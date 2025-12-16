CLAT 2026 Result: क्लैट 2026 रिजल्ट का consortiumofnlus.ac.in पर इंतजार, यहां कर सकेंगे चेक

संक्षेप: CLAT Results 2026: कंसोर्टियम ऑफ नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज जल्द ही consortiumofnlus.ac.in पर परीक्षा के नतीजे घोषित कर सकता है। यह परीक्षा 7 दिसंबर 2025 को देशभर के 25 राज्यों, 93 शहरों और 4 केंद्र शासित प्रदेशों के 156 परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की गई थी।

CLAT Results 2026: नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज (NLU) में प्रवेश के लिए आयोजित कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट (CLAT) 2026 के परिणामों का इंतजार हजारों उम्मीदवार कर रहे हैं। कंसोर्टियम ऑफ नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज जल्द ही आधिकारिक वेबसाइट consortiumofnlus.ac.in पर परीक्षा के नतीजे घोषित कर सकता है। कानूनी क्षेत्र में करियर बनाने का सपना देख रहे छात्रों के लिए यह एक महत्वपूर्ण पल है, क्योंकि यह रिजल्ट देश की प्रतिष्ठित लॉ यूनिवर्सिटीज में दाखिले का रास्ता साफ करेगा।

नतीजे देखने के लिए रहें तैयार उम्मीदवारों को सलाह दी गई है कि वे अपने एडमिट कार्ड और लॉगिन क्रेडेंशियल तैयार रखें ताकि रिजल्ट घोषित होते ही वे बिना किसी देरी के अपना स्कोर चेक कर सकेंगे।

CLAT 2026 Result: क्लैट 2026 रिजल्ट कैसे चेक कर सकेंगे 1. सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट consortiumofnlus.ac.in पर जाएं।

2. होमपेज पर 'CLAT 2026 Result' के लिंक पर क्लिक करें।

3. अपना मोबाइल नंबर और पासवर्ड दर्ज कर लॉगिन करें।

4. आपका स्कोरकार्ड स्क्रीन पर प्रदर्शित होगा, जिसे आप भविष्य के लिए डाउनलोड और सेव कर सकते हैं।

भारी संख्या में उम्मीदवारों ने दी परीक्षा इस वर्ष CLAT 2026 के लिए रिकॉर्ड संख्या में आवेदन प्राप्त हुए थे। कुल 92,344 उम्मीदवारों ने इस परीक्षा के लिए रजिस्ट्रेशन कराया था। इसमें से अंडरग्रेजुएट (UG) प्रोग्राम के लिए 75,009 और पोस्टग्रेजुएट (PG) प्रोग्राम के लिए 17,335 उम्मीदवार शामिल थे।

यह परीक्षा 7 दिसंबर 2025 को देशभर के 25 राज्यों, 93 शहरों और 4 केंद्र शासित प्रदेशों के 156 परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की गई थी।

चयन प्रक्रिया नतीजों से पहले, कंसोर्टियम ने प्रोविजनल आंसर की जारी की थी और उम्मीदवारों से आपत्तियां मांगी थीं। 12 दिसंबर तक प्राप्त आपत्तियों की गहन समीक्षा के बाद अब फाइनल रिजल्ट तैयार किया जाएगा। कंसोर्टियम ने यह भी स्पष्ट किया था कि यदि किसी उम्मीदवार की आपत्ति सही पाई जाती है, तो उनकी फीस वापस कर दी जाएगी, जिससे पूरी प्रक्रिया में पारदर्शिता बनी रहे।