पासवर्ड दर्ज करें।

स्टेप 4- लॉगिन करने के बाद डैशबोर्ड पर दिए गए 'Download Admit Card' विकल्प पर क्लिक करें।

स्टेप 5- स्क्रीन पर आपका एडमिट कार्ड दिखाई देगा।

स्टेप- 6 एडमिट कार्ड डाउनलोड करें और परीक्षा के लिए उसका प्रिंटआउट निकाल लें। साथ ही एडमिट कार्ड में दी गई जानकारी जरूर जांचें

CLAT 2027 का एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का डायरेक्ट लिंक- https://consortiumofnlus.ac.in/clat-2027/

सिलेबस और एग्जाम पैटर्न कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट (CLAT 2027) में कुल 120 बहुविकल्पीय प्रश्न (MCQs) पूछे जाएंगे और समय अवधि 2 घंटे होगी।

इसमें 5 सेक्शन रहेंगे

इंग्लिश लैंग्वेज एवं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन

करंट अफेयर्स एवं जनरल नॉलेज

लीगल रीजनिंग एवं एप्टीट्यूड

लॉजिकल रीजनिंग

क्वांटिटेटिव टेक्निक्स (गणित)

CLAT 2027 की परीक्षा में कुल पांच सेक्शन होंगे। इनमें इंग्लिश लैंग्वेज, करंट अफेयर्स एंड जनरल नॉलेज, लीगल रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग और क्वांटिटेटिव टेक्नीक शामिल हैं। प्रश्नों की संख्या के लिहाज से करंट अफेयर्स एंड जनरल नॉलेज और लीगल रीजनिंग सबसे महत्वपूर्ण सेक्शन हैं। इन दोनों से 30-30 प्रश्न पूछे जाएंगे। वहीं, इंग्लिश लैंग्वेज और लॉजिकल रीजनिंग से 25-25 प्रश्न होंगे। क्वांटिटेटिव टेक्नीक सेक्शन में सबसे कम 10 प्रश्न पूछे जाएंगे। हालांकि, यह एकमात्र सेक्शन है जिसमें कैलकुलेशन करने की जरूरत होती है।