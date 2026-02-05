CLAT 2026 Third Merit List: क्लैट पीजी 2026 तीसरी सीट अलॉटमेंट लिस्ट जारी, जानें आगे का प्रोसेस

संक्षेप: CLAT 2026 3rd Merit List: कंसोर्टियम ऑफ एनएलयू द्वारा कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट (CLAT PG 2026) की तीसरी सीट अलॉटमेंट लिस्ट जारी कर दी गई है। उम्मीदवार consortiumofnlus.ac.in पर अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं।

CLAT PG 2026 Third Seat Allotment List: कंसोर्टियम ऑफ नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज' (Consortium of NLUs) ने CLAT PG 2026 की काउंसलिंग के लिए तीसरी सीट आवंटन लिस्ट आधिकारिक तौर पर जारी कर दी है। जिन उम्मीदवारों ने क्लैट पीजी परीक्षा उत्तीर्ण की थी और काउंसलिंग प्रक्रिया में भाग लिया था, वे अब अपना परिणाम आधिकारिक वेबसाइट consortiumofnlus.ac.in पर देख सकते हैं। यह लिस्ट देश भर की प्रतिष्ठित नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज में मास्टर ऑफ लॉ (LLM) प्रोग्राम में एडमिशन के लिए जारी की गई है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

सीट आवंटन के बाद क्या करें? (उम्मीदवारों के लिए विकल्प) जिन छात्रों को इस लिस्ट में सीट आवंटित हुई है, उनके पास तीन प्रमुख विकल्प उपलब्ध हैं। उन्हें अपनी प्राथमिकता के अनुसार इनमें से किसी एक को चुनना होगा:

1. फ्रीज : यदि उम्मीदवार आवंटित कॉलेज और सीट से पूरी तरह संतुष्ट है, तो वह 'फ्रीज' विकल्प चुनकर अपनी सीट पक्की कर सकता है। इसके बाद वह अगली किसी भी आवंटन लिस्ट का हिस्सा नहीं होगा।

2. फ्लोट : यदि उम्मीदवार को सीट मिल गई है, लेकिन वह अपनी उच्च प्राथमिकता वाली यूनिवर्सिटी में अपग्रेड की उम्मीद कर रहा है, तो वह 'फ्लोट' विकल्प चुन सकता है।

3. एग्जिट: यदि कोई उम्मीदवार अब काउंसलिंग प्रक्रिया से बाहर होना चाहता है और आवंटित सीट नहीं लेना चाहता, तो वह 'एग्जिट' विकल्प का चयन कर सकता है।

महत्वपूर्ण तारीखें और फीस की डिटेल्स उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे अंतिम तिथि का विशेष ध्यान रखें: कन्फर्मेशन फीस: जिन छात्रों को पहली बार सीट आवंटित हुई है, उन्हें अपनी सीट सुरक्षित करने के लिए कंसोर्टियम को निर्धारित 'कन्फर्मेशन फीस' जमा करनी होगी।

डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन: आवंटित विश्वविद्यालय में रिपोर्ट करने और ऑनलाइन डॉक्यूमेंट अपलोड करने की समय-सीमा का पालन करना अनिवार्य है।

एडमिशन प्रक्रिया: तीसरी लिस्ट के तहत फीस भुगतान और प्रवेश की औपचारिकताएं पूरी करने के लिए छात्रों को सीमित समय दिया गया है।

CLAT PG 2026 Third Seat Allotment List Direct Link कैसे चेक करें अपना रिजल्ट? सबसे पहले क्लैट कंसोर्टियम की वेबसाइट consortiumofnlus.ac.in पर जाएं। 2. होमपेज पर 'CLAT 2026' के पोर्टल पर लॉगिन करें।

3. अपना मोबाइल नंबर और पासवर्ड दर्ज करें।

4. डैशबोर्ड पर 'Seat Allotment' लिंक पर क्लिक करें।

5. आवंटित यूनिवर्सिटी का नाम देखें और अपना अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करें।

आगे क्या होगा? तीसरी आवंटन लिस्ट के बाद, यदि सीटें खाली रहती हैं, तो कंसोर्टियम चौथी लिस्ट भी जारी कर सकता है। अधिकांश टॉप एनएलयू (NLUs) में सीटें इस चरण तक भर जाती हैं। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे नियमित रूप से आधिकारिक पोर्टल चेक करते रहें ताकि कोई भी महत्वपूर्ण सूचना छूट न जाए।