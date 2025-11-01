CLAT 2026: क्लैट 2026 के लिए रजिस्ट्रेशन की डेट बढ़ी, 7 नवंबर तक करें अप्लाई

संक्षेप: CLAT 2026 registration date extended: क्लैट 2026 (CLAT 2026) के लिए रजिस्ट्रेशन की तारीख बढ़ा दी गई है। पहले आवेदन फॉर्म भरने की अंतिम तिथि 31 अक्टूबर 2025 तय की गई थी। जो आवेदक CLAT 2026 के लिए आवेदन करने में रुचि रखते हैं, वे आधिकारिक वेबसाइट यानी consortiumofnlus.ac पर जाकर आवेदन करें।

क्लैट 2026 (CLAT 2026) के लिए रजिस्ट्रेशन की तारीख बढ़ा दी गई है। पहले आवेदन फॉर्म भरने की अंतिम तिथि 31 अक्टूबर 2025 तय की गई थी। लेकिन अब इच्छुक उम्मीदवार 7 नवंबर तक अप्लाई कर सकते हैं। जो आवेदक CLAT 2026 के लिए आवेदन करने में रुचि रखते हैं, वे आधिकारिक वेबसाइट यानी consortiumofnlus.ac पर जाकर आवेदन करें।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

बता दें कि CLAT 2026 परीक्षा 7 दिसंबर, 2025 रविवार को ऑफलाइन मोड में आयोजित किया जाएगा। परीक्षा दोपहर 2 बजे से शाम 4 बजे के बीच एक ही शिफ्ट में आयोजित की जाएगी। CLAT की परीक्षा देश भर की 22 नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी और अन्य इंस्टीट्यूट में विभिन्न लॉ ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन प्रोग्राम के लिए करायी जाती है।

महत्वपूर्ण तारीखें - रजिस्ट्रेशन शुरू होने की तिथि- 1 अगस्त 2025

रजिस्ट्रेशन करने की लास्ट डेट- 7 नवंबर 2025

परीक्षा की तिथि- 7 दिसंबर 2025

CLAT 2026 के लिए उम्मीदवार की योग्यता- 1. CLAT 2026 UG प्रोग्राम (पांच वर्षीय इंटीग्रेटेड लॉ डिग्री) के लिए उम्मीदवार ने (10+2) या उसके समान परीक्षा में कम से कम 45 प्रतिशत अंक प्राप्त किए हों। एससी और एसटी कैटेगरी के छात्रों के लिए न्यूनतम अंक 40 प्रतिशत है। उम्मीदवार के लिए कोई उम्र सीमा नहीं है।

2. CLAT 2026 PG प्रोग्राम (एक वर्षीय एल.एल.एम डिग्री) के लिए उम्मीडवार ने किसी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से एलएलबी की डिग्री या उसके समान कोई डिग्री कम से कम 50 प्रतिशत अंकों से पास की हो। एससी और एसटी कैटेगरी कर लिए न्यूनतम अंक 45 प्रतिशत है। उम्मीदवार के लिए कोई अधिकतम आयु सीमा नहीं है।

CLAT 2026 के लिए कैसे आवेदन करें- 1. सबसे पहले उम्मीदवार को ऑफिशियल वेबसाइट consortiumofnlus.ac.in पर जाना होगा।

2. इसके बाद आपको होम पेज पर दिए गए लिंक CLAT 2026 रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना होगा।

3. इसके बाद आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा।

4. रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको सबमिट पर क्लिक करना होगा।

5. रजिस्ट्रेशन होने के बाद आपको दोबारा से लॉग इन करना होगा।

6. लॉग इन करने के बाद छात्र को एप्लीकेशन फॉर्म को भरना होगा।

7. एप्लीकेशन फॉर्म भरने के बाद आपको एप्लीकेशन फीस जमा करनी होगी।

8. इसके बाद आपको सबमिट करने के बाद पेज को डाउनलोड कर लेना है।